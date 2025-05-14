对已婚夫妇实行个人征税：瑞士议会新进展

个人征税改革项目在议会获得进展。 Keystone-SDA

5月7日，瑞士议会国民院在对已婚夫妇实行个人征税问题上取得进展，并提出一项折中方案以应对联邦税收损失。

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瑞士政府就自由民主党(FDP/PLR)女性提出的公民动议提出了间接反提案，旨在为已婚夫妇引入个人征税制度。在目前税制下，他们缴纳的税款高于拥有同等收入的同居伴侣。

两院的大部分左翼、自由民主党及自由绿党(GLP/PVL)议员都支持这一项目，认为应在男女之间实现税收公平。然而，中间党(Die Mitte/Le Centre)和瑞士人民党(SVP/UDC)则认为，这对“传统”的单收入家庭不公平。

目前，国民院和联邦院尚未就具体内容达成一致。根据政府草案，这项改革预计每年将导致联邦税收减少8亿瑞郎(约合人民币68.8亿元)。

国民院目前建议采用一套每年减少6亿瑞郎(约合人民币51.6亿元)税收的征税方案，而联邦院此前提议的版本则为5亿瑞郎(约合人民币43亿元)。

瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示：“改革总会有赢家和输家，但大多数人将从中受益。”她呼吁支持这一折中方案。该提案以101票对95票获得通过。目前，关于公民动议本身的讨论仍在继续。

联邦对已婚夫妇及家庭的税制改革 瑞士目前对已婚夫妇实行合并征税，对未婚人士则按个人征税。这种制度在累进税率下，可能使收入接近的已婚夫妻缴税高于同居伴侣，构成所谓“婚姻惩罚”。 联邦委员会提出《个人征税法案》，作为“公平征税”公民动议的间接反提案。改革将让夫妻分别报税，使婚姻状况不再影响税负，特别有利于鼓励第二收入者就业。 为配合新制度，改革拟将子女联邦税扣除额提高至1.2万瑞郎，同时调整税率结构：中低收入群体减税，高收入者略增税，以实现更均衡的税收效果。 信息来源：联邦财政部税改介绍外部链接