瑞士侨民子弟入籍难

8月1日是一个重要的日子："每年我们都会在阿根廷庆祝瑞士国庆日，提醒自己我们是瑞士人。 zVg

与其他国家相比，加入瑞士国籍似乎更难一些，入籍程序相当繁复，需要地方、州、联邦三级审核。虽然瑞士公民身份基于血统原则，在国外出生的瑞士人也可以继承瑞士国籍，但仍有成千上万移居国外的瑞士人后代失去了瑞士国籍，而他们想再入籍也并非易事。为此这些瑞士侨民子弟递交了一份请愿书希望简化(重新)入籍程序。

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迪伦·昆茨(Dylan Kunz)现年23岁，是瑞士移民的后裔。他的瑞士曾祖父母于19世纪从索洛图恩州和图尔高州移民到了阿根廷。

他的祖父母是瑞士公民，他的五个叔叔中有四个都拥有瑞士国籍。然而，他的父亲鲁本(Ruben)和他本人却没有瑞士国籍。他的父亲在不知情的情况下失去了瑞士国籍；他自己也因为错过了最后期限而失去了瑞士国籍。

这是因为在瑞士以外地区出生、父母中有一人持瑞士护照、本人同时拥有瑞士及另一国国籍的人士，在年满25周岁后，其瑞士国籍会自动失效。

2021年，他63岁的父亲通过电子邮件与瑞士驻阿根廷首都布宜诺斯艾利斯大使馆取得联系后，他和他的家人才知道这个情况，大使馆告诉他，他不是瑞士公民。

“这让我们全家都感到非常失望。尤其我父亲更是如此，因为他一直都觉得自己是瑞士人。迪伦·昆茨说，当他们意识到事实并非如此时，就连他这个儿子都显得有些尴尬。“因为我和我父亲总是告诉大家：’瑞士是世界上最好的国家，我们是瑞士人’！”

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出生登记从未被送达大使馆

昆茨一家一直以为，父亲鲁本和他的兄弟姐妹们一样，都按时在瑞士驻阿根廷大使馆进行了出生登记。但在1958年父亲出生后的那个年代，尚没有电子邮件，阿根廷的邮政，部分仍靠马车运送信件，所以不是很可靠。因此迪伦·昆茨一家最后失望地得出结论：迪伦·昆茨的父亲为他和弟弟同时寄出的登记出生信息的信件显然未被送达瑞士大使馆。

迪伦·昆茨(Dylan Kunz)觉得自己是瑞士人，但事实上他并没有继承瑞士国籍，这让他很难过。 zVg

法律规定，如果一个人在25岁之前既没有在瑞士代表处，也没有在瑞士公民身份登记册上登记(1958年出生的，该年限尚为22岁)，就会失去瑞士公民身份。鲁本·昆茨在1980年时年满22岁时并没有进行登记，所以失去了瑞士国籍。

之后，理论上他还可以在十年内申请重新入籍。但这个机会他也错过了-他一直自以为是瑞士人，不知道还需要登记。所以，现在迪伦·昆茨的父亲就只有重新入籍这一条路可走了，为此他要在瑞士定居三年。但现在这已经不现实了。迪伦说：”对于我们许多生活在阿根廷的人来说，这不仅在经济上不可能，根据居留法，我们也不允许在瑞士工作。”

当链条断裂

因此，不仅父亲鲁本失去了瑞士护照，迪伦还有他未来的后代都失去了瑞士身份。公民身份专家芭芭拉·冯-吕特(Barbara von Rütte)表示：”这里存在着一种锁链关系。一旦链条断裂，重新获得瑞士公民身份就会变得越来越困难。失去瑞士国籍的时间越短，重新获得的机会就越大。”

然而鲁本和迪伦·昆茨的案列并不是个例，近几十年，数以千计的瑞士移民后代也经历了相同的命运。冯-吕特说：”瑞士公民身份在很大程度上遵循血统原则，即公民身份通过血统传承，无论出生地在哪里。按照法律规定，如果每一代瑞士子弟都能及时登记，瑞士身份就能世代相传。”

