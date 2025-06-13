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移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣

“我们也会向美国、迪拜、新加坡外派人才，”Michael Hermann说。
“我们也会向美国、迪拜、新加坡外派人才，”Michael Hermann说。 Keystone / Michael Buholzer

瑞士是一个移民输出国，与此同时又有大量移民涌入。最近几年欧洲经济发展颓势尽显，与邻国相比，瑞士的经济尚还稳健，这与它吸收了不少精英人士息息相关，其中也不乏从德国、法国高校毕业的中国莘莘学子。“这是开放、全球化国家的典型特点，”政治分析家Michael Hermann说，以下是对他的采访。

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我在瑞士联邦议会担任编辑和特派记者，负责瑞士海外侨民的政治新闻报道，并管理我们的政治脱口秀节目“Let's Talk”。 我在90年代初进入地方新闻行业，曾在多个新闻领域工作，担任管理职务，并报道各种话题。我自2017年起在瑞士资讯工作。

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瑞士资讯swissinfo.chMichael Hermann先生您有过移居国外的想法吗

Michael Hermann：我曾“移居”过，从伯尔尼州的乡村搬到了苏黎世的城市。

对我来说也算是“移民”了，因为落脚苏黎世一点儿都不容易。但现在我已积累了一定的社会资本，可不想再失去了。

也就是既没有对远方的向往也没有乡愁？

对的，没有，我不想离开这儿了。

瑞士是一个颇受欢迎的移民目的地国，这意味着瑞士在很多方面都做得很成功吗？

是的，当然它的地理位置也不错。它有着诸多宝藏：风景秀丽、山景壮丽、湖泊绮丽！瑞士没有矿产，所以什么都要靠自己，这反而成了它的优势，因为那些依靠自然资源的国家，往往都排在它后面了。

而且凭借它自由、重民亲民的文化，瑞士已成为令人向往的工作及居住地，吸引了许多不在此生活，却看重这里的人。

为这些成功付出了什么代价？

在短时间内来了大量的人，这带来了挑战。我们的基础设施-交通系统、居住空间、赖以休养生息的自然环境都不堪重负。

这便激起了“防御心态”。瑞士人认为自己并非生活在曼哈顿，而是在有着乡村根基的国家。许多人自问：到底会走向哪里？这些“成长之痛”是确实可见的。但我们也要意识到，人们更容易直接感知移民带来的坏处，而忽略好处。

好处，比如说？

我们来回顾一下：冷战结束后，瑞士经济曾停滞一时。但自2000年代中期以来，瑞士的经济相当稳健，与邻国相比也是如此：经济增长良好、国库充盈，可加大基础设施建设。即使在危机时期瑞士也是稳定的。

而这一稳健阶段的开端，与移民大量涌入的时间高度重合，涌入的不仅是普通劳动者，更有高素质的专业人才。

正是这些渴望打拼的人，为瑞士注入了巨大活力。尤其当本土社会趋于“躺平”时，他们带来的堪称雪中送炭。

但移居国外的人也大幅增加了。瑞士因此既是移民迁入国也是迁出国这难道不奇怪吗

这并不矛盾。一个移民国肯定是一个开放的国度，这种开放就意味着双向流动，当然来的比走的多。但瑞士经济强劲、人民富足、学历也受到普遍承认，所以人们也可以选择移居海外。

此外还有退休一代，他们的退休金在瑞士的购买力有限，但在西班牙或其他国家则生活成本会大大降低。

这就让退休后迁居国外变得富有吸引力。虽然有人批评他们没有把退休金消费在瑞士，但移居的人也并没有使用瑞士的基础设施啊。

他们离开甚至让出了位置

对的，然而移居国外也要付出代价。离开的人放弃了那些原本可以让生活更简便的人际关系和社会网络，留在这里其实也是不错的选择。

当您思考移民问题时，把社会资本也考虑在内了？

当然了，设想一下，一位来自苏丹的医生逃难至此，她必须从头开始。这些人失去的东西很多：从社会地位到人际网络。

Michael Hermann是民意调查研究所Sotomo的创始人兼负责人。他曾攻读地理学、国民经济学和历史学，并在苏黎世大学地理研究所任教。Hermann在瑞士出版了《政治景观地图集》(Atlas der politischen Landschaften)，并开发了政治蛛网分析模型 “智能蜘蛛”(Smart Spider)。
Michael Hermann是民意调查研究所Sotomo的创始人兼负责人。他曾攻读地理学、国民经济学和历史学，并在苏黎世大学地理研究所任教。Hermann在瑞士出版了《政治景观地图集》(Atlas der politischen Landschaften)，并开发了政治蛛网分析模型 “智能蜘蛛”(Smart Spider)。 zVg

