第十套瑞士纸币开发花落有主

这家洛桑工作室以“瑞士与其海拔”为主题的设计从另外五个方案中脱颖而出。 Keystone-SDA

洛桑设计工作室Emphase在瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)举办的竞赛中胜出，将负责设计新一代瑞士纸币。瑞士国家银行3月4日宣布，该团队以“瑞士与其海拔”(Switzerland and its altitudes)为概念的方案从另外五个参赛作品中胜出。

瑞士国家银行已委托这支来自瑞士法语区的Emphase团队为第十套瑞士纸币系列开发图案设计。

在他们的设计中，纸币一面装饰有各种植物，另一面则呈现建筑、文化、交通和自然景观等主题。

纸币的最终外观仍可能与竞赛设计有所不同。瑞士国家银行理事会将决定最终方案。新纸币最早也要到2030年代初才会发行。

最初有300多名在瑞士工作的设计师参与竞赛。瑞士国家银行从中选出12个设计概念，并经过多轮评审。除了专家顾问委员会外，2025年夏天还有逾10万人参与了公众投票。

这12个参赛设计将于3月5-15日在苏黎世的瑞士国家银行论坛展出。

