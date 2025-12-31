瑞士AI将于明年迎来突破性进展

从2026年5月起，洛桑大学医院(CHUV)将开始在急诊室测试生成式人工智能。 EPFL

当全球各大国斥资数千亿发展人工智能时，瑞士却另辟蹊径，采用去中心化的方式驱动创新，并取得了惊人的成效。同时，瑞士开发的人工智能模型Apertus即将迎来重大突破。该生成式大型语言模型将被瑞士本土的多家医院采用，而AI技术主权亦将成为瑞士未来政治议程的重中之重。2026年，人工智能会继续推动瑞士的转型进程。

2026年，瑞士生成式人工智能将在某些新的社会领域中得到普及。这些领域包括医院、公共机构以及中小型企业。与此同时，瑞士政府将致力于降低算法歧视带来的风险。

随着越来越多的国家正努力朝技术主权这一目标迈进，瑞士有望在与人工智能治理相关的国际讨论中发挥重要的调解作用。

为了深入了解瑞士AI领域即将于明年迎来的五大突破性进展，瑞士资讯专门对苏黎世应用科技大学(ZHAW)人工智能与机器学习专业的教授蒂洛·施塔德尔曼(Thilo Stadelmann)进行了采访。

1. 贴近用户的瑞士人工智能模型

今年，瑞士AI领域最重要的突破便是首个公共大型语言模型(LLM)Apertus的问世。该人工智能模型由本土团队研发，于九月被正式推出市场，支持多种语言且完全开源。



Apertus在“瑞士人工智能计划”(Swiss AI Initiative)的项目框架内得以研发。截至2028年，瑞士联邦政府将为该项目提供高达两千万瑞郎的资金支持。作为国家级大型语言模型，Apertus明年将依旧占据瑞士人工智能创新的核心地位，在实现技术升级的同时，还将进行实际应用的进一步拓展。

施塔德尔曼表示：“作为首个真正开放的AI模型，Apertus的所有训练代码和词元均对外公开。这项突破不仅强化了开源理念，还让数以千计的瑞士工程师有机会学习基础人工智能模型的构建。截至目前，这项技术仅被美国和中国的少数实验室垄断。”

Apertus主要面向企业和研究机构，自发布以来，其下载量已突破百万次。而明年，研发团队将把重点放在用户最为关注的核心功能上。苏黎世联邦理工学院(ETHZ)人工智能中心的负责人亚历山大·伊利奇(Alexander Ilic)解释道：“我们希望围绕Apertus构建出一个完整的生态系统，这将对整个人工智能领域产生十分深远的影响。”

然而，在施塔德尔曼看来，人工智能在瑞士产生的最大经济影响并非出自那些重点大型项目，而是来自于大量由中小企业和研究机构主导进行的创新项目，只是这类项目鲜少受到媒体和大众的关注。

施塔德尔曼同时提到了一家来自苏黎世的初创企业。该企业计划运用AI技术进行文化活动的直播，旨在打造一个“表演艺术领域的奈飞(Netflix)”。若该项目取得成功，瑞士或将迎来一个崭新的媒体平台。该专家表示：“在创造经济价值及就业岗位方面，这类项目往往表现出最大的潜力。”

2. 瑞士医院测试生成式人工智能，以将该技术用于患者

2026年，“瑞士人工智能计划”将把关注重点转移到那些以Apertus为基础构建而成的专业AI模型上，其中，医疗领域尤为关键。明年五月，洛桑大学医院(CHUV)将开始对一款名为Meditron的瑞士大型语言模型进行测试。这款模型旨在为需要作出临床决策的医护人员提供支持，而急诊室则将成为该人工智能的首个测试地点。

2025年， 300多位医疗专业人士通过模拟临床案例对Meditron进行了评估。医生兼研究人员诺埃米·布兰科·博伊拉特(Noémie Blanco Boillat)解释道：“专业人员的积极参与，充分反映出人们对AI技术的浓厚兴趣，但同时他们的评估结果也表明，对于人工智能提供的结果，人们依旧持怀疑态度。”此外，布兰科·博伊拉特与生物医学数据科学中心(BDSC)合作，而该机构负责协调洛桑大学医院的人工智能实施项目。

据洛桑联邦理工学院(EPFL)教授兼Meditron项目协调员玛丽-安妮·哈特利(Mary-Anne Hartley)称，出于隐私考量，与患者相关的敏感数据不被允许用来训练人工智能，因此，许多应用于医学领域的商业性大型语言模型并不具备足够的可靠性。然而，在参与Meditron项目的各国医生之中，七成以上透露，他们已在临床实践中开始使用ChatGPT等人工智能工具。

开源模型的主要优势在于，人们可根据医院的具体需求对它们进行调整并直接在本地完成运行。如此一来，患者的敏感数据在被允许使用的同时，无需被发送到外部的服务器之中。哈特利表示：“开放式模型不仅有助于我们提供出更多有用的背景信息，还能在不侵犯隐私的前提下提升人工智能回答的质量。”

