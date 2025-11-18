2023年瑞士家庭月均可支配收入达7186瑞郎
瑞士联邦统计局(FSO)于11月17日公布最新数据，瑞士家庭2023年的平均可支配收入为每月7186瑞郎(当年约合人民币5.83万元)，与前几年保持稳定。
但统计局强调，并非所有瑞士家庭都能享有这一金额。2023年，大约61%的家庭可支配收入低于瑞士平均水平。
该局在一份声明中指出，同年瑞士家庭平均每月在消费品上花费5049瑞郎，占其毛收入的48.8%。最大开支项目为住房和能源，占毛收入比例14%。
这一支出项自2022年以来显著上升，从每月平均1374瑞郎增至1449瑞郎。最终，家庭月均剩余储蓄金额为1736瑞郎，占毛收入16.8%。
然而，并非所有家庭都能存钱。毛收入少于4839瑞郎的最低收入群体往往支出超过收入。这主要因该群体中退休家庭比例较高(60%)，他们的部分支出依赖资产偿付。
强制支出
2023年，强制支出达3154瑞郎，占毛收入30.5%。其中最大项为税收，平均占毛收入12%；其他强制支出包括社会保险缴费(占10.3%)、强制医疗保险费(占6.7%)以及对其他家庭的现金转移(占1.5%)，例如赡养费等。
平均来看，劳动所得占家庭总收入的73.6%；其次为退休金和社会福利，占2023年家庭毛收入的20.8%。对于许多家庭而言，资产收入所占比例较小，仅占毛收入的4.5%。最后，现金转移占比为1.1%。
统计局解释说，家庭的可支配收入即扣除强制支出后的毛收入。该收入包括家庭每个成员(瑞士家庭平均为2.07人)所获得的薪资、津贴、社会福利、来自其他家庭的转移以及资产收入。
这些数据也反映出一个在许多国家普遍存在的现象：高收入并不必然抵消生活成本的压力。随着能源价格波动、租金持续上涨，家庭在必要支出后的可自由支配空间正被挤压。无论经济体量大小，“收入之外还剩多少”正成为衡量生活质量的重要指标。
