瑞士应该降低入籍门槛

无论是住在瑞士的外国移民还是移居国外的瑞士人的后裔，都希望能拥有一本瑞士护照。 (C) Csklyarova | Dreamstime.com

瑞士护照一本难求，无论是住在瑞士的外国移民还是移居国外的瑞士人的后裔，都希望能拥有一本瑞士护照。 而瑞士并非移民国，入籍基于一种不同的观念：血统观念；或者通过做出贡献。那么在瑞士要想取得公民权需要满足什么条件？

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居住在瑞士的外国人希望能更容易地加入瑞士国籍，现在在一些民主活动家为简化外国人的入籍程序发起了一项动议；而瑞士海外侨民的后代也有同样的需求，他们递交了一份请愿书，要求降低入籍门槛。

瑞士奉行血统入籍原则(ius sanguinis)： 通过父系或母系血统获得国籍-德国、奥地利和瑞士也都使用这一原则。

另一种是出生地原则(ius soli)：通过在相关国家出生而获得国籍。美国、南美、加拿大和澳大利亚等典型的移民国家就是这种情况。

现在，几十年来第一次，瑞士有人提出了一项旨在简化移民入籍程序的动议。2024年11月底，动议委员会向联邦秘书处提交了104’603个有效签名。这一“民主动议”的目的是扩大外国公民在瑞士的权益。

与此同时，移居海外的瑞士公民的后代也呼吁简化申请入籍条件，以便瑞士人的公民身份能在国外传给自己的后代。

2024年7月，一份由约110名海外瑞士侨民和11’500名瑞士移民后裔签名的请愿书被提交给联邦议会(我们曾对此进行过报道)。

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在同一时期，出现了两项涉及入籍原则的请求，虽然相互并不排斥，但支持者和反对者之间却存在着明显的分歧。

瑞士四分之一的人口是外国人

“民主动议”(Democracy Initiative)的宗旨是消除外来人口现有入籍的障碍。动议委员会在介绍中写道：”在瑞士，超过四分之一的外国人口被排除在民主制度之外(没有国籍不能参加全民投票)。通过简化入籍程序，瑞士两百万外国人应该有机会参与到共同决策中来。

2024年11月底，动议委员会向联邦秘书处提交了104’603个有效签名。 Keystone / Peter Klaunzer

至今为止，要想加入瑞士国籍，必须满足多项要求： 在瑞士居住至少10年(其中提出入籍申请之前5年中的3年必须定居在瑞士)，才能通过普通入籍程序申请入籍；儿童时期在瑞士居住的时间按双倍计算。

《瑞士公民法》还规定，只有很好融入瑞士并熟悉瑞士风土人情的人，才能获得瑞士护照；申请入籍者也不能对瑞士的内部或外部安全构成威胁。

瑞士入籍条件： 常规入籍 居住时间：在瑞士连续居住满10年（8至18岁之间的居住时间算作双倍). 语言要求：掌握瑞士国家语言（德语、法语、意大利语或罗曼什语），口语达到B1水平，书写达到A2水平。 融入社会：适应瑞士生活，熟悉瑞士风俗。 遵守法律：遵守瑞士法律，没有犯罪记录。 经济独立：在申请前的三年内没有接受社会福利救济。



简化入籍 瑞士公民配偶：与瑞士公民结婚并共同生活至少三年，在瑞士居住满五年。



第三代移民：祖父母中至少有一位出生在瑞士，父母中至少有一方在瑞士生活了至少十年，并在瑞士接受过至少五年的义务教育。 无国籍儿童：在瑞士生活满五年。

瑞士是欧洲入籍条件最苛刻的国家之一。入籍专家芭芭拉·冯·吕特(Barbara von Rütte)证实说：”瑞士对外国公民入籍的要求很高。尽管他们中的许多人在瑞士长大，对瑞士文化有着很好的了解。但他们同样需要通过严格的入籍审批程序才能入籍，譬如，他们必须证明自己有足够的瑞士朋友，等。

这些入籍条件不会因为那项“民主动议”而取消，但难度会有所降低。

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加入瑞士国籍对于生活在瑞士的外国人来说越来越重要，这不仅仅是因为拥有了政治权益。苏黎世应用科技大学(ZAHAW)国际法和欧洲法讲师瓦莱里奥·普里利(Valerio Priuli)说：“随着2016年‘驱逐出境’动议付诸实施和2019年《外国人法》收紧以来，持有永久居住证(C卡)外国人的居留保障有所下降。”

例如，过去在瑞士住满15年后，就不必再担心因领取社会福利被撤销C卡了；而现在则可能因各种原因被撤销或转为临时居留证(B卡)。

成千上万的海外瑞士后裔

这项民主动议面向的是居住在瑞士的外国人。而现在总有一些生活在海外的瑞士人的后代会突然发现，他们作为瑞士海外侨民子弟却从未拥有过瑞士国籍；或者在不知情的情况下失去了自己的瑞士公民身份。

而海外侨民子女要想重新获得瑞士公民身份往往会面对很多官僚主义门槛；有些人因为错过了最后期限而失去了再入籍的可能。瑞士资讯SWI swissinfo.ch经常收到这样的问询留言。

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瑞士的公民权法对于这样的情况有明确规定。如果一个人在25岁(以前是22岁)之前既没有在瑞士代表处登记；也没有在瑞士公民身份登记册上登记，就会丧失瑞士公民身份。

最近，瑞士的一个行政法院对一名在澳大利亚被收养的瑞士女性入籍案例的判决就涉及到这一问题。然而瑞士相关法律并未明确规定怎样才算在瑞士代表处进行了合法登记。

瑞士行政法院判决中写道：“认可某人与瑞士的关联，在实际操作中一般是比较通融的。”在有疑问的情况下，会假定瑞士国籍应该继续生效。但过去，联邦最高法院在处理此类问题时，会更加严格一些。

在20世纪早期，瑞士一直是典型的向外移民的国家，但很长一段时间，海外侨民被剥夺了在瑞士的政治参与权。直到1977年，居住在国外的瑞士国民才可以参与瑞士的全民投票。

不过，投票的资料必须要到所在地区的瑞士选民登记处领取。从1992年起，那些在国外选民登记处登过记的瑞士公民才可以通过邮寄方式投票。

关于海外瑞士侨民是否还应该拥有在瑞士的发言权的话题一直在瑞士争论不休。同样，海外侨民在超过一定时间、或者超过几代人之后，是否还能将国籍传给后人的讨论也一直不绝于耳。

接下来会发生什么？

去年夏季提交的请愿书目前尚未得到处理。瑞士议会国民院和联邦院的相关委员会将陆续就此情愿进行讨论。瑞士政府机构虽然没有义务处理或答复这类请愿书，但在实际中，请愿书一般都会得到答复。

针对“民主动议”瑞士将举行全民公投，但不会在2025年。因此，围绕公民权的讨论将在瑞士继续。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/gj)

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