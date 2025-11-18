2023年瑞士家庭月均可支配收入达7186瑞郎

2023年瑞士家庭平均可支配收入为7186瑞郎。 Keystone-SDA

瑞士联邦统计局(FSO)于11月17日公布最新数据，瑞士家庭2023年的平均可支配收入为每月7186瑞郎(当年约合人民币5.83万元)，与前几年保持稳定。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Average Swiss monthly household income in 2023 was CHF7,186 更多阅览 Average Swiss monthly household income in 2023 was CHF7,186

Français fr Le revenu moyen des ménages suisses était de 7186 francs en 2023 原版 更多阅览 Le revenu moyen des ménages suisses était de 7186 francs en 2023

但统计局强调，并非所有瑞士家庭都能享有这一金额。2023年，大约61%的家庭可支配收入低于瑞士平均水平。

该局在一份声明中指出，同年瑞士家庭平均每月在消费品上花费5049瑞郎，占其毛收入的48.8%。最大开支项目为住房和能源，占毛收入比例14%。

这一支出项自2022年以来显著上升，从每月平均1374瑞郎增至1449瑞郎。最终，家庭月均剩余储蓄金额为1736瑞郎，占毛收入16.8%。

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧 此内容发布于 7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。 更多阅览 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧

然而，并非所有家庭都能存钱。毛收入少于4839瑞郎的最低收入群体往往支出超过收入。这主要因该群体中退休家庭比例较高(60%)，他们的部分支出依赖资产偿付。

强制支出

2023年，强制支出达3154瑞郎，占毛收入30.5%。其中最大项为税收，平均占毛收入12%；其他强制支出包括社会保险缴费(占10.3%)、强制医疗保险费(占6.7%)以及对其他家庭的现金转移(占1.5%)，例如赡养费等。

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧 此内容发布于 7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。 更多阅览 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧

平均来看，劳动所得占家庭总收入的73.6%；其次为退休金和社会福利，占2023年家庭毛收入的20.8%。对于许多家庭而言，资产收入所占比例较小，仅占毛收入的4.5%。最后，现金转移占比为1.1%。

统计局解释说，家庭的可支配收入即扣除强制支出后的毛收入。该收入包括家庭每个成员(瑞士家庭平均为2.07人)所获得的薪资、津贴、社会福利、来自其他家庭的转移以及资产收入。

这些数据也反映出一个在许多国家普遍存在的现象：高收入并不必然抵消生活成本的压力。随着能源价格波动、租金持续上涨，家庭在必要支出后的可自由支配空间正被挤压。无论经济体量大小，“收入之外还剩多少”正成为衡量生活质量的重要指标。

阅读最长 讨论最多