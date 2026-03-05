第十套瑞士纸币开发花落有主
洛桑设计工作室Emphase在瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)举办的竞赛中胜出，将负责设计新一代瑞士纸币。瑞士国家银行3月4日宣布，该团队以“瑞士与其海拔”(Switzerland and its altitudes)为概念的方案从另外五个参赛作品中胜出。
瑞士国家银行已委托这支来自瑞士法语区的Emphase团队为第十套瑞士纸币系列开发图案设计。
自1907年瑞士央行成立以来，共推出过九个系列的纸币，每一代都兼顾安全性、易用性与美观性。
1907年：首批纸币为临时票，沿用前发行银行的设计，加印红色瑞士十字花饰。
1911年：第二系列使用近半世纪，5瑞郎纸币取代银币，流通时间创纪录。
1918年：第三系列多为战时或储备用票。
1938年：第四系列由艺术家设计，但因战事未投入流通。
1956年：第五系列首次将正反面主题统一，10瑞郎纸币首次发行。
1976年：第六系列改为瑞士央行主导设计，以历史人物为主题，2000年退出流通。
1984年：第七系列为储备用票，从未发行，最终销毁。
1995年：第八系列展现瑞士多元文化与艺术，首次采用电子图像处理，2021年退出流通。
2016年：第九系列现行流通，分批发行至2019年完成，主题为“瑞士的面貌”。
每一次更替，既是防伪技术的更新，也反映了瑞士的文化表达与时代审美。
信息来源：瑞士央行《过往纸币系列》介绍外部链接
在他们的设计中，纸币一面装饰有各种植物，另一面则呈现建筑、文化、交通和自然景观等主题。
纸币的最终外观仍可能与竞赛设计有所不同。瑞士国家银行理事会将决定最终方案。新纸币最早也要到2030年代初才会发行。
最初有300多名在瑞士工作的设计师参与竞赛。瑞士国家银行从中选出12个设计概念，并经过多轮评审。除了专家顾问委员会外，2025年夏天还有逾10万人参与了公众投票。
这12个参赛设计将于3月5-15日在苏黎世的瑞士国家银行论坛展出。
