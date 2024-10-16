領取瑞士子女補助退休金，在國外養育孩子

瑞士養老金領取者托馬斯·蒙施(Thomas Monsch)說："我們這些生活在泰國的瑞士人必須精打細算。“ SRF

瑞士人退休後，老來得子能享有一份額外的子女補助退休金-生活在國外的退休人員也同樣享受這一待遇，現在議會中有人提議不再發放這筆退休金。

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漢斯·斯坦曼(Hans Steinmann)是一位退休人員，他有很多時間來陪伴他的小兒子“Housi”，退休後還老來得子，原本不在他的人生計劃之列，但現在他很高興這個小兒子為他帶來了青春活力。

漢斯‧史坦曼、他的寮國妻子O、兒子Housi及其同母異父的姊姊珍妮一起住在泰國東北部的烏隆塔尼(Udon Thani)城邊上的一棟房子裡。

退休金領取者漢斯·斯坦曼查看自己的帳目。 SRF

每個孩子每月811瑞郎補助

漢斯·斯坦曼因兩個孩子每人每月可領取811瑞郎(約合人民幣6500元人民幣)的養老金，此外，他自己還有約2000瑞郎的退休金。光是1個孩子得到的補助就相當於當地這種經濟比較薄弱地區平均薪資的三倍。

在瑞士尚有未成年或仍在接受教育的子女需要撫養的養老金領取者每月最多可從養老遺屬保險金(AHV)中領取980瑞郎子女補貼，無論是親生子女、繼子女還是養子女。

這筆開支對瑞士國民院來說一直是個沒必要的費用，國民院想要取消這項兒童補助金，將其用於退休金無法滿足生活者的補助退休金(Ergänzungsleistungen)的支出。目前，瑞士大約有25’000名退休金領取者享受這項兒童補助退休金。

這些人中的三分之一的人去了國外-其中一小部分人靠這筆錢能生活得非常好的國家，例如泰國。

私校提供機會均等

漢斯史坦曼對國民院的這個想法感到不解，他說：『如果沒有這筆補助金，對我來說是一個重大打擊，因為這樣我就無法再把孩子們送進這裡的私立學校了，而只有在私立學校，孩子才能學到足夠的知識，為將來打下基礎。

瑞士退休金領取者艾里希·史姆奇(Erich Schmucki)在泰國與女兒玩耍。 SRF

在烏隆塔尼的城市邊緣，海外瑞士人經常在一家酒館裡聚會，在這裡吃香腸奶酪沙拉；看電視裡的摔跤比賽；每逢週四還一起打瑞士傳統的Jass紙牌，感受家鄉的滋味。

瑞士人揚‧謝弗(Jan Schefer)和他的妹妹一起經營這家飯店。一年半後，他將到了法定年齡，將有資格領取養老遺屬保險金了，屆時，他還可以為兒子申請兒童補助養老金，當然前提是到時候兒童補助養老金尚未被取締。

「我現在可以選擇，是住在泰國還是瑞士。我希望我兒子以後也能有選擇的可能，這就需要能上一所好的學校，」謝弗說。

領養子女也享有此待遇引爭議

然而並非所有退休人員都完全贊同這個瑞士養老遺屬保險金下的兒童補助，曼弗雷多·斯皮爾曼(Manfredo Spillmann)是烏隆塔尼市中心一家披薩店的老闆。

這位來自瑞士南部提契諾州的男子對於這筆兒童補助退休金也支付給領養兒童表示不滿：”這些資金來自瑞士國民的稅收，因此也只應該用在瑞士國民身上，而不是用在女兒的女兒的女兒身上”。

欺騙行為：沒有記錄

瑞士這種兒童補助退休金是否會鼓勵一些人特意尋找有孩子的伴侶組成家庭，然後為整個大家庭申請補助？畢竟，像在泰國這樣的國家，社會保障體系並不完美。

根據聯邦社會保險局(Bundesamt für Sozialversicherung)的說法，目前不能斷定泰國有更高的濫用嫌疑。

然而，針對所謂的濫用案例也沒有特別的紀錄，「部分原因也是因為無法明確界定濫用的界線」。

尤爾格·裡澤(Jürg Riser)為他的兩個親生子女都申請了補助金，他的女兒患有唐氏綜合症，身心發育不健全，需要依賴全家人的護理。 「如果他們取消了兒童補助退休金，我就得返回瑞士，那就要花瑞士納稅人的錢了」。

瑞士聯邦院將在2025年前就是否取消國內或國外的兒童補助退休金做出進行探討。

瑞士電視台SRG關於老年得子的瑞士退休人員在泰國的生活的報道(德)：

外部内容

(編譯自德文：楊煦冬/dh)