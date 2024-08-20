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游艇遇水龙卷沉没 摩根士丹利国际董事长夫妇失踪

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（法新社伦敦20日电） 义大利西西里岛外海昨天清晨发生游艇沉没事故，英国保险公司Hiscox今天表示，失踪者中包括摩根士丹利国际公司（Morgan Stanley International）董事长布鲁莫和他的妻子。

Hiscox集团执行长胡笙（Aki Hussain）透过声明表示：「我们对这起悲剧事件深感震惊和悲痛。」布鲁莫（Jonathan Bloomer）自去年以来担任Hiscox董事长。

「失踪者中包括我们的董事长布鲁莫和他的妻子茱蒂（Judy），他们的家人正在等待这起可怕事件的进一步消息。我们的心思意念与所有受影响的人，特别是我们的董事长伉俪，以及他们的家人同在。」

昨天清晨游艇翻覆后有6人失踪，当中还包括英国科技业大亨林奇（Mike Lynch），以及他的18岁女儿汉娜（Hannah）。

英国籍游艇「贝氏号」（Bayesian）昨天破晓前停泊在距离港口约700公尺处，遭遇迷你龙卷风也就是水龙卷（waterspout）的袭击，当时船上共有22人，其中包括10名船员。

现年70岁的布鲁莫在数十年的职业生涯中，曾领导多家金融服务机构。

根据布鲁莫的领英（LinkedIn）个人资料，他被形容为经验丰富的董事会成员，曾担任多种职务，并自2016年起接任摩根士丹利国际公司董事长。

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