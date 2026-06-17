深度伪造和性勒索锁定瑞士青少年群体

瑞士青少年群体中，深度伪造和性勒索现象呈上升趋势。 Keystone-SDA

据瑞士虐童内容在线举报平台clickandstop.ch报道，涉嫌深度伪造、性勒索及数字性暴力的举报在瑞士激增。

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据瑞士虐童内容在线举报平台clickandstop.ch报道，涉嫌深度伪造、性勒索及数字性暴力的举报在瑞士激增。

瑞士儿童保护组织(Child Protection Switzerland)呼吁立即采取行动，保护未成年人免受人工智能侵害。

儿童保护组织近日发布的相关新闻稿表示，由Guido Fluri基金会及瑞士联邦警察局(Federal Office of Police, fedpol)联合设立的举报平台clickandstop.ch警告道：“数字性暴力(digital sexual violence)对未成年人的侵害日益加深。”

数字性暴力(digital sexual violence) 综合联合国人口基金(UNFPA)关于技术促成性别暴力(TFGBV)的定义以及数字性暴力相关研究，数字性暴力可理解为利用互联网、数字平台、信息通信技术或人工智能等数字技术实施的、具有性内容或性别针对性的暴力行为，包括网络性骚扰、未经同意传播私密影像、性勒索、网络跟踪以及深度伪造色情内容等。

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作为瑞士国内主要举报平台，自2022年以来，clickandstop.ch已收到9’697个包含儿童色情内容的网址举报。

除接受违法内容匿名举报外，clickandstop.ch平台还通过电话热线及线上聊天服务提供咨询，并提出预防措施建议。

结合上述情况，瑞士儿童保护组织敦促建立更严格的法律框架。该组织对提交瑞士联邦委员、现任瑞士司法部长贝亚特·扬斯(Beat Jans)的动议“深度伪造与数字暴力”(Deepfakes and digital violence)表示支持，认为现行措施不足以应对不断成熟的人工智能工具；同时，对各党派代表共同推动的“互联网倡议”(internet initiative)也表示赞同。

瑞士的现象是全球趋势的反映。去年，英国非营利网络自律慈善机构互联网观察基金会(Internet Watch Foundation, IWF)审查了全球范围内超过31.2万条涉及儿童性暴力的网络内容，创下新纪录。

与此同时，新技术正带来新风险：据互联网观察基金会数据显示，超过3’400条涉及虐童的视频由人工智能生产。该数据是前一年的260多倍。

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