2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%

越来越多的瑞士人选择去海外生活。 Keystone-SDA

最新数据显示，去年共有1.33万名瑞士公民迁往海外，使旅居国外的瑞士侨民总数增至82.67万人，较上一年增长1.6%。其中四分之三拥有一个以上的国籍。

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在这些旅居海外的瑞士侨民当中，64%居住在欧洲。联邦统计局(FSO)上周五(3月28日)公布的一项调研显示，瑞侨人数最多的国家依次是法国(21.21万人)、德国(10.1万人)、意大利(5.26万人)、英国(4.09万人)和西班牙(2.73万人)。

另有29.62万名瑞士公民居住在欧洲以外地区，其中16%在北美，7%在拉丁美洲和加勒比地区，7%在亚洲，4%在大洋洲，2%在非洲。

在中国生活的瑞士人 根据联邦统计局的最新数据外部链接，居住在中国的瑞士公民数量将近2900人。其中993人在北京、上海、广州等内地大城市生活，1524人在香港生活，355人在台湾生活。 在华瑞士侨民多从事教育行业、金融与银行业及跨国企业管理。 瑞士资讯曾报道过在北京任教的Carla Frehner，而瑞士银行(中国)有限公司在北京、上海等地设有分支机构，有许多瑞士籍员工在那里工作。 有千余家瑞士企业在中国开展业务外部链接，涉及制药、机械制造、钟表等行业，瑞士侨民常担任管理和技术职位。

在欧洲以外，瑞士侨民最多的国家是美国，拥有8.47万名瑞士公民。其次是加拿大和澳大利亚。

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按年龄划分，18岁以下占21%，18-64岁占55%，65岁以上占24%。与2023年相比，各年龄组的瑞侨人数均有所增加。

联邦统计局指出，在瑞侨人数较多的国家中，泰国(43%)、葡萄牙(36%)、南非(33%)和西班牙(33%)的退休人口占比尤为突出。

多重国籍现象普遍

四分之三的海外瑞士人拥有至少一个其他国籍。在拉丁美洲和加勒比地区(84%)、大洋洲(81%)以及北美(79%)，多重国籍比例最高。

其中，阿根廷和智利的瑞士人多重国籍比例分别为95%和92%。相比之下，亚洲和非洲的多重国籍比例显著较低。例如在泰国，仅有37%的瑞士人拥有多个国籍。

总体来看，未成年人中拥有多重国籍的比例最高(85%)，其次是18-64岁人群(75%)，65岁以上人群则为65%。