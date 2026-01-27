一場大火，燒不毀瑞士良好的國際形象

瑞士國家形象委員會(Presence Switzerland)負責人亞歷山大·艾德曼(Alexandre Edelmann)認為，由克萊恩-蒙塔納大火引發的國際媒體對瑞士的關注是前所未有的。 Keystone / Anthony Anex

2026年新年夜，克萊恩-蒙塔納一場火災造成40人死亡。瑞士隨即成為國際媒體關注的焦點。瑞士國家形象委員會(Presence Switzerland)負責人亞歷山大·艾德曼(Alexandre Edelmann)認為，必須進行大量資訊工作，以防瑞士形象因此遭受持久損害。

8 分钟

Katy Romy

作为瑞士资讯驻联邦议会的特派记者，我专注于报道与瑞士海外侨民相关的联邦政治事务。 我曾在纳沙泰尔大学的新闻与媒体学院学习，职业生涯之初在多个地区性媒体工作，包括《汝拉日报》、Canal 3 和Radio Jura Bernois。我自2015年起在瑞士资讯的多语言编辑部工作，始终怀揣热情投身新闻事业。

克萊恩-蒙塔納慘案發生近三週後，媒體壓力緩和。但在海外-尤其是義大利-批評聲依然強烈。作為回應，負責在海外推廣瑞士聯邦形象的機構-瑞士國家形象委員會(Presence Switzerland)-已取消了原定於米蘭-科爾蒂納冬奧會期間在瑞士屋舉行的兩場慶祝活動。該委員會負責人亞歷山大·埃德爾曼(Alexandre Edelmann)正密切關注事態發展。

瑞士資訊swissinfo.ch：克萊恩–蒙塔納慘案發生後，瑞士正面臨來自國際社會的嚴厲批評。這會對您在國家形象委員會的工作產生什麼影響？

亞歷山大·艾德曼：從1月1日早上開始，世界各地的媒體就開始通報克萊恩-蒙塔納事件。我們的工作之一就是評估這些媒體報道，分析媒體對瑞士的報導內容。我們可以肯定，這是近年來國際媒體對瑞士最大數量的一波報導。

這場悲劇的國際影響能否與其他衝擊瑞士海外形象的災難性事件相提並論，例如：1990年代的太陽聖殿教教徒集體自殺，或是瑞航111號航班墜毀事件？

由於當時瑞士國家形象委員會尚未成立，我們沒有相關數據進行比對。但有一點可以肯定：自從我們開始衡量瑞士在海外媒體的曝光度以來，這起事件就得到了最廣泛的報導。

儘管隨著時間的推移，媒體對克萊恩-蒙塔納慘案的報導有所減少，但這場災難仍佔據著義大利媒體的大量版面。 Keystone / Jean-Christophe Bott

這兩年，瑞士信貸銀行的倒閉也曾在短時間內引起國際媒體的廣泛關注。政府出手救助的決定避免了國家形象受損。然而，銀行形象的損害則在所難免。

克萊恩-蒙塔納火災引發的媒體關注度是前所未有的。這無疑與這場悲劇的普遍性、現場慘象、死亡人數、遇難者的年輕程度以及這場惡行事故與瑞士安全形象之間的巨大反差有關。

在瑞士這樣一個被視為安全典範的國家竟然會發生如此悲劇，這也讓許多人感到驚訝。批評聲會對瑞士的形象產生怎樣的影響？

這樣的災難與瑞士以往安全國家的形象確實存在巨大反差，也是我們面臨的挑戰。現在斷言這是否會讓瑞士受到永久性影響還為時過早。可以肯定的是，部分人心目中的瑞士形象受到損害，而我們需要為此做很多彌補工作。我們不能假裝什麼都沒發生。

人們對瑞士懷有期望：必須找出真相，並弄清楚緣由。正如瑞士聯邦主席和瓦萊州政府主席所言，必須追究相關責任。我們對罹難者深懷尊重。但我們認為，瑞士在國際上享有良好形象的大部分原因，並未被這事件抹殺。

一個重要的批評點是「瑞士被金錢蒙蔽了雙眼」。瑞士正努力擺脫「黑錢避風港」的名聲。這種指責是不是在「雪上加霜」？

整體來看，就公眾認知而言，自銀行保密制度廢除以來，針對瑞士在這一領域的批評有所減少。至於克萊恩-蒙塔納事件，這並非是最普遍被質疑的面向。人們的詢問更多集中在事發酒吧缺乏安全檢查，以及造成這種疏忽的因素。

在大多數國家，媒體對這場悲劇的報導正逐漸減少，但在義大利，報導依然非常強烈，批評之聲也特別激烈。您如何解釋義大利人的這種反應？

除瑞士外，本次災難受中受影響最大的兩個國家是法國和義大利。兩國媒體最初對此事的關注度不相上下，但義大利的批評聲勢更為猛烈。值得注意的是，除義大利外，其他地區對該事件的報道力度都在下降。這無疑可以從幾個方面來解釋。首先，克萊恩-蒙塔納在義大利是一個歷史悠久、聲譽卓著的旅遊勝地。因此，事件發生後，義大利民眾不免更加震驚。這也是完全可以理解的。

這場悲劇在義大利也是政治事件：義大利總理發表講話，慰問罹難者，並組織了悼念儀式。總之，各國媒體的報道和語調各不相同。

我們是否應該擔心瑞士的形象會受到持久損害？

在第一時間，形象受損並非瑞士要考慮的首要問題。最關鍵的是從人道層面為這場悲劇善後。在此之後，我們需要注意國家形象問題，因為確實有受損風險。但我認為瑞士的形像不會受到全面的、多領域的損害。

但是克萊恩-蒙塔納市的旅遊業無疑正面臨嚴峻挑戰。據媒體報道，當地已經遭遇一些短期行程取消的情況。我認為其他旅遊目的地目前尚未受到影響。但這場災難的真正影響究竟如何，只有時間才能給出答案。

需要採取哪些措施來最大限度地減少這場悲劇對瑞士國家聲譽的影響？

第一步是確保調查在法律框架內妥善進行，並保障公眾取得資訊的權利。這關乎正義，而非公關。我們與各國大使館合作，確保現有資訊得到正確傳播，並糾正任何誤解。我們也必須向相關國家和受害者家屬提供資訊。我的同事-尤其是巴黎和羅馬的同事-都全力以赴地進行著這項工作。

(編輯：Pauline Turuban，編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

