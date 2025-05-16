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瑞士外交

在瑞士的乌克兰人：“我曾热爱俄罗斯……却被驱逐出境”

娜塔莉亚是一名居住在莫斯科的乌克兰女性，当她被俄罗斯安全人员拦下盘问，她表示自己“支持世界和平”，得到的回应是：一纸20年的入境禁令。

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我关注国际关系，特别是瑞士的对外关系，进行新闻调查，并对具有挑战性的话题进行深入的个人访谈。 我从事新闻行业已有25年，毕业于莫斯科国立大学新闻学院和巴黎法国新闻学院。曾在法国和俄罗斯担任电视/广播主持人，同时也是出版作家和纪录片导演，曾采访过国家元首和摇滚明星。

我是一名经验丰富的视频记者，专注于通过引人入胜的多媒体叙事，使复杂话题变得易于理解并具有吸引力。我关注社会和环境问题，制作各种类型的视频，特别擅长使用动态图形和定格动画制作具有深远影响的讲解型视频。 在学习电影、英语文学和新闻学期间，我积累了在瑞士各地广播、电视和印刷媒体工作的经验。在为洛迦诺电影节的影像与音效团队工作后，我于2018年加入瑞士资讯，负责制作本地及国际报道。

娜塔莉亚是一名40岁的乌克兰女性，在莫斯科生活了超过15年。一次在返回俄罗斯时，她在边境被拦截，并遭到联邦安全局(FSB)人员的盘问，问题集中在她是否忠于国家、是否支持战争。当她表达自己“支持世界和平”时，这一句回答，足以导致她被驱逐出境，并被禁止进入俄罗斯，直到2044年。

这个故事是瑞士资讯swissinfo.ch推出的新栏目、第一人称微纪录片《特写》(closeUp)的一部分

娜塔莉亚目前陷入两难：她既无法重新返回俄罗斯，也无法获得瑞士的“S类保护身份”(多语)，因为这种保护身份只适用于那些直接从乌克兰逃离的乌克兰人。她目前持有的是瑞士的F类居留许可，这是一种受限制的临时准入身份许可。

娜塔莉亚的丈夫仍留在俄罗斯，她与丈夫被迫分隔两地，只能维持一段跨越国界的远距离婚姻。与此同时，她的父母虽然也在瑞士，却居住在另一个州，娜塔莉亚无法与他们团聚。尽管如此，她依然努力穿越国界与州界的重重障碍，竭尽所能守护这个支离破碎的家庭。

（编辑：Virginie Mangin/dos，编译自英语：樊桦/gj)

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