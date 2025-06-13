移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣

“我们也会向美国、迪拜、新加坡外派人才，”Michael Hermann说。 Keystone / Michael Buholzer

瑞士是一个移民输出国，与此同时又有大量移民涌入。最近几年欧洲经济发展颓势尽显，与邻国相比，瑞士的经济尚还稳健，这与它吸收了不少精英人士息息相关，其中也不乏从德国、法国高校毕业的中国莘莘学子。“这是开放、全球化国家的典型特点，”政治分析家Michael Hermann说，以下是对他的采访。

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瑞士资讯swissinfo.ch：Michael Hermann先生，您有过“移居国外”的想法吗？

Michael Hermann：我曾“移居”过，从伯尔尼州的乡村搬到了苏黎世的城市。

对我来说也算是“移民”了，因为落脚苏黎世一点儿都不容易。但现在我已积累了一定的社会资本，可不想再失去了。

也就是既没有对远方的向往也没有乡愁？

对的，没有，我不想离开这儿了。

瑞士是一个颇受欢迎的移民目的地国，这意味着瑞士在很多方面都做得很成功吗？

是的，当然它的地理位置也不错。它有着诸多宝藏：风景秀丽、山景壮丽、湖泊绮丽！瑞士没有矿产，所以什么都要靠自己，这反而成了它的优势，因为那些依靠自然资源的国家，往往都排在它后面了。

而且凭借它自由、重民亲民的文化，瑞士已成为令人向往的工作及居住地，吸引了许多不在此生活，却看重这里的人。

为这些成功付出了什么代价？

在短时间内来了大量的人，这带来了挑战。我们的基础设施-交通系统、居住空间、赖以休养生息的自然环境都不堪重负。

这便激起了“防御心态”。瑞士人认为自己并非生活在曼哈顿，而是在有着乡村根基的国家。许多人自问：到底会走向哪里？这些“成长之痛”是确实可见的。但我们也要意识到，人们更容易直接感知移民带来的坏处，而忽略好处。

好处，比如说？

我们来回顾一下：冷战结束后，瑞士经济曾停滞一时。但自2000年代中期以来，瑞士的经济相当稳健，与邻国相比也是如此：经济增长良好、国库充盈，可加大基础设施建设。即使在危机时期瑞士也是稳定的。

而这一稳健阶段的开端，与移民大量涌入的时间高度重合，涌入的不仅是普通劳动者，更有高素质的专业人才。

正是这些渴望打拼的人，为瑞士注入了巨大活力。尤其当本土社会趋于“躺平”时，他们带来的堪称雪中送炭。

但移居国外的人也大幅增加了。瑞士因此既是移民迁入国也是迁出国，这难道不奇怪吗？

这并不矛盾。一个移民国肯定是一个开放的国度，这种开放就意味着双向流动，当然来的比走的多。但瑞士经济强劲、人民富足、学历也受到普遍承认，所以人们也可以选择移居海外。

此外还有退休一代，他们的退休金在瑞士的购买力有限，但在西班牙或其他国家则生活成本会大大降低。

这就让退休后迁居国外变得富有吸引力。虽然有人批评他们没有把退休金消费在瑞士，但移居的人也并没有使用瑞士的基础设施啊。

他们离开甚至让出了位置？

对的，然而移居国外也要付出代价。离开的人放弃了那些原本可以让生活更简便的人际关系和社会网络，留在这里其实也是不错的选择。

当您思考移民问题时，把社会资本也考虑在内了？

当然了，设想一下，一位来自苏丹的医生逃难至此，她必须从头开始。这些人失去的东西很多：从社会地位到人际网络。

Michael Hermann是民意调查研究所Sotomo的创始人兼负责人。他曾攻读地理学、国民经济学和历史学，并在苏黎世大学地理研究所任教。Hermann在瑞士出版了《政治景观地图集》(Atlas der politischen Landschaften)，并开发了政治蛛网分析模型 “智能蜘蛛”(Smart Spider)。 zVg

