The Swiss voice in the world since 1935
个性化动态

登录即可将主题添加到您的动态中。

立即注册
收藏夹列表

登录即可将文章添加到您的收藏列表。

立即注册
新闻
瑞士人工智能

深度伪造和性勒索锁定瑞士青少年群体

瑞士青少年群体中，深度伪造和性勒索现象呈上升趋势。
瑞士青少年群体中，深度伪造和性勒索现象呈上升趋势。 Keystone-SDA

据瑞士虐童内容在线举报平台clickandstop.ch报道，涉嫌深度伪造、性勒索及数字性暴力的举报在瑞士激增。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA

据瑞士虐童内容在线举报平台clickandstop.ch报道，涉嫌深度伪造、性勒索及数字性暴力的举报在瑞士激增。

瑞士儿童保护组织(Child Protection Switzerland)呼吁立即采取行动，保护未成年人免受人工智能侵害。

儿童保护组织近日发布的相关新闻稿表示，由Guido Fluri基金会及瑞士联邦警察局(Federal Office of Police, fedpol)联合设立的举报平台clickandstop.ch警告道：“数字性暴力(digital sexual violence)对未成年人的侵害日益加深。”

综合联合国人口基金(UNFPA)关于技术促成性别暴力(TFGBV)的定义以及数字性暴力相关研究，数字性暴力可理解为利用互联网、数字平台、信息通信技术或人工智能等数字技术实施的、具有性内容或性别针对性的暴力行为，包括网络性骚扰、未经同意传播私密影像、性勒索、网络跟踪以及深度伪造色情内容等。

相关内容
portrait虽然最有名的深度伪造是对于政客和名人的滑稽模仿，但是人们现在日益担心这一技术会被用于干扰政治进程或者操纵公共意见。

相关内容

瑞士科学家是如何设法识别深伪换脸的？

此内容发布于 由于使用人工智能伪造视频变得日益复杂，瑞士的专家正在重新评估其恶意使用对社会所造成的风险。同时，专家也正在寻找新的途径阻止视频背后的制作者。

更多阅览 瑞士科学家是如何设法识别深伪换脸的？

作为瑞士国内主要举报平台，自2022年以来，clickandstop.ch已收到9’697个包含儿童色情内容的网址举报。

除接受违法内容匿名举报外，clickandstop.ch平台还通过电话热线及线上聊天服务提供咨询，并提出预防措施建议。

结合上述情况，瑞士儿童保护组织敦促建立更严格的法律框架。该组织对提交瑞士联邦委员、现任瑞士司法部长贝亚特·扬斯(Beat Jans)的动议“深度伪造与数字暴力”(Deepfakes and digital violence)表示支持，认为现行措施不足以应对不断成熟的人工智能工具；同时，对各党派代表共同推动的“互联网倡议”(internet initiative)也表示赞同。

瑞士的现象是全球趋势的反映。去年，英国非营利网络自律慈善机构互联网观察基金会(Internet Watch Foundation, IWF)审查了全球范围内超过31.2万条涉及儿童性暴力的网络内容，创下新纪录。

与此同时，新技术正带来新风险：据互联网观察基金会数据显示，超过3’400条涉及虐童的视频由人工智能生产。该数据是前一年的260多倍。

阅读最长

讨论最多

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团