住房问题其实也是一个社会关系网的问题。移民涌入意味着住房市场上的竞争者越来越多。

在这方面比起外来移民，本地人往往更具优势，因为他们有现成的人脉。看看我周围，大多数人找房子都是通过私下渠道(编者注：房源未进入市场)。

而无论是普通移民还是外籍专家都没有这样的社会网络，只能在住房市场上寻寻觅觅，他们的租金也往往比较贵，因为他们只能接受市场上的供应。

他们推高了价格。

我们还要看到：他们的房东大多是养老金基金的投资者。移民付房租，还间接保障了我们的养老金。而瑞士人往往享受着低租金或住在自家房子里。

所有的房主和房产继承人都会从房价上涨中受益，而他们中的大多数都是本土瑞士人。

那也要看地段

对，但这种房地产带动起来的活力已席卷了瑞士的大部分地区。

所以说整个国家高档化(编者注非褒义)您同意吗

高档化(Gentrifizierung)这个概念是负面的，然而它描述的是一种价值提升。我们谁不想生活舒适、收入高呢。我们的国家福利更好、人民生活更好，这些都不是负面的。

不可避免，有些东西涨价了，特别在“住”的方面，因为居住空间可不是那么容易扩充的，特别在瑞士，这里对建房的反对呼声很高。

但在就业市场上又是另一番景象。实行人员自由流动政策之初，最大的担忧就是怕失业率上升。

人们担心移民会把岗位抢走。可目前的形势恰恰相反，移民带动了经济发展，有更多的新公司来了，创造了更多的工作岗位。

您把移民描绘成社会繁荣的发动机为了维持这一切我们需要移民那何时才算完呢

从长远来看，我并不担心移民过多，世界人口在可预见的未来会急剧减少，且速度越来越快。

现在瑞士的总和生育率已低于1.3(每名女性生育子女数)。这意味着，若没有移民，每一代的人口都将减少逾1/3。

看看东德，人口萎缩已引发诸多挑战：财政拮据导致学校关停、公共交通瘫痪。衰退的过程比增长阶段更难应对。

即使我们的人口没有减少，经济也会缺乏活力：乡村旅店纷纷关门，村庄中心逐渐凋敝。与人口增长相比，一个停滞不前的地区更让我担忧。

许多事物都在变革之中而瑞士人民党(SVP)利用了这种情绪人们在自己的国家感到陌生这里不再是我们的瑞士。您做了民意调查这种感觉是可测的吗

是的，但情况也发生了变化。70年代人们将矛头指向意大利人；90年代则是从巴尔干战争中逃离的前南斯拉夫人。

此后又是德国人，“他们让我们产生了陌生感”，现在人们也不提了，又开始说外籍人士(Expats)。

我们的民意调查还揭示出另一变化：70年代那种传统的对外来文化入侵的恐惧已不占主流。大部分民众相信，瑞士在文化上受益于移民。

那些不满更多地来自对超负荷运转的基建的担忧。谈论这类话题的也不再局限于国家保守派，或在农村地区，许多城市里的左派同样感到压力。

这些城市中产阶级突然意识到他们再也无法换房作为家庭也无法购买独栋住宅因为这类房产变得高不可攀。这是否会阻隔住房的流动性

确实可能会出现恶性循环。尤其是老年人往往住在过大的房子里，却不能搬离，因为小公寓更贵。这使得现有的住房空间得不到合理利用。

与此同时瑞士人也不太爱搬家。我们的研究显示：人们通常在20岁出头因职业或学业原因首次搬离家庭；第二次搬家多发生在30-45岁之间，因为要组建家庭；此后几乎不再搬迁。这在瑞士很典型。

但人们依然向往远方、向往搬离。瑞士电视台(SRF)的移民主题节目《出发吧》(Auf und davon)已播出第16季，至今仍令人着迷。您如何解释这一现象？

没错，坐在沙发上追寻这样的梦确实很惬意。我们从调查中也了解到，去远方是许多瑞士人的梦想。

这与瑞士国土面积狭小有关，人们很快就能抵达边境，所以即便是在边境那一边发生的事，也让我们感觉很近。

瑞士历来是一个开放的国家，走出过许多外籍劳工，且在国外开创了事业，如路易雪佛兰(Louis Chevrolet，编者注：美国雪佛兰汽车的创始人之一)。

这种情况已改变。如今人们为了职业发展会出国23年。这是一个全球化国家的典型特征吗？

这是富裕国家高素质人才的典型流动模式。您描述的也正是外派人员(编者注：或称外籍人士)。

我们也会向其他国家如美国、迪拜或新加坡输送外派人员。他们在那里停留几年，却并未真正切断与瑞士的联系，所以也很难百分之百地融入当地社会。

当他们回到瑞士时，是否会为这里带来更多国际化元素？

我们是一个全球化的国家。即使我们试图放缓这一进程，这种全球化的精神亦已无法再被装回瓶中。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：宋婷/xy)

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