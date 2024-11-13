珠海汽车冲撞案民众献花致哀遭当局移除

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（法新社珠海13日电） 中国广东省珠海市体育中心11日晚间发生汽车冲撞事件，造成35死43伤。事发后有民众前往案发地点献花悼念罹难者，然而花束和蜡烛随即遭当局移除。

公安表示，62岁樊姓男子11日晚间7时许驾驶1辆小型休旅车穿越香洲区体育中心大门，之后无差别冲撞在里面运动的民众。

公安最初发布声明称，这起冲撞事件造成人员受伤，但只字未提死亡人数，而上传社群平台的现场画面后来似乎也遭到严格管制的平台删除。

法新社记者今天上午看到市民和送货员在体育中心门外献上花束，但这些花束没多久就被拿到封锁围篱后方。

一名年约50岁、要求匿名以保护隐私的女子告诉法新社：「这并非小规模事件…我们应该缅怀这些死难者，不要这么冷漠。我认为应该要有更多珠海的人们来这里献花致哀。」

汽车冲撞案现场的维安十分严格，便衣公安利用身体和雨伞阻止法新社记者拍摄。

法新社记者自昨晚开始看到民众献上花束和蜡烛，但清洁人员今天清晨就移除这些花束和蜡烛。有清洁人员告诉法新社，「这是上头的指令。」

根据现场官员的说法，这些物品已被移至体育中心内部的「灵堂」，但大众不得其门而入。

尽管暂无迹象显示日本侨民可能成为被攻击的目标，日本大使馆仍警告住在中国的日侨保持高度警戒，并避免大声说日语。

今年9月，1名住在深圳的日本男童在上学途中被刺身亡，引发日本政府强烈抗议。