清华大学开启智能医疗新纪元 清华研究团队开发的Agent Hosipital标志着中国智能医疗的一大进步。 Agent Hospital是一个由人工智能驱动的模拟医院，能够完全模拟医患看病的全流程。该系统由清华团队的研究人员开发，旨在通过模拟环境训练医生智能体，使其能够自主进化并提高治疗疾病的能力。在这项研究中，核心目标是让AI医生在模拟环境中治疗疾病，并且实现自主进化。 在这个虚拟世界中，所有的医生、护士、患者都是由大型语言模型驱动的智能体，可以自主交互。它们模拟了整个诊病看病的过程，包括分诊、挂号、咨询、检查、诊断、治疗、随访等环节。由此，他们开发了一种MedAgent-Zero系统，能够让医生智能体不断从成功和失败的病例中积累经验。值得一提的是，AI医生可以在几天内完成对一万名患者的治疗。如果人类医生想对同样多的患者进行治疗，则需要足足两年。 Agent Hospital模拟环境中有两类主体，即患者与医疗专业人员。它们的角色信息均由GPT-3.5生成，可以无限扩展。比如35岁的患者肯内特·摩根(Kenneth Morgan)有急性鼻炎，而他的病史是高血压，目前的症状是持续呕吐、腹泻、反复发烧、腹痛、头痛，且伴有颈淋巴结肿大等；32岁的内科医生艾丽丝·马丁(Elise Martin)具备出色的沟通能力且富有同理心。她主要的职责是为患有各种急性病和慢性病的成年患者提供诊断、治疗和预防保健服务。 作为AI医疗小镇，Agent hosipital具有较强的自主进化能力。AI医生智能体可以不断从病例中积累经验，实现自我进化。此外，AI医生的工作效率极高，且拥有极其强大的诊断能力。当然，随着AI医疗的飞速发展，这项技术带来的风险也不容忽略。因此，相关部门必须制定相应的法律法规来处理与医疗责任及隐私保护相关的伦理问题。 (资料来源：澎湃新闻)

3. 人工智能技术主权占据政治议程的核心地位

2025年，在瑞士及欧洲范围内，人工智能技术主权已从某种利基议题，一跃成为引发高度关注的政治焦点。导致这种转变出现的原因一方面在于日益动荡的地缘政治环境，另一方面则在于美国特朗普政府的不可预测性。

施塔德尔曼表示：“联邦政府已经意识到，在人工智能领域中，通过依赖其它国家的技术来维持自身基础设施的运行绝不可取。”该专家同时指出，瑞士境内现有的大部分人工智能工具都依赖于境外企业的运行管理。

2026年，瑞士政府将致力于识别人工智能在国家安全与外交政策方面带来的各项风险，并提出纠正措施。与此同时，联邦政府还需遵循新的指导方针，以降低对单一供应商-通常为美国企业-的依赖，并大力加强对AI基础设施与数字化数据的管控力度。

以Apertus为代表的人工智能项目虽被纳入了这一长期战略之中，但眼下的矛盾冲突依旧十分明显。对此，施塔德尔曼表示：“当前的困境是，我们一边讨论着如何实现AI技术主权，另一边却依旧无法摆脱对少数几家大型外国运营商的依赖。”

未来两年里，联邦政府将斥资1.4亿瑞郎用于更新微软数字工具的使用许可。对于瑞士来说，更换供应商带来的“风险太大且成本过高”。好消息却是，联邦政府已经开始着手对一些更为理想的替代方案展开评估。

4. 更多防范人工智能歧视的保护措施

瑞士此前在AI歧视应对方案的议题上犹豫不决，最终还是决定放弃出台与欧盟《人工智能法案》(AI Act)类似的人工智能基本法。针对那些对个人用户构成高风险的人工智能系统，该欧盟法案提出了十分严苛的要求。不过，瑞士联邦政府即将批准欧洲委员会的《人工智能与人权、民主与法治框架公约》(Framework Convention on Artificial Intelligence)，并对本国的法律采取相应的调整。截至2026年底，瑞士政府将为医疗保健和自动驾驶等敏感领域制定出一系列强制性与非强制性措施。

随着人工智能在招聘和信贷等领域中的日益普及，算法歧视的风险也在逐渐上升。当算法歧视现象出现时，人工智能模型将产生扭曲或不公正的结果，导致某些个人或群体的利益遭到系统性的损害。瑞士内政部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)向瑞士资讯表示，未来一年里，瑞士将加大力度保护本国民众免受人工智能算法带来的歧视。

施塔德尔曼认为，任何给社会带来重大变革的创新技术，都应受到严格的法律监管。然而，这位专家同时主张，法律应将关注的重点尤其放在商业模式上。他表示：“社会面临的最大威胁，并非出自人工智能技术本身，而是来自那些利用人工智能来最大化关注度、并制造依赖性的盈利模式。事实上，我们已经看到了这种模式在年轻人身上产生的后果。” 在施塔德尔曼看来，社交媒体利用人工智能算法让年轻人沉迷于它们的平台内容，因此造成了严重的负面影响。

5. 积极筹备2027年日内瓦人工智能峰会

2027年，国际人工智能行动峰会(AI Action Summit)将在瑞士日内瓦举行。届时，峰会将进一步凸显瑞士在人工智能技术治理领域中谋求领头羊地位的雄心壮志。同时，峰会举办城市的选择也并非偶然。日内瓦不仅是众多国际组织的所在地，也是长期以来备受全球关注的国际矛盾调解中心。瑞士联邦委员阿尔伯特·罗斯提(Albert Rösti)提议将峰会的举办地点定在日内瓦，并表示：“我们有必要让所有人看到瑞士如何为这个世界创造价值。这一点毋庸置疑。”

峰会的筹备工作将于2026年初启动。届时，相关费用也将得到公布。与此同时，瑞士正与印度就明年二月底在新德里举行的峰会进行合作。

对于施塔德尔曼而言，日内瓦峰会创造了一个难得的契机，让我们有望超越技术层面的立法监管，加速建立一个以维护人类尊严与自主权、保障人工智能时代社会联结质量为核心的全球框架。最后，这位专家总结道：“凭借其政治上的中立立场和人道主义传统，瑞士有足够的能力汇聚各方力量来实现共同目标。日内瓦公约的成功缔结便是最好的历史证明。”

(编辑：Gabe Bullard，编译自意大利语：Aikens Jun/yz)

