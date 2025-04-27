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温哥华街头庆典遇汽车冲撞群众 警方：至少9死

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（法新社温哥华27日电） 加拿大警方表示，西部城市温哥华（Vancouver）昨天传出一辆汽车冲撞正在参加菲律宾街头庆典的群众，已知造成至少9死、一些人受伤，目前已逮捕一名30岁温哥华男子。

温哥华警察今天在社群媒体X发文表示：「目前，我们确信这起事件并非恐怖攻击」，「截至目前我们确认已有9人死于这起事故。」

加拿大警方稍早指出，他们正在调查一桩起重大伤亡事故，并在现场逮捕一名30岁温哥华男子。

拉普拉普日（Lapu Lapu Day）旨在纪念16世纪一名菲律宾反殖民领袖，今年正好碰上加拿大大选前的周末。

警方发言人告诉现场记者，这名驾驶是「单独犯案」，警方已掌握此人身分。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）表示，他对这起「可怕的事件」感到「极度悲痛」，他在X发文写道：「我向死者和伤者的亲友、菲裔加拿大人社群，以及温哥华所有人致上最深的哀悼与慰问。」

经法新社查证和确认的网路影片显示，一辆引擎盖受损的黑色SUV停在碎片散落满地的街道上，距离正在照料倒地民众的急救人员仅数公尺远。

加拿大卑诗省（British Columbia）省长尹大卫（David Eby）表示，这项消息让他感到「震惊和心碎」。

温哥华市长沈观健（Ken Sim）则说，「在这个极其艰难的时刻，我们的心与所有受影响的人，以及在温哥华的菲律宾社群同在」。

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