>>> 而性别歧视至今依然在产生影响：

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对于许多瑞士移民后裔来说，瑞士对于公民身份传承的要求过于严格。因此，迪伦·昆茨带领身边相同经历的人发起了一份请愿书活动，约110名海外瑞士人和11’500名瑞士移民子弟在请愿书上签了名。请愿书已于2024年7月提交给联邦议会。

“我们受到歧视”

“我们呼吁联邦议会审查并改革瑞士国籍法，以便海外瑞士侨民的后代，包括第五代，能够更容易地获得瑞士国籍。这项改革包括简化程序和减少官僚限制，”请愿书上这样写道。他们认为，瑞士国籍法对海外瑞士侨民的后代在保留国籍方面设立了一些特殊限制条款，这是一种歧视。

冯-吕特说：”直到二十世纪初，瑞士曾是一个移民输出国。”因此，今天有许多瑞士人的第五代或第六代子孙生活在国外。他们中的许多人因为各种原因失去了瑞士国籍。实际上，他们本可以保留瑞士国籍并将其传给家人。

那么，在25岁之前在大使馆或领事馆进行登记真的很难吗？对此，爱德华多·普伊布斯克(Eduardo Puibusque)说：”从当前来看并不困难，当从历史上来看，这的确是个问题。”现在通讯发达，信息能够被迅速送达，但以前的情况并非如此。他代表 “后代入籍 ”团体提交了请愿书。

“后代入籍”运动在南美洲拥有数千名支持者。 zVg

许多人在不知情情况下失去国籍

“大多数瑞士侨民并不居住在城市里，而是在乡村。”比如，阿根廷幅员辽阔，地区与地区之间距离遥远，“就算是在今天，有些地方也是很难抵达的。”

普伊布斯克说：”多年来，因为信息渠道不顺畅而得不到信息，导致许多瑞士公民失去了瑞士身份，而这种情况并不仅仅发生在农村地区，”再加上数十年来法律上也进行了多次变更，保持国籍就更不容易了。

他自己也不得不为重新获得瑞士公民身份而做出各种努力。他的母亲在20世纪40年代因与阿根廷公民结婚而失去了瑞士国籍。

>>>直至1952年与外国人结婚的女性，会失去她们的国籍：

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不过，普伊布斯克是幸运的，受益于瑞士国籍法中的一项过渡性条款，他和他的妹妹后来重新获得了瑞士护照。但他的三个子女和六个孙辈却再也无法获得瑞士国籍了。

他说：”当我的瑞士公民身份最终得到认可时，我三个孩子的年纪已经超过了那个‘莫名其妙的’年龄限制。许多瑞士侨民子女只能费尽周折才能重新获得瑞士公民身份。

请愿书呼吁改变这种状况，要求让海外瑞士后裔(最好直到第五代直系亲属)不受年龄或经济条件等限制，更容易地重新入籍。

冯-吕特说：”过去，曾有一些过渡性条款，让海外侨民更容易重新获得瑞士国籍。这些条款主要涉及那些因受到性别歧视而失去瑞士国籍的人。

但这些过渡性条款后来变得非常混乱无章，因此在2017年进行了归纳和总结。“这也是出于这样的想法：大部分这类案例都已随着时间得到了解决”。

但事实似乎并非如此：“在我们当中，有叔叔、姨妈、儿子、女儿、孙辈，”昆茨说，我们都失去或错过了瑞士国籍。“我们想重新加入瑞士国籍，并不是为了从中获益，而是想重新获得我们的身份和我们与祖国的联系。”

请愿： 根据瑞士《联邦宪法》第33条，任何人都可以向官方机构提交请愿书。无论是书面形式还是通过网络提交请愿书，都不具备法律约束力。 收到请愿书的部门必须予以回应，但并没有义务做出处理或答复。但在实践中几乎都会得到反应。

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