特斯拉股价暴跌15% 川普称将买新车挺马斯克

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天表示，他将购买一辆「全新的特斯拉」，以展现对他的最大竞选金主兼顾问、特斯拉执行长马斯克的支持。特斯拉股价昨天暴跌15%，创下4年来最糟表现。

川普今天凌晨刚过12点在他的「真实社群」（Truth Social）平台上写道：「致共和党人、保守派人士与所有伟大的美国人，马斯克（Elon Musk）正全力以赴帮助我们的国家，而且他做得十分出色！」

川普说：「但激进左翼疯子一如既往地试图非法串通抵制特斯拉（Tesla）━全球最顶尖的汽车制造商之一、也是伊隆（马斯克）的『心血结晶』━以攻击并伤害伊隆，及他所代表的一切。」

「我明天早上将购买一辆全新的特斯拉，以表达对马斯克的信心与支持。」

「为什么他要因为展现他的卓越技能来帮助美国再次伟大而被惩罚？？？」

自今年1月重返白宫以来，川普任命科技界亿万富豪马斯克执掌所谓的「政府效率部」（Department of Government Efficiency），以削减联邦政府支出与联邦机构人力。

不过，「政府效率部」的节约成本行动面临日益严重的抵抗声浪，包括抗议、诉讼与部分国会议员的施压。

特斯拉投资人担忧，由于马斯克的作为以及与川普关系密切，将出现抵制与买家反弹现象。

特斯拉开创性电动车的一些车主，已因马斯克涉足政治而后悔购买特斯拉，包括他支持川普与欧洲的极右翼政党，以及在网路上散布阴谋论。

由于川普对销美商品加徵关税并发出威胁，相关的不确定性让美国金融市场陷入动荡，特斯拉股价昨天暴跌超过15%。