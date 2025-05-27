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澳洲妇人被控设宴害死公婆 曾对警方声称自己爱他们

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（法新社雪梨27日电） 澳洲妇人派特森（Erin Patterson）被控用毒菇谋害丈夫的家人，法庭今天获悉，派特森遭到指控前曾对警方说自己「爱」他们。

50岁的派特森被控于2023年谋害她已分居丈夫的父母和姑姑，提供他们掺有毒菇的威灵顿牛排。她还被控谋杀丈夫的叔叔未遂，这名被害人用餐后，在医院住了很长一段时间才出院。

这起案件引发全国关注，派特森对所有指控均不认罪。

陪审团今天听取警方在那场午宴过后的几天对派特森的侦讯录影。

在这段21分钟的影片中，一名员警要求派特森描述她与客人的关系。

派特森说她「爱」她的公婆。

「我没有其他家人。他们一直对我很好，我想维持这份关系。」

「他们是我唯一的家人，也是我孩子唯一的祖父母，我希望他们能留在我孩子的生活中，这对我来说真的很重要。」

派特森与丈夫赛门（Simon）关系疏远，而赛门拒绝了2023年7月那次午餐的邀约。

赛门的父母唐恩和盖儿（Don and Gail Patterson）吃了牛排，几天后就去世，赛门的姑姑威金森（Heather Wilkinson）也因此丧命。而威金森的丈夫伊恩（Ian Wilkinson）在医院住了近两个月后康复。

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