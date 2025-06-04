瑞士女国足后卫期待欧洲杯冠军赛

7年来卢安娜·比勒一直是瑞士国足女队的骨干。 Gabor Baumgarten / Getty Images

一个月后女足欧洲杯锦标赛将在瑞士举行，瑞士女性国足队员卢安娜·比勒(Luana Bühler)对这场赛事充满期待。女足欧锦赛将对瑞士的女性足球运动产生什么影响？比勒发表了自己的看法。

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瑞士的女足球队员一般都是业余踢球，但29岁的瑞士女国足队员卢安娜·比勒在瑞士女足界是一个特例，因为她可以靠踢球谋生。她现在已在英格兰生活了两年，效力于托特纳姆热刺足球俱乐部(Tottenham Hotspur)。此前，她曾作为职业球员在德国踢过五年球。

女子足球欧洲锦标赛 是由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的欧洲最高级别的女子国家队足球赛事。 第14届欧洲女子足球锦标赛将于2025年7月2日至27日在瑞士举行。

举办城市包括：苏黎世、巴塞尔、伯尔尼、日内瓦、卢塞恩、圣加仑、西昂和图恩。

布勒的父亲是一名足球教练。她和她的五个兄弟姐妹(两个姐妹和三个兄弟)经常在他们位于卢塞恩阿尔蒂肖芬(Altishofen)的家中踢球。当她的哥哥和姐姐，尤其是大姐开始在俱乐部踢球时，卢安娜就下决心像她一样，也加入足球俱乐部。

那时瑞士还没有’女子足球队’，但我并不在意，比勒说：”因为对我来说，只要能踢球就行。”

据瑞士足球协会统计，瑞士有338’991人在俱乐部踢足球，其中12%是女性。足球专家、前职业球员玛蒂娜·莫泽(Martina Moser)说：”足球是最受女性欢迎的团队运动。当然，男性球员的数量更多，但在过去15年中，女性球员的数量翻了一番。”

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欧洲女子足球锦标赛将在瑞士举行，卢安娜·比勒希望”欧洲锦标赛将为瑞士女子足球起到推动作用”。虽然这些年发生了一些变化，但距离瑞士女孩子们能和男孩子们一样拥有平等的踢球机会，还有很长的路要走，”比勒说：”我希望能尽快解决这个问题。”

专家玛蒂娜·莫泽坚信，欧洲锦标赛将推动女子足球的发展。她说：”欧锦赛之后，可能会有很多女孩想踢足球并加入一个足球俱乐部。然而，要想让更多的孩子能够在俱乐部踢球，必须要在基础设施上投资。”很多俱乐部都有很长的等待名单”，莫泽说。场地和更衣室不足是许多俱乐部目前面对的主要问题。

一直都在踢球

要想成为瑞士女足的顶尖人物，更多的是靠机缘巧合，而不是系统的培养机制。布勒的成长之路就是一个很好的例子。小时候，她还喜欢过跳舞、体操、网球、骑马和滑雪。”像我们这样的大家庭，踢足球是最容易组织起来的活动。”

她从地方上的舍茨足球俱乐部(FC Schötz)、克赖恩斯足球俱乐部(FC Kriens)踢到了卢塞恩足球俱乐部(FC Lucerne)和苏黎世女子足球俱乐部(FC Zurich Women)，后来又进入了德国霍芬海姆足球俱乐部(TSG 1899 Hoffenheim)。布勒说：”我从未想过有一天能靠足球赚钱，并以此为生。”事实上，她一直想上大学。

7年来，卢安娜·比勒作为职业球员生活在国外。 2024 Eurasia Sport Images

她也完成了高等教育，在踢球的同时，比勒现在正在通过远程学习攻读工商管理硕士学位，而工商管理学士学位她已经拿到手，主修的是银行和金融。

她在为以后做打算，但目前她职业球员生涯的终点还未到来。她说，因为有了稳定的收入，她的足球生涯得到了延长；如今女性就算有了孩子也不一定意味着足球生涯的结束。

玛蒂娜·莫泽也证实，这种情况是在近几年才开始的：”为什么一名女性在25岁时，因为想生孩子就要放弃踢球？”针对这个问题，现在在女性职业运动员的合同中终于有了公平的条款。

在瑞士，女性不能以足球为生

作为一名女子足球运动员，是否一定要出国才能挣到钱？”是的，如果你想集中精力踢球并以此为生的话，只能出国。瑞士距离女性靠踢球为生还有很长的路要走”。在瑞士，大多数超级联赛女球员都还要兼职一份其他的工作来维持生计。

目前瑞士还没有关于女足工资的统计数据，但瑞士国家队队长利亚·韦尔蒂(Lia Wälti)向CH网站透露的信息提供了一个例子。韦尔蒂表示，如果她拥有一份薪金较高的商业职员工作，会挣得比现在多。这位职业球员受雇于瑞士顶级足球俱乐部阿森纳(Arsenal)，是瑞士收入最高的球员之一。

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卢安娜·比勒对自己的财政情况格外关注，这不光是因为她学的财政专业。她将自己的收入的一部分投资于自己的私人养老金。比勒说，国家队的其他球员也越来越多地关注财务问题。”我尤其感到高兴的是，那些年轻的球员在她们职业生涯的初期就已经意识到，如果到30岁还没有理财，会导致什么样的后果，”比勒说。

签证问题

移民英格兰对这位国家队后卫来说是迈出了一大步，不仅是是因为距离，还有文化和职业上的问题。

在德国南部踢球的时候，一切还都与瑞士差不多。而伦敦的生活则不同。比勒说：”我意识到更多瑞士可贵的地方。”

在瑞士，离家近、交通便利、行政事务简单，还有美丽的大自然。而在英国，找到新鲜食物是一项额外的挑战。这位足球运动员说：”我现在终于找到了一个可以买到新鲜蔬菜的地方。”

卢安娜·比勒和她的男朋友生活在伦敦的郊外。 zVg

布勒在英国持有 “体育人员”居留许可，该签证对运动员有一定的要求。之前的雇主或本赛季的实际出场时间都能为获得这种签证加分。比勒说：”自英国脱欧后，要求变得更加严格了。“

滑雪是禁忌

在职业方面，布勒在英国的生活也变得更加艰苦。”在德国，女足正在朝着专业化发展，但在英国，女子足球早已专业化。”

卢安娜·比勒在职业生涯开始前曾担任过滑雪教练，但现在她在业余时间却不能去滑雪了，因为她的合同禁止她滑雪。”在德国，他们还认为应该允许瑞士女性滑雪。”她玩笑道。

这一条款在职业体育中很常见，布勒对此并不在意：”我将大量精力和时间投注在足球上。”她不想冒险，因为在滑雪运动中，造成风险的不一定是你自己。

对欧洲杯的期待

现在，她正在热切地期待着在家门口举行的欧洲锦标赛。国家队名单将于6月23日公布。国家队常规球员被征召的可能性很大。

足球专家玛蒂娜·莫泽说：”在家门口参加欧洲锦标赛可能是球员职业生涯中最大的亮点。女子足球运动和女足球员在场内外都能产生很大影响。”

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/gj)