瑞士國籍：「得而復失」與「失而復得」的故事

瑞士可以“戴在胸前”，也可以“放在心上”。 Keystone

瑞士國籍並非對所有人來說都是“終身制”的。許多海外瑞士人都失去了瑞士國籍-這源自於以往的國籍規定，而且常常發生在不知不覺中。瑞士資訊swissinfo.ch蒐集了海外瑞士人後裔的見證，他們的故事足以證明，喪失瑞士國籍會對當事人和家庭造成多深的影響。

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Melanie Eichenberger 我的工作重点是与瑞士海外侨民相关的议题，包括瑞士的政治发展及其对海外侨民的影响，以及社会、经济和文化问题。 在加入瑞士资讯之前，我曾在《阿尔高报》担任地方新闻记者。我拥有多语言传播学士学位，并且按照瑞士的传统完成了商业文员学徒培训。

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一日瑞士人，終身瑞士人。這不一定！很多人無法想像，瑞士國籍其實並非總能終身享有。出於不同原因，人們可能自願或被迫失去瑞士國籍。

對許多生活在海外的瑞士人來說，這是已經發生的事實。

瑞士資訊swissinfo.ch向海外瑞士人社團徵詢個人故事，希望了解他們獲得或失去瑞士國籍的經驗。在過去幾個月裡，我們收集了許多回饋，其中包括來自世界各地的數十個親身見證。

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跨國結婚，丟掉國籍

許多瑞士女性因與外國人結婚而失去了瑞士護照。直到1952年，婚姻法規定嫁給外國人的瑞士女性將不可挽回地失去國籍。1952年到1992年間，只要這些女性主動提交保留國籍的聲明，她們就不會失去國籍。然而，許多“外嫁”的瑞士女性並不知曉這項聲明義務。

「我們姊妹四個原來都有瑞士護照。我因為和智利人結了婚，所以不再有瑞士國籍。我是家裡唯一失去國籍的人。」Carla R. 這樣寫道。用戶“Mollysuisse”的母親也有同樣的遭遇：「我母親出生在美國，父母均是瑞士公民。1991年，她和美國人結了婚，在不知情的情況下失去了國籍。直到2010年，“Mollysuisse”的母親才知道自己已不再是瑞士承認的公民，但10年的“國籍”已過期，想補救也為時已晚。

還有一些人要相對幸運一些，他們要麽對現行《國籍法》比較了解，要麽在國籍被撤銷後，又成功恢復了瑞士籍。 Lucia Chaves Minnig在哥倫比亞生活的母親就是其中一員：「我母親嫁給哥倫比亞人後失去了瑞士國籍。但許多年後，她成功恢復了國籍。我希望想加入瑞士國籍的兄弟姐妹也如願以償。」

用戶“Bellarivaca”寫道：「我很幸運，一位在瑞士大使館工作的女士提醒我，如果我與外國人結婚，必須在領證前提出保留瑞士國籍的申請。」

現行制度下，哪些人可能會失去瑞士國籍？ 在下列四種情況下，一個人有可能失去自己的瑞士國籍： – 過期：在瑞士以外地區出生、父母中有一人持瑞士護照、本人同時擁有瑞士及另一國國籍的人士，在年滿25歲後，其瑞士國籍會自動失效。若不想失去瑞士國籍，當事人必須通知駐外國或在瑞士境內的相關部門，或遞交書面聲明表示願意保留瑞士國籍。 – 放棄：所有居住在海外、且持有瑞士及另一國國籍的人士可以向所在國的瑞士使領館提交放棄瑞士國籍申請。 – 取消：若一個人在申請入籍程序中做過欺騙性的聲明或隱藏過重要事實，那麼在獲得瑞士身份的八年之內，其瑞士國籍有可能被取消。 – 收回：如果一位雙國籍人士的行為嚴重侵害了瑞士的利益和名譽，則其瑞士國籍有可能被收回。這種可能性只出現在情節嚴重的案例中，例如當事人因戰爭罪或恐怖主義罪行等被判刑。

現行制度下，如何恢復瑞士國籍？ 一個人曾經擁有瑞士國籍，但因過期、放棄或與外國公民結婚而失去瑞士籍，那麼此人可以要求恢復瑞士國籍。 如果失去瑞士國籍發生在十年之內，無論當事人住在瑞士或國外，都可以提交恢復國籍的申請。如果已超過十年期限，那麼只有在瑞士合法連續居住了至少三年的人才可以提交申請。 如果申請恢復國籍的人在瑞士居住，那麼她/他必須證明自己成功融入當地社會；如果此人住在國外，那麼必須證明自己與瑞士有密切的聯繫。

