瑞士专家分析, 移民到底给瑞士带来了什么？

我在瑞士联邦议会担任编辑和特派记者，负责瑞士海外侨民的政治新闻报道，并管理我们的政治脱口秀节目“Let's Talk”。 我在90年代初进入地方新闻行业，曾在多个新闻领域工作，担任管理职务，并报道各种话题。我自2017年起在瑞士资讯工作。

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移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣

此内容发布于 瑞士是一个移民输出国，与此同时又有大量移民涌入。最近几年欧洲经济发展颓势尽显，与邻国相比，瑞士的经济尚还稳健，这与它吸收了不少精英人士息息相关，其中也不乏从德国、法国高校毕业的中国莘莘学子。“这是开放、全球化国家的典型特点，”政治分析家Michael Hermann说，以下是对他的采访。

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