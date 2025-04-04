2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%

最新数据显示，去年共有1.33万名瑞士公民迁往海外，使旅居国外的瑞士侨民总数增至82.67万人，较上一年增长1.6%。其中四分之三拥有一个以上的国籍。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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在这些旅居海外的瑞士侨民当中，64%居住在欧洲。联邦统计局(FSO)上周五(3月28日)公布的一项调研显示，瑞侨人数最多的国家依次是法国(21.21万人)、德国(10.1万人)、意大利(5.26万人)、英国(4.09万人)和西班牙(2.73万人)。
另有29.62万名瑞士公民居住在欧洲以外地区，其中16%在北美，7%在拉丁美洲和加勒比地区，7%在亚洲，4%在大洋洲，2%在非洲。
在欧洲以外，瑞士侨民最多的国家是美国，拥有8.47万名瑞士公民。其次是加拿大和澳大利亚。
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按年龄划分，18岁以下占21%，18-64岁占55%，65岁以上占24%。与2023年相比，各年龄组的瑞侨人数均有所增加。
联邦统计局指出，在瑞侨人数较多的国家中，泰国(43%)、葡萄牙(36%)、南非(33%)和西班牙(33%)的退休人口占比尤为突出。
多重国籍现象普遍
四分之三的海外瑞士人拥有至少一个其他国籍。在拉丁美洲和加勒比地区(84%)、大洋洲(81%)以及北美(79%)，多重国籍比例最高。
其中，阿根廷和智利的瑞士人多重国籍比例分别为95%和92%。相比之下，亚洲和非洲的多重国籍比例显著较低。例如在泰国，仅有37%的瑞士人拥有多个国籍。
总体来看，未成年人中拥有多重国籍的比例最高(85%)，其次是18-64岁人群(75%)，65岁以上人群则为65%。
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