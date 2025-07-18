瑞士专家分析, 移民到底给瑞士带来了什么？

我在瑞士联邦议会担任编辑和特派记者，负责瑞士海外侨民的政治新闻报道，并管理我们的政治脱口秀节目“Let's Talk”。
我在90年代初进入地方新闻行业，曾在多个新闻领域工作，担任管理职务，并报道各种话题。我自2017年起在瑞士资讯工作。
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2025年06月13日
瑞士是一个移民输出国，与此同时又有大量移民涌入。最近几年欧洲经济发展颓势尽显，与邻国相比，瑞士的经济尚还稳健，这与它吸收了不少精英人士息息相关，其中也不乏从德国、法国高校毕业的中国莘莘学子。“这是开放、全球化国家的典型特点，”政治分析家Michael Hermann说，以下是对他的采访。
在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？
面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
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2025年07月11日
瑞士因其政治人文和自然环境优势，以及高额的薪资成为高度国际化的国家。前往瑞士的移民一度以寻求庇护的难民为主，如今，大量的高素质移民为推动其经济增长做出了巨大贡献。
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2025年07月07日
瑞士约四成人口有移民背景，这一高比例在全球范围内位居前列。尽管瑞士庇护制度常引人关注，但数据显示，真正通过庇护身份定居的人只占少数，而绝大多数移民是为工作而来的欧洲人。
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2025年05月11日
与2023年相比，瑞士去年的净移民人数大幅下降，进来的人少了，离开的人多了。是什么让瑞士对移民的吸引力逐年减弱？这是否也折射出欧洲社会正在发生更深层的变化？让我们从文章中寻找答案。
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