“最佳瑞士工程”：世界上最陡峭的缆车线

新缆车的样子。 Keystone / Anthony Anex

少女峰附近的雪朗峰及那里的旋转餐厅是瑞士最知名的旅游景点之一，这里出名很早，而且并不是后来通过社交媒体上的旅游博主的宣传而红遍世界的；而是因为詹姆斯·邦德1969年的一部电影在此拍摄。现在这里建起了一条新缆车路线，也是迄今为止最陡峭的缆车线。

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最近在伯尔尼高原投入运营的一段雪朗峰缆车路线，是瑞士阿尔卑斯山至今最陡峭的高山缆车工程，坐在上面需要屏息凝气，才不会眩晕，那么它到底有多陡峭？

以前我有一个住在楼上的邻居，他经常把一个水桶用绳子拴上，从阳台放到楼下耐心等待的猫面前，猫跳进水桶，然后被主人拉上去。当我读到伯尔尼高原刚投入使用的这个世界上最陡峭的缆车时，我想就起了这位邻居和他的猫。

这个耗资1亿瑞郎(约合人民币8亿元)的雪朗峰缆车(Schilthornbahn 20XX)项目，于2024年12月13日开通了最下面三段缆车路线。人们可以搭乘缆车在施特歇尔贝格(Stechelberg)和米伦(Mürren)两地之间俯瞰令人叹为观止的美丽山景，但这需要过人的胆量，因为缆车的攀升坡度高达159.4%。

外部内容

“所有工作人员都付出了巨大的努力，才能取得这样的成就！简直太不可思议了！”，@cobra1010在建筑公司发布在网上的视频下面评论道：“要完成这样的作业，需要许多智慧、技能和勤奋！这堪称瑞士技术工程的巅峰之作！”

然而159.4%又意味着什么呢？你虽不是坐在一个水桶里，但它的确很陡峭：每水平移动一米，就有1.60米的倾斜度(用角度表示，差不多是58°）。在此之前，施维茨州(Schwyz)的斯图斯路线(Stoosbahn)是世界上最陡峭的缆车，坡度为110%(47°)。

上山路线。 Schilthornbahn AG

缆车以每秒7米的速度从施特歇尔贝格开往米伦。在四分钟内，缆车爬升775米的高度(耳压可想而知)。

由于坡度极大，两个车厢分别悬挂在一个11米长的机械臂上。缆车全自动运行，没有工作人员操作，但摄像机和传感器始终处于工作状态。每缆车上最多可容纳85人，按计划满载时每小时可运送800名乘客。

“能够参与这个伟大的项目，我感到非常自豪，虽然要在令人眩晕的高度作业，”@Saw4825 说。

可以是这种程度的垂直。 Keystone / Anthony Anex

现在雪朗峰缆车线路尚未获得吉尼斯世界纪录的认可，但瑞士其他许多工程成就已经登上了吉尼斯记录：

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功能与美学

我对这一地区非常熟悉，因为我曾经在米伦消磨过许多时光。米伦位于劳特布伦嫩山谷(Lauterbrunnen Valley)中一个巨大石壁的边上，是一个美丽的村庄，村里没有汽车。以前，从谷底的施特歇尔贝格到上面的雪朗峰，需要经过四个路段：施特歇尔贝格-金梅尔瓦尔德(Gimmelwald)；金梅尔瓦尔德-米伦；米伦-比尔戈(Birg)；最后从比尔戈- 雪朗峰。在高峰期，整个登山过程需要近一个小时。

现在，第一段从施特歇尔贝格直接通往米伦(老式缆车仍在金梅尔瓦尔德停靠）。据雪朗峰股份公司称，从最下面的施特歇尔贝格到雪朗峰的总行程已从32分钟缩短到22分钟，而且因为优化了衔接，即使在高峰时段，行程也不会超过30分钟。

在这段视频(德)中，新的雪朗峰缆车站的建筑师介绍了他们如何将功能性与美学相结合，将缆车融入山地景观，并将这种山地交通方式作为一种文化资产加以保护：

外部内容

三段缆车线路中最下面的一段-施特歇尔贝格-米伦段已于2024年12月13日开通，两条并行的索道缆车中的一条也已开通，这段可通往中间的米伦-比尔戈段(于11月28日开通)。2025年3月15日，比尔戈和雪朗峰之间的另一条索道缆车也投入使用。整个项目预计将于2026年春季才能完工。

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“雪朗峰缆车20XX项目”

施特歇尔贝格站(Stechelberg)：作为起点站，进行彻底重建，增加新的小酒馆和全自动行李运输系统。

米伦站(Mürren)：将新增体育用品商店、酒吧和零售商店，并改造主驱动装置和备用传统装置。

比尔戈站(Birg)：新站设有两家零点餐厅、新销售部和屋顶平台，提供绝佳的高山全景观景台。

雪朗峰站(Schilthorn)：山顶站围绕标志性的格洛丽亚峰旋转餐厅(Piz Gloria)进行改造，大厅能容纳两条单线缆车，并使用自然光照明。 新缆车系统将实现单向每小时800人的旅客运送，采用索道系统，确保在狂风中也能稳定运行。 资料来源：雪朗峰缆车公司

高高低低

由于1969年詹姆斯·邦德的电影《007之女王密使》(On Her Majesty’s Secret Service)在此拍摄，所以雪朗峰及其旋转餐厅格洛丽亚峰餐厅(Piz Gloria)早就被世人所熟知。现在这条世界上最陡峭的缆车线路的开通可能会吸引更多的游客来此打卡-从巴西到印度，世界各地的媒体都报道了瑞士的这条新缆车路线开通的消息。

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但是，虽然每小时800人的客运量可能对经济有利，但过度旅游会带来交通、通货膨胀、污染和垃圾等问题，对环境和当地居民造成打扰。

当地居民的心情十分复杂：一方面，他们知道，一日游游客、滑雪者、徒步旅行者、滑翔伞爱好者和跳伞爱好者的不断涌入会给他们的生活带困扰；但他们也知道，没有这些游客他们也无法生存。例如，米伦小镇约有400名长期居民，但却有2000个酒店床位。

“从技术层面，新雪朗峰缆车的确是一个伟大的成就，一位名叫多纳特·格吕特曼(Donat Greutmann)的读者就当地报刊《伯尔尼高原报》(Berner Oberländer Zeitung)的一片相关文章评论道。他写道：“劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)以及整个少女峰地区要如何应对不断涌入的游客？劳特布伦嫩小镇对于旅游过剩已经应不暇接。现在随着新山地缆车线路的建成，这个美丽地方的吸引力更是已经到了难以承受的地步。”

“我们感到不知所措，”一位居民在2023年接受瑞士电视台SRF采访时说，”本地人在劳特布伦嫩已经没有地方住了。” 劳特布伦嫩现在正在考虑参考威尼斯的做法向游客收取门票。

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然而瑞士旅游局并未使用“过度旅游”这个词，而认为这是：“局部和暂时的瓶颈”。不过，旅游局局长在去年7月表示，他会严肃对待“这种情况”。为了做出改善，瑞士旅游局正在与旅行社合作，宣传旅游淡季的瑞士旅游，并以人少的景区为宣传目标。

言归正传-这条世界上最陡峭的缆车线从2025年3月15日起，全年365天向游客开放，带游客置身于雪朗峰的无敌美景中。

(编译自德文：杨煦冬/gj）