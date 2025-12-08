晕倒羊与亿万富翁：罗德岛州的“瑞士村”传说

本图并非摄于提契诺州的乡村地区，而是摄于美国的罗德岛州。 Amory Ross/ Ocean Hour Farm

瑞士南部的提契诺州风景如画，在那里，村庄和农场依山傍水，美不胜收。而远在美国的罗德岛州(Rhode Island)境内竟也“藏匿”着这样一座与众不同的农场，其建筑群散发着十分浓厚的提契诺风格-而这并非偶然。让我们跟随记者的脚步来到位于海边小城纽波特(Newport)的“瑞士村”，进行一场糅合了奢华建筑、慈善事业与基因科学等主题的超现实之旅。

早在19世纪末的美国“镀金时代”(Gilded Age)期间，罗德岛州的南部城市纽波特便已成为了超级富豪们的游乐场。确切地说，这座被称为“夏季白宫”的港口城市更像是一处纸醉金迷、物欲横流的超级名利场。在那里，上流社会精英们几近病态地热衷于互相攀比和炫富。为了达到令邻居或旁人嫉羡的目的，他们要么时常举办最猎奇的派对，要么建造极致奢华的别墅豪宅。可讽刺的是，人们却只是用“夏日度假屋”这种误导性的词语来轻描淡写地称呼这些富丽堂皇的建筑物。

慈善家兼铁路与采矿业大亨亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯(Arthur Curtiss James)于1908年携妻子哈丽特(Harriet)首次来到了纽波特。当时，所谓的镀金时代已鼎盛不再，步入了日渐式微的阶段，而此前流行了数十年的夸张奢靡之风也已悄然让位于一种更为节制的生活方式。

换句话说，当时的环境对于这对夫妻来说更为理想。在一本名为《亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯──镀金时代的无名巨人》(Arthur Curtiss James – Unsung titan of the gilded age)的人物传记中，作者罗杰·沃恩(Roger Vaughan)将詹姆斯形容为一位行事低调的行业巨头。由于不愿将自己暴露在聚光灯下，亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯迄今为止仍鲜少被人提及，其知名度自然远不及同时代的约翰·戴维森·洛克菲勒(John Davison Rockefeller Sr.)、安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)或是约翰·皮尔庞特·摩根(John Pierpont Morgan)等声名显赫的人物。

然而，低调的风格并不意味着与纽波特的名利场彻底绝缘。事实上，在詹姆斯夫妇这里，金钱绝非问题，可为了远离纽波特的豪宅云集之地，他们特意选择在偏僻的山丘上购置土地。在那里，詹姆斯夫妇精心打造了他们的府邸，而其中的每道墙壁、每株植物以及每处海景视角都经过了恰到好处的设计，细节之处无不体现匠心。值得一提的是，这座被称为“电报山”(Telegraph Hill)的小山丘并非出自天然，而是通过精准的炸药爆破被巧妙地塑造成形。

除了一座主别墅，詹姆斯夫妇豪华住所的组成部分还包括了另外两座宅邸以及一座被称作“蓝园”(Blue Garden)的精致且神秘的花园。其特别之处在于，詹姆斯的妻子哈丽特拒绝使用红色、黄色或粉色等色彩轻浮的花卉来装点她的花园。然而，使整个府邸建筑臻于完美的一大要素却是一座于1917年竣工的瑞士式农场。

源于奶牛的村庄打造计划

詹姆斯夫妇十分热爱旅行，而亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯最热衷的便是航海。在多次游历欧洲大陆的过程中，这对夫妻也曾造访过瑞士，而妻子哈丽特则对阿尔卑斯山南部地区典型的石砌式农庄村落着迷不已。

我们无从得知究竟是哪些瑞士村庄给詹姆斯夫妇留下了深刻印象，其中一大原因便在于许多地区的风貌已今非昔比。然而，位于提契诺州利文蒂纳山谷(Valle Leventina)中的焦尔尼科小镇(Giornico)极可能是詹姆斯夫妇曾经的驻足之地。 Keystone / Gaetan Bally

亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯从已故的父亲那里继承到了一群根西奶牛(Guernsey-Rind)。彼时，这群奶牛正栖身于新泽西州一块即将被出售的土地上，而这位铁路大亨则不得不为这些牲畜的命运作出抉择。在这种情况下，詹姆斯萌生出了一个奇特的想法，亦即仿照瑞士南部提契诺地区古镇的风格式样在他的府邸庄园中建造一座迷你村庄。如此一来，他既能妥善地安置牛群，又能讨得妻子哈丽特的欢心，可谓真正意义上的一举两得。

建筑师格罗夫纳·阿特伯里(Grosvenor Atterbury)特意选定了纽波特市山丘上的花岗岩原石作为建材来打造这座瑞士风格的迷你村庄。为了快速得到这些花岗岩，詹姆斯的采矿工具也被派上了用场。

詹姆斯夫妇的农场最初被命名为“惊喜山谷农场”(Surprise valley farm)。沃恩在传记中推测，这个名字或许与电报山上因花岗岩爆破而意外出现的一块谷地有关。然而，迄今为止，“瑞士村庄农场”(Swiss Village Farm)仍是流传最广的名称。

不同尺寸的花岗岩石块为瑞士村的建筑群增添了几分真实感，但仍不足以完全掩盖其人工痕迹。毕竟，詹姆斯夫妇的农场所在的纽波特与真正的瑞士之间相隔了一段太过遥远的距离。当时，在作家莉达·罗斯·麦凯布(Lida Rose McCabe)的笔下，这座农场有如“一家剧院，有着明显被精心布置过的舞台，而幕布也早已被拉开，只待好戏上场。”

