涉窃商业机密 美籍华人工程师认罪最重可判10年

afp_tickers

2 分钟

（法新社洛杉矶21日电） 美国司法部表示，一名在中国出生的美国研究人员今天承认窃取商业机密，其中包括用于侦测核弹发射的技术。

住在加州圣荷西（San Jose）的59岁男性龚晨光（Chenguang Gong，音译）被控从他曾任职过的研发公司，将超过3600个档案转移到个人储存装置中。

龚晨光今天在加州中区地方法院对一项窃取商业机密罪名认罪，最重可判10年徒刑。

法院将于9月29日宣判刑期。

美国司法部表示，2011年归化为美国公民的龚晨光2023年曾短暂在洛杉矶地区一家研发公司担任工程师。美国司法部并未公布公司名称。

美国司法部指出，龚晨光下载的档案含多份蓝图，包括用于侦测核弹发射、追踪弹道飞弹与极音速飞弹等太空系统的红外线感测器的蓝图。

此外，他还窃取了让助美国军机能探测追热飞弹并采取反制措施的感测器蓝图。

美国司法部说，龚晨光于2014年至2022年间任职多家美国大型科技公司期间，曾多次申请加入中国政府启动的所谓「人才计画」。

美国司法部指出，这些计画目的在于寻找具「专业技能、能力及尖端科技知识」的人才，以促进中国的经济与军事发展。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）