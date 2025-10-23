特斯拉第3季获利大减37% 关税与开支拖累表现

（法新社纽约22日电） 电动车大厂特斯拉（Tesla）今天公布第3季获利大幅下滑，主因关税和其他开支拖累，抵销车辆销售成长所带来的收益。

由马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉第3季获利14亿美元，较去年同期下滑37%。

除关税外，特斯拉在财报中指出，重整费用增加及监管信用额度（regulatory credits）收入下降等，也影响第3季业绩表现，导致获利低于分析师预期。

特斯拉第3季营收成长12%达281亿美元，营运支出增加50%达34亿美元，部分原因是研发支出大幅攀升。

特斯拉表示，他们目前正面临「贸易、关税及财务政策变动带来的短期不确定性」，但现正进行的投资将为「特斯拉及全球在交通、能源与机器人领域创造惊人价值」。

特斯拉及其他品牌电动车第3季在美国销售成长，主要因联邦税收抵免于9月30日到期，促使许多买家提前购买。

特斯拉在10月初推出两款「标准型」车款，价格较先前略低。分析师对此评价不一，有人怀疑这些车款能否带动消费需求持续回温。

一些主要汽车分析师指出，特斯拉销售可能要等到新车推出后才会显着回升。

在欧洲与美国，特斯拉销售特别低迷，原因包括抵制行动与破坏事件。不过，由于7500美元税收抵免到期，第3季销售短暂回升，但预期第4季将再度下滑。

自马斯克5月离开白宫以来，特斯拉股价飙升。不过，在财报今天公布后，特斯拉盘后股价下跌1.5%。

特斯拉11月6日将召开年度股东大会，届时将审议马斯克薪酬方案，若这位具争议性的执行长达成关键绩效与市值目标，奖励金额可能超过1兆美元。（编译：徐睿承）