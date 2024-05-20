澳洲警方打击家庭暴力 逮捕554人

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（法新社雪梨20日电） 澳洲正处理一系列受瞩目的攻击女性事件之际，人口最多的新南威尔斯州警方今天宣布，他们在为期4天的行动中逮捕并指控554名家庭暴力犯嫌。

新南威尔斯州（New South Wales）警方说，该州一些「最严重的家庭暴力犯罪者」已遭到逮捕，其中包括一名男子，他涉嫌踩踏一名妇女，造成肋骨骨折、脸部受伤和肾脏受伤。

逮捕这些犯嫌之际，澳洲正在努力因应今年以来有28名妇女死于暴力，平均每4天就有1人死亡。相较于去年同期，只有14名妇女死于暴力事件。

一系列备受瞩目袭击女性事件，引发人们关注性别暴力和家庭暴力，其中包括在雪梨近郊「西田庞迪购物中心」（Westfield Bondi Junction）发生刺伤5名女性事件。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）称其为「国家危机」，同时宣布采取措施遏止利用深伪技术（Deepfake）制造色情内容，并增加资助逃离虐待关系的女性。

澳洲政府数据显示，过去30年来，亲密伴侣杀人案逐渐减少。

根据2023年的数据，澳洲的家庭暴力发生率仍低于经济合作暨发展组织（OECD）国家的平均水准，低于加拿大、美国和英国。

但家庭暴力防治机构长期以来不断示警，必须采取更多行动。