渡轮沉没事故酿至少6死仍有30人失踪 印尼扩大搜救

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（法新社印尼吉里曼努克4日电） 7月2日晚间一艘渡轮在前往�Q里岛的途中沉没，造成至少6人死亡。数百名印尼救难人员今天扩大搜救行动，寻找其余失踪的数十名乘客。

根据目击证人与官方说法，这艘渡轮载有乘客与船员共至少65人，7月2日晚间在恶劣的天气下，从东爪哇（East Java）道房港（Ketapang）出发前往�Q里岛（Bali）吉里曼努克港（Gilimanuk），航程5公里，但在中途船身倾斜并且沉没。

截至今早，已有29人被救起，仍有30人失踪。

官方搜救单位表示，6名罹难者中包含一名3岁男孩。

印尼国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）官员里布特．艾科．苏亚特诺（Ribut Eko Suyatno）告诉记者，救援人员今天调动资源在海上和空中进行搜寻，并将搜救范围扩大到东爪哇和�Q里岛的海岸线。

这条由东爪哇道房港至�Q里岛吉里曼努克港的航线是印尼最繁忙航线之一，航程时间约1小时，大家常开车上渡轮往返岛屿间。

当地搜救单位说，这艘名为KMP Tunu Pratama Jaya的渡轮启航25分钟后沉没。

东爪哇泗水搜救机构表示，今天至少有306名搜救人员投入搜寻行动。