燃料补贴取消引爆民怨 玻利维亚首都示威行动升温

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（法新社拉巴斯18日电） 玻利维亚首都拉巴斯（La Paz）要求中间偏右翼总统巴斯（Rodrigo Paz）下台的抗议行动今天升温，群众包围政府机关，另有1名示威活动领袖因骚乱面临恐怖主义指控。

拉巴斯市区一度陷入混乱，催泪瓦斯弥漫街头，许多商店拉下铁门，示威群众封锁要道，导致物资短缺。不过到了下午，局势逐渐恢复平静。

法新社报导，数以千计农民、矿工、教师、工人及原住民组织发起的这波抗议行动已持续数周，他们要求加薪、稳定经济，并反对国营企业私有化。

玻利维亚正面临40年来最严重的经济危机，4月的年通膨率高达14%。

引发民怨的保守派总统巴斯执政至今不到6个月。他就任后为替不断流失的外汇存底止损，下令取消已实施20年的燃料补贴，但他至今仍无法稳定燃料供应。

今天稍早，镇暴警察利用催泪瓦斯阻止矿工冲入政府机构所在的广场，示威群众则以爆裂物和石块反击。

当局公布的画面显示，抗议群众闯入政府办公室大肆洗劫，搬走家具、电脑、萤幕等设备。

虽然官方未公布伤亡人数，但法新社目击至少2名抗议者受伤。

检察总长今天以「恐怖主义」与「煽动犯罪」罪名，向全国最大工会玻利维亚劳工中心（COB）秘书长阿戈洛（Mario Argollo）发出逮捕令。

在先前的示威行动中，已有至少1名示威者丧生、多人受伤。当局则从5月10日开始，以空运方式向首都运送粮食。