摄于1917年的瑞士村。该建筑群于这一年正式竣工。此照片收藏于美国华盛顿国会图书馆(Library of Congress，LOC)的印刷品和照片区。 Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C., 20540 USA

尽管如此，詹姆斯夫妇建造的瑞士村仍不失为一座运作良好、功能齐全的农场。当时，约有一百多位员工为农场效力，而他们中的每一位均被赠予了一块土地以供私人使用。通过这种方式，亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯鼓励他的农场员工们“尝试创新并积极发挥各自的创意”。

从今天的视角出发，麦凯布当时使用的“尝试创新”一词就如同某种预言一般，前瞻性地揭示了瑞士村农场此后的发展命运。

1917年，亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯的农场工作现场。此照片收藏于美国华盛顿国会图书馆的印刷品和照片区。 Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C., 20540 USA

瑞士村中的珍禽异兽

1941年，在詹姆斯夫妇去世后，他们的孙女哈丽特·费里·马尼斯(Hariett Ferry Manice)接管了农场。1975年，农场被出售，并被改建成为一处专门治疗酒精依赖的医疗康复中心。1993年，此地又被改造成了残障人士专用的培训基地。

最令人意想不到的转变发生在1998年。这一年，另一位财力雄厚的美国超级富豪、罐头汤生产商金宝汤公司(Campbell Soup Company)的创始家族继承人多兰斯·希尔·汉密尔顿女士(Dorrance Hill Hamilton)隆重登场。值得一提的是，金宝汤公司的罐头浓汤产品因美国著名艺术家安迪·沃荷(Andy Warhol)而闻名于世。

作为一位常年生活在纽波特市的居民，汉密尔顿女士的慈善事业也包含了对重要历史建筑的保护。这位慈善家不仅对瑞士村庄农场进行了彻底的整修，还一并将周边土地上的沥青清除殆尽。

作为一名热忱的环境保护主义者，汉密尔顿女士还创立了名为“瑞士村庄农场基金会”(Swiss Village Farm，SVF)的慈善组织。通过与卡明斯兽医学院(Cummings School of Veterinary Medicine)的合作，汉密尔顿女士将罗德岛州这座极具提契诺风情的村庄改造成了一个濒危家畜保护中心。巧合的是，这位慈善家的昵称“Dodo”恰好取自已经灭绝的渡渡鸟(Raphus cucullatus)。在该保护中心里，人们可以看到不少珍稀动物品种的身影。这些动物要么难以饲养，要么在肉奶产量方面缺乏经济效益而正濒临灭绝。

罗德岛州的瑞士村如今重现昔日风采。 Maaike Bernstrom/ Ocean Hour Farm

自2002年起，近二十多年以来，瑞士农场及其周边成了一些珍禽异兽栖居出没的场所，其中包括犄角数目异常之多的多角羊和著名的“晕倒羊”。这种起源于美国田纳西州的山羊品种由于患有先天性肌强直症，在遭受惊吓或兴奋等外界刺激时，它们会突然四肢僵硬，无法动弹并倒地，如同昏厥一般。

与此同时，农场建筑群中忙碌的研究人员正致力于收集和冷冻保存从这些动物身上提取的遗传物质，譬如胚胎、精液和血液等等。

瑞士村饲养的稀有动物之一：Navajo-Churro绵羊。 Good Focused, Llc

瑞士村庄农场基金会的使命已于2021年圆满完成。该基金会总共收集并冷冻保存了36个不同物种、逾1100只动物的遗传物质，而这些样本现今则存放于位于弗吉尼亚州弗兰特罗亚尔(Front Royal，Virginia)的史密森尼生物保护研究所 (Smithsonian Conservation Biology Institute，SCBI)的多兰斯·汉密尔顿冷冻保存实验室之中。

即便这些物种有朝一日会从地球上消失，但我们仍旧可以通过解冻被保存起来的胚胎，并借助特定的宿主动物让它们重获新生。

瑞士村的故事：未完待续

尽管瑞士村庄农场基金会的活动已画上句点，但罗德岛州瑞士村的故事却仍未落幕。当下，一项由温迪·施密特(Wendy Schmidt)开展的慈善行动项目正在进行之中。温迪的丈夫埃里克·施密特(Eric Schmidt)曾担任过谷歌的首席执行官。和汉密尔顿女士一样，施密特夫妇也是坚定的环境保护主义者，并接管了纽波特的瑞士农场。早前，通过一份保护地役权协议，瑞士村庄农场基金会对农场土地的使用进行了约束和限制。所谓的保护地役权协议是一项旨在维护土地环境价值的法律协议。在严格遵守该协议的前提下，施密特夫妇将农场改造成了海洋时光农场(Ocean Hour Farm)，致力于再生农业实践的教育、研究与推广。

再生农业 再生农业是指一种旨在长期改善土壤肥力、生物多样性和保水能力并恢复退化生态系统的土地管理方式。 它融合了传统农业、有机农业、永续农业、生态农业、农林业和保护性耕作等要素。目标是实现生态、经济和社会可持续性的综合管理。 (信息来源：维基百科)

海洋时光农场的传播部门经理希拉里·科图恩(Hilary Kotoun)解释道：“我们的工作向大众完美展示了如何在一个整合性的生态系统中实现可持续农业及有效土地管理的目标。在这个系统中，人类和所有的动植物一起完成固碳、净化雨水、培育土壤，并为全体社区生产和提供足够的食物与膳食纤维。”

或许，施密特夫妇的海洋时光农场项目与亚瑟·柯蒂斯·詹姆斯的最初想象截然不同，但若这位行业巨头尚在人世，想必也会对此番尝试创新的举动赞不绝口。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自意大利语：Aikens Jun/gj)

