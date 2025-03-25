瑞士出土的最珍贵罗马皇帝金像之谜

能确定的是这座金像的原型是一位罗马皇帝，但是哪位皇帝？ swissinfo.ch

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马库斯·奥勒留(Marcus Aurelius)的半身金像是瑞士考古界最珍贵、最著名的文物。尽管它的价值毋庸置疑，但是现在出现了一种新的理论，认为这座半身雕像的原型并不是这位著名的罗马皇帝，而是另一位默默无闻的高卢篡位皇帝。

可以说，马库斯·奥勒留的半身像是瑞士考古界无需争议的大明星。这件珍贵文物保持完好：高33.5厘米，重1.6公斤，由24K黄金制成。

其他保存完好的罗马皇帝雕像 瑞士境内发现的罗马皇帝金像是非常重要的考古发现，但世界范围内，还有其他保存得同样完好的罗马皇帝雕像。 例如，柏林旧博物馆中展示的图密善皇帝(公元81年-96年)半身像和哈德良皇帝(公元117年-138年在位)雕像。

这座半身雕像价值连城，被收藏在洛桑沃州银行的保险库中，而在阿旺什罗马博物馆中展出的那座半身雕像只是一个复制品。

真品出自沃州的一个小城阿旺什(Avenche)，这座小城曾是古罗马海尔维蒂亚的首府，原名阿旺奇姆(Aventicum)，这座金像被埋在古广场神庙附近的管道中，1939年当地失业人员在一项再就业计划中从事挖掘工作时发现了它。

1939年瑞士电视台每周新闻对发掘这座金像的报道(瑞士电视台档案资料，法语):

外部内容

富有哲学思想的皇帝

雕像上是一个正当壮年的男子，满脸胡须，额头上有两条皱纹，身着胸甲。没有任何铭文可以揭示他的身份。只是通过使用的是纯金材质这一点断定：他只能是一位皇帝。

发现后不久，专家们在柏林的一次考古大会上敲定了一个名字： 马库斯·奥勒留-公元161年-180年的罗马皇帝。

不一般的雕像背后是一个不一般的人物。马库斯·奥勒留是罗马帝国最有权势的皇帝之一。

他也是哲学家皇帝和文学家皇帝的典型代表人物，哲学家皇帝的统治以斯多亚学说(Stoa)为基础，而文学家皇帝则在自己的文学创作中为后世留下了“我自己的思想”。

胡须和卷发的历史

胡须和额头上两条明显的皱纹是那个时代哲学家的典型特征。由此推断，这是马库斯·奥勒留的雕像的可能性很大。但这也只是众多可能性之一，史上大约有15位皇帝留有胡须。

在1939年考古学家们就马库斯·奥勒留取得一致之前，还有人提到过其他国王的名字。他们最初认为是他的前任仁慈的安东尼皇帝(Antoninus the Pious，138-161年)。

20世纪80年代还有另一种说法，认为半身像是叛逆的朱利安皇帝(Julians des Abtrünnigen，361-363 年)的肖像，这位皇帝曾试图重新引入异教，但最后徒劳无功。

近来，瑞士法语区的历史和考古月刊《Passé Simple》提出了一个新理论。洛桑大学考古学名誉教授米歇尔·福克斯(Michel Fuchs)撰写了大量有关海尔维蒂亚前首都的著作，这个新理论就是他提出来的。

他认为，半身雕像上的人物是泰特库斯一世(Tetricus I，271年-274年)，他是短暂的高卢帝国(260年-274年)的最后一位皇帝。

与之前的所有其他人一样，福克斯指出，所有已知的马库斯·奥勒留的画像都是卷发，而半身像上的人物则并非如此；而相反，这座半身像上的人物相貌与带有泰特库斯头像的硬币上的形象非常吻合。

“泰特库斯有一个精致的鼻子，胡须修剪整齐，头发向上梳，脑后头发光滑，”福克斯最近在瑞士法语电视台(RTS)的“日间新闻”节目上说：”这与我们在阿旺什发现的那座半身雕像上的形象非常接近。

在阿旺什发现的钱币还表明，这座小城属于从罗马帝国分离出来的高卢帝国，而不属于正规的罗马帝国。

瑞士法语电视台就金像背后可的罗马皇帝可能另有人选进行了报道(2024年9月，法语)：

外部内容

非同寻常的发现

米歇尔·福克斯的新理论并没有为该雕像的真实身份提供确凿证据。在阿旺什罗马博物馆馆长丹尼斯·热内孔(Denis Genequand)看来，福克斯提到的那些证据“非常弱”。

“这项关于罗马肖像的研究并没有精确的科学依据，使用的也不再是时兴的方式。泰特库斯唯一的形象线索是钱币上的头像。但要想做出确认必须有其他雕像进行对比，”热内孔在《自由日报》上说。在他看来，马库斯·奥勒留是 “最有可能的人选”。

福克斯对这种质疑态度并不感到惊讶。“事实证明，要想否认阿旺什半身金像是马库斯·奥勒留的，是极其困难的，甚至是过于大胆的，”他在考古月刊上写道：”因为谁都想纪念那位卓越的皇帝，他的所有继任者都试图效仿他，后来的文人墨客也对他大加赞赏。”

所以，或许我们可能永远无法就该文物的身份达成一致。但我们都认同的是，它的独特性。

“这是一件保存完好的罗马皇帝半身金像，与至今发现的其他半身金像相比，它的尺寸非常大。因此无论如何，这都是一件罕见的文物，”热内孔对瑞士电视台说。

(编译自德文：杨煦冬/dh)