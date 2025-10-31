瑞士也出现右倾趋势

瑞士第一大党主席马塞尔·德特林(Marcel Dettling)用长矛刺穿新欧盟条约。 Keystone / Urs Flueeler

在欧洲多国政治版图悄然右移的背景下，瑞士也显现出类似的趋势-不过，却是以瑞士方式：缓慢、温和、带着一丝克制。瑞士广播电视集团最新的选情调查显示，保守派力量正在稳步上升，而自由派则面临挑战。与此同时，左翼阵营的支持率趋于稳定，政治光谱的两端似乎正在挤压中间派的空间。

右翼保守派瑞士人民党在上次联邦选举中获胜后，现在在选举调查问卷中又以30.4%支持率创造了新纪录。最新瑞士广播电视集团SRG选举晴雨表显示，左翼政党的支持率趋于稳定；而自由党的支持率正在走下坡路。

与其他西欧国家一样，瑞士的保守右翼势力也在继续扩大。不过，根据索托摩研究所(Sotomo research institute)在各党派议员任期期间进行的瑞士广播电视集团SRG选举晴雨表调查，瑞士的右倾趋势与其他国家相比更为温和。

在2023年议会选举中获胜的瑞士人民党(SVP)正在继续增长。这个瑞士最大的政党在两年内又增加了2.5个百分点。目前，30.4%的瑞士选民投票支持该党，这将是该党历史上最好的成绩。

如果这种情况保持不变，右翼保守党可能会在2027年瑞士大选中首次获得超过30%的选民支持率。该党在2015年曾取得了迄今为止的最好成绩，赢得了超过29.4%选民的拥护。

而另一方面，自由党派的支持率却在下降。根据瑞士广播电视集团这次调查的数据，自由绿党(GLP)遭受的挫折最大，与2023年相比下降了1.5个百分点，得票率仅为6.1%。

自由党的挫败

自由党-自由民主党(FDP)的受支持程度下降了1个百分点，仅为13.3%，这将是该党的史上最差成绩。索托莫研究所指出，这也与欧洲其他国家的趋势保持了一致，自由派政党在这些国家正在遭遇挫败。

中间党派的支持率也下降了半个百分点，从2023年选举时的14.1%降至13.6%。然而，这个由基督民主人民党(CVP)和公民民主党(BDP)合并而成的政党仍超过了自由民主党，成为瑞士第三大政治力量。

绿党是上届议会选举中的最大输家，在这次调查中支持他们的选民增加了0.5个百分点(误差+/-1.2 个百分点），但该党的受支持程度似乎保持稳定；社会民主党(SP)的选民也趋于稳定，增加了0.5 个百分点。

这表明左翼政党趋于稳定，甚至略有增长；而瑞士人民党的强劲增长则被索托莫研究所解读为政治右倾的信号。该研究所政治学者迈克尔·赫尔曼(Michael Hermann)指出：“瑞士的政治极化正在加剧：两极政党受益于立场温和的中间政党的损失变得更强势。”

移民问题不再那么紧迫

在这份瑞士广播电视集团的选举晴雨表调查中，公民们还被问及国家最重要的政治挑战。

对大多数受访者而言，医疗保险费仍是最大的政治挑战，但其紧迫性有所下降。迈克尔·赫尔曼认为，之所以有所下降可能是由于调查是在2025年9月23日，联邦公共卫生局宣布下一年的月平均保险费将上涨4.4%之前进行的。

欧洲问题日益凸显重要性

对公民而言，第二重要的政治话题是移民和难民问题，这也是两个被右翼政党积极关注的话题。然而，与过去相比，这些问题的重要性也有所下降。迈克尔·赫尔曼指出：”瑞士人民党的其他核心问题却显得愈发重要，比如犯罪与安全以及主权和独立问题。

与上次调查相比，与欧盟的关系也被提及的更多。据索托莫研究所表示，这是因为瑞士与欧盟之间的新协议最早可能在明年进行投票表决。该机构强调，欧洲问题的重要性日益增加也与美国总统对瑞士征收39%的关税有关。

对于该研究所来说，关税争端也影响了人们对经济形势的看法。因此，这是自2020年因新冠疫情而采取遏制措施以来，经济首次受到重新重视。

瑞士广播电视集团选举晴雨表 瑞士广播电视集团的选举晴雨表由索托莫研究所根据2025年8月25日至9月11日期间收集的数据进行分析，瑞士资讯swissinfo.ch也隶属于瑞士广播电视集团。共有32’147名选民在瑞士广播电视集团的门户网站和索托莫网站上参与了调查。误差为+/-1.2个百分点。 由于参与调查者都是自愿参加，因此抽取样本的选择方式无法代表整体人口。例如，参加政治调查的男性通常多于女性。样本中的失真会通过统计加权程序加以纠正。 在分析中并未单独考虑海外瑞士国民。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德语：杨煦冬/dh)

