The Swiss voice in the world since 1935
海外瑞士人

瑞士专家分析, 移民到底给瑞士带来了什么？

此内容发布于
1 分钟

我在瑞士联邦议会担任编辑和特派记者，负责瑞士海外侨民的政治新闻报道，并管理我们的政治脱口秀节目“Let's Talk”。 我在90年代初进入地方新闻行业，曾在多个新闻领域工作，担任管理职务，并报道各种话题。我自2017年起在瑞士资讯工作。

相关内容
“我们也会向美国、迪拜、新加坡外派人才，”Michael Hermann说。

相关内容

移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣

此内容发布于 瑞士是一个移民输出国，与此同时又有大量移民涌入。最近几年欧洲经济发展颓势尽显，与邻国相比，瑞士的经济尚还稳健，这与它吸收了不少精英人士息息相关，其中也不乏从德国、法国高校毕业的中国莘莘学子。“这是开放、全球化国家的典型特点，”政治分析家Michael Hermann说，以下是对他的采访。

更多阅览 移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣

阅读最多
海外瑞士人

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
18
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

你认为公共资源在当今世界有多重要？

面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

参与讨论
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
60 留言
查看讨论
阅读最长

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
一项研究显示，瑞士对“移民”一词的理解已经过时。

相关内容

瑞士对移民的看法已经“过时”

此内容发布于 瑞士因其政治人文和自然环境优势，以及高额的薪资成为高度国际化的国家。前往瑞士的移民一度以寻求庇护的难民为主，如今，大量的高素质移民为推动其经济增长做出了巨大贡献。

更多阅览 瑞士对移民的看法已经“过时”
餐饮业是瑞士经济中最依赖外国劳动力的行业之一(示意图)。

相关内容

瑞士四成居民有移民背景-他们都是些什么人？

此内容发布于 瑞士约四成人口有移民背景，这一高比例在全球范围内位居前列。尽管瑞士庇护制度常引人关注，但数据显示，真正通过庇护身份定居的人只占少数，而绝大多数移民是为工作而来的欧洲人。

更多阅览 瑞士四成居民有移民背景-他们都是些什么人？
瑞士在推动经济增长与维护基础设施之间力求平衡。

相关内容

谁离开？谁留下？瑞士移民结构悄然转变

此内容发布于 与2023年相比，瑞士去年的净移民人数大幅下降，进来的人少了，离开的人多了。是什么让瑞士对移民的吸引力逐年减弱？这是否也折射出欧洲社会正在发生更深层的变化？让我们从文章中寻找答案。

更多阅览 谁离开？谁留下？瑞士移民结构悄然转变
“我们也会向美国、迪拜、新加坡外派人才，”Michael Hermann说。

相关内容

移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣

此内容发布于 瑞士是一个移民输出国，与此同时又有大量移民涌入。最近几年欧洲经济发展颓势尽显，与邻国相比，瑞士的经济尚还稳健，这与它吸收了不少精英人士息息相关，其中也不乏从德国、法国高校毕业的中国莘莘学子。“这是开放、全球化国家的典型特点，”政治分析家Michael Hermann说，以下是对他的采访。

更多阅览 移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团