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瑞士國籍，遙不可及

許多瑞士公民的後代(大多來自南美洲)見證說，他們從未擁有過瑞士國籍。事實上，他們的祖先也從未在領事館為他們的出生做過報備。

來自巴西的Eduardo Amstalden寫道：「很可惜，由於當時的種種困難，我的祖輩沒有在子女出生後去瑞士領事館登記。」來自阿根廷的Ana Ubelarte猜測了集中可能的原因：「也許是因為缺乏信息，或者是移民生活條件艱苦，也有可能是因為去阿根廷的人口管理中心路途太遠。」

部分一代海外瑞士人事後成功恢復了國籍，但對於他們的子女和孫輩來說，想獲得瑞士護照的機會則往往「失不再來」。來自秘魯首都利馬的Freddy寫道：「我父親被確認恢復瑞士國籍後，瑞士當局也給我母親辦法了國籍，但我和兄弟姐妹的入籍申請卻遭到拒絕，因為我們當時已經成年。」

相关内容 讨论 提问者： Melanie Eichenberger 你是怎么得到或失去瑞士护照的，这又对你的生活产生了什么影响？ 改变国籍对你的生活产生了怎样的影响？告诉我们你的故事。 参与讨论 135 赞 查看讨论

歷史原因

1900年左右，如果瑞士公民移居到不允許雙重國籍的國家，移民時就必須放棄瑞士國籍。

巴西人João Gabriel Schelck的祖輩就屬於這種情況：「我的曾祖父從瑞士移民到巴西後，我的家族就失去了瑞士國籍。當時的巴西國王約翰六世(Dom João VI)需要勞動力，因此與數十名瑞士人簽了合同，條件之一是這些人需放棄瑞士國籍，成為巴西人。」

沒有護照，沒有根

所有這些個案都有著一個共同之處：喪失或無權獲得瑞士公民身分所帶來的、巨大的情感衝擊。國籍不僅僅是官方身分的問題，對許多人來說，它還意味著“無根可尋”的深層不公。

「雖然我有一半瑞士血統，但對於瑞士來說，我就是一個徹頭徹尾的外國人，」來自阿根廷的用戶“swissjav”寫道，「這讓我很難過，因為我為自己的祖籍和根基感到自豪，我一直在盡可能展示我父輩的文化。」

Karen Kuffer也有同感，她寫道：「公民身分不僅僅是一份文件，遠不止於此。」國籍代表著一個特定的政治社會對個人歸屬感的認可，綁定著權利和義務。許多瑞士人後裔對瑞士的情感和文化依戀是無法用一份世代沿襲證明來取代的，Kuffer表示。

入籍，得利？

這些國外的瑞士後裔是否只想從瑞士社會體制中獲益？這項質疑被海外瑞士人群體堅決駁斥。用戶“descendientesuizos”寫道：「說我們保留國籍是出於物質原因，這是極大的偏見和無禮的判斷。」

Ana Uebelhart的曾祖父是移民阿根廷的瑞士公民。這位現居加拿大的瑞士後裔寫到：「我的動機不是經濟利益或好處，我只是想讓理應屬於我的國籍得到承認。」而阿根廷人Silvana Thalmann也同樣回應道：「作為瑞士公民的孫女，我並不想尋求利益。我是一名受過良好教育的專業人士。」

Karen Kueffer認為，在一個互連性日益緊密的世界裡，血統主義(即以自然人的血統關係為標準確定其原始國籍，是由親子遺傳而取得國籍的法律原則)不是“吸血鬼的工具”，而是連接世代和文化的橋樑。「我們南美洲的瑞士移民後裔，不是在要求特權，」她寫道，「而是在要求承認我們因繼承而擁有的權利，以及對瑞士身份的熱愛和貢獻。」

歐洲以外地區海外瑞士人後裔的擔憂在瑞士政界引起了迴響。去年夏天，海外瑞士人後裔已向瑞士聯邦國務秘書處提交了一份請願書。

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聯邦議會不久將就聯邦院議員Carlo Sommaruga提出的一項議員動議展開討論。該動議呼籲聯邦委員會為不再擁有或從未擁有瑞士國籍的瑞士公民後裔增設就業居留許可特別配額。

關於“瑞士國籍的繼承”的討論仍在繼續。

(編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

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