住房问题其实也是一个社会关系网的问题。移民涌入意味着住房市场上的竞争者越来越多。

在这方面比起外来移民，本地人往往更具优势，因为他们有现成的人脉。看看我周围，大多数人找房子都是通过私下渠道(编者注：房源未进入市场)。

而无论是普通移民还是外籍专家都没有这样的社会网络，只能在住房市场上寻寻觅觅，他们的租金也往往比较贵，因为他们只能接受市场上的供应。

他们推高了价格。

我们还要看到：他们的房东大多是养老金基金的投资者。移民付房租，还间接保障了我们的养老金。而瑞士人往往享受着低租金或住在自家房子里。

所有的房主和房产继承人都会从房价上涨中受益，而他们中的大多数都是本土瑞士人。

那也要看地段

对，但这种房地产带动起来的活力已席卷了瑞士的大部分地区。

所以说整个国家高档化(编者注：非褒义)了，您同意吗？

高档化(Gentrifizierung)这个概念是负面的，然而它描述的是一种价值提升。我们谁不想生活舒适、收入高呢。我们的国家福利更好、人民生活更好，这些都不是负面的。

不可避免，有些东西涨价了，特别在“住”的方面，因为居住空间可不是那么容易扩充的，特别在瑞士，这里对建房的反对呼声很高。

但在就业市场上又是另一番景象。实行人员自由流动政策之初，最大的担忧就是怕失业率上升。

人们担心移民会把岗位抢走。可目前的形势恰恰相反，移民带动了经济发展，有更多的新公司来了，创造了更多的工作岗位。

您把移民描绘成社会繁荣的发动机，为了维持这一切我们需要移民，那何时才算完呢？

从长远来看，我并不担心移民过多，世界人口在可预见的未来会急剧减少，且速度越来越快。

现在瑞士的总和生育率已低于1.3(每名女性生育子女数)。这意味着，若没有移民，每一代的人口都将减少逾1/3。

看看东德，人口萎缩已引发诸多挑战：财政拮据导致学校关停、公共交通瘫痪。衰退的过程比增长阶段更难应对。

即使我们的人口没有减少，经济也会缺乏活力：乡村旅店纷纷关门，村庄中心逐渐凋敝。与人口增长相比，一个停滞不前的地区更让我担忧。

许多事物都在变革之中，而瑞士人民党(SVP)利用了这种情绪：人们在自己的国家感到陌生，这里不再是我们的瑞士。您做了民意调查，这种感觉是可测的吗？

是的，但情况也发生了变化。70年代人们将矛头指向意大利人；90年代则是从巴尔干战争中逃离的前南斯拉夫人。

此后又是德国人，“他们让我们产生了陌生感”，现在人们也不提了，又开始说外籍人士(Expats)。

我们的民意调查还揭示出另一变化：70年代那种传统的对外来文化入侵的恐惧已不占主流。大部分民众相信，瑞士在文化上受益于移民。

那些不满更多地来自对超负荷运转的基建的担忧。谈论这类话题的也不再局限于国家保守派，或在农村地区，许多城市里的左派同样感到压力。

这些城市中产阶级突然意识到，他们再也无法换房，作为家庭也无法购买独栋住宅–因为这类房产变得高不可攀。这是否会阻隔住房的流动性？

确实可能会出现恶性循环。尤其是老年人往往住在过大的房子里，却不能搬离，因为小公寓更贵。这使得现有的住房空间得不到合理利用。

与此同时瑞士人也不太爱搬家。我们的研究显示：人们通常在20岁出头因职业或学业原因首次搬离家庭；第二次搬家多发生在30-45岁之间，因为要组建家庭；此后几乎不再搬迁。这在瑞士很典型。

但人们依然向往远方、向往搬离。瑞士电视台(SRF)的移民主题节目《出发吧》(Auf und davon)已播出第16季，至今仍令人着迷。您如何解释这一现象？

没错，坐在沙发上追寻这样的梦确实很惬意。我们从调查中也了解到，去远方是许多瑞士人的梦想。

这与瑞士国土面积狭小有关，人们很快就能抵达边境，所以即便是在边境那一边发生的事，也让我们感觉很近。

瑞士历来是一个开放的国家，走出过许多外籍劳工，且在国外开创了事业，如路易雪佛兰(Louis Chevrolet，编者注：美国雪佛兰汽车的创始人之一)。

这种情况已改变。如今人们为了职业发展会出国2、3年。这是一个全球化国家的典型特征吗？

这是富裕国家高素质人才的典型流动模式。您描述的也正是外派人员(编者注：或称外籍人士)。

我们也会向其他国家如美国、迪拜或新加坡输送外派人员。他们在那里停留几年，却并未真正切断与瑞士的联系，所以也很难百分之百地融入当地社会。

当他们回到瑞士时，是否会为这里带来更多国际化元素？

我们是一个全球化的国家。即使我们试图放缓这一进程，这种全球化的精神亦已无法再被装回瓶中。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：宋婷/xy)

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