The Swiss voice in the world since 1935
瑞士民主

在苏黎世“吹树叶”要注意了

若公投通过，苏黎世将全年禁止使用汽油动力吹叶机，而电动机型仅限秋季使用。
若公投通过，苏黎世将全年禁止使用汽油动力吹叶机，而电动机型仅限秋季使用。 Keystone

从牛铃响声到军用飞机噪音，从烟火限制到性别中立语言使用，从苦艾酒禁令到牛角存废——瑞士全民公投屡屡就生活议题作出决断。9月28日，瑞士最大城市苏黎世将就有关严格使用吹叶机的新规进行公投。这是民主制度的矫枉过正，还是喧嚣背后的合理诉求？

此内容发布于
10 分钟

作为民主团队的一员，我报道瑞士公民与政府机构之间的动态关系，无论是在瑞士国内还是国际层面。 我出生于爱尔兰，拥有欧洲研究学士学位和国际关系硕士学位。我自2017年起在瑞士资讯工作。

如果说有什么能与吹叶机的噪音分庭抗礼，那一定是人们围绕它们展开的激烈争论。从报纸专栏到Reddit论坛，这些工具既被猛烈抨击(因为它们的噪音和对环境的影响)，又引起热烈辩护(因为其无可比拟的省时效用)，两方交锋的激烈程度令人惊叹。《华尔街日报》(Wall Street Journal)的一位撰稿人将吹叶机称为“邪恶的化身”；演员凯特·布兰切特(Cate Blanchett)也称其为“人类物种堕落的隐喻”。

与此同时，瑞士正就这种“全球最臭名昭著的动力工具”掀起政治辩论——《华盛顿邮报》(Washington Post)曾如此形容这类设备。9月28日，苏黎世选民将表决新规：若法案通过，该市将全年禁止使用汽油动力吹叶机和吸叶机，而电动机型仅限十月至十二月这段落叶高峰期使用，事先获得特许的情况除外。

事情何以至此？反吹叶机阵营的论点无非老生常谈：设备噪音过大、扬尘中含有细菌及“其他危险颗粒物”、破坏生物多样性，且其用途日益泛滥——不仅是按其设计初衷用于吹扫落叶，更延伸至清理垃圾等事务。至于汽油动力机型，绿党认为这类设备燃烧化石燃料完成的工作，本可以”用扫帚和耙子轻松解决”。

仅仅是“古怪”而已吗？

于是，这个问题循着瑞士人惯有的缜密政治程序逐步推进：2022年苏黎世市议会左翼政客率先提议禁令；政府随后起草法律文本；经辩论修订后于2025年初获批——之后右翼政党如期发起公民投票，将最终决定权交予民众。简而言之，这种市政层级的决策程序，与昔日全国范围内就苦艾酒禁令、牛角保留等非常规议题发起的公投如出一辙。

相关内容
Armin Capaul以友好且公开的态度呼吁在《联邦宪法》中写进“给不锯牛角的农民提供财政支持”的条款。

相关内容

海外瑞士人

瑞士最奇特的7次公投

此内容发布于 纵观世界，瑞士民众每年的投票次数远远多于其他国家。有鉴于此，这里出现一些非比寻常的议案也不足为奇，比如：没有汽车的高速公路、没有战斗机噪音的旅游区，每日最高2瑞郎赌额，以及不去角的奶牛。

更多阅览 瑞士最奇特的7次公投

然而，事情并非如此简单。譬如在市议会辩论期间，一位反对该法案的右翼议员当场挥舞电动吹叶机，展示其静音特性——此举被媒体拿来与阿根廷总统哈维尔·米莱(Javier Milei)挥舞电锯的场面相提并论。议会内甚至出现拿电吹风与吹叶机现场比对音量的场景。最终，这场投票引发了不同寻常的媒体关注，《时代报》(Le Temps)称之为“吹叶机战争”(leaf blower wars)。记者们迅速抓住的不仅是这一事件的“怪诞”潜力，还包括其更广泛的社会意义。

举例而言，在法国《世界报》(Le Monde)驻站记者看来，这场投票实则是全球”文化战争”中的一场小规模战役——交战双方分别是“心怀善意的城市左翼群体”，与”反觉醒”的保守反击力量。该报驻瑞士记者指出：苏黎世——这个“观察瑞士社会细微震动的有效地震仪”——数十年来一直由左翼执政；而右翼如今是否正通过类似这样的公投来进行“复仇”？

为佐证此观点，记者援引《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)总编的评论——这位媒体人将吹叶机与吃肉、开车并列，斥其为市政当局”日益密集的规则、禁令、期望与专制建议”的管控目标。苏黎世贸易协会(Zurich trade association)持相似立场：该组织在反对法案时痛陈”禁令文化正在肆虐”，称其”对商业充满敌意”。小报《一瞥报》(Blick)更是将此项立法列为凸显瑞士城乡观念差异的典型例证。

《一瞥报》写道，一项限制吹叶机的规定——“这不就是典型的苏黎世吗？”

并非“孤例”

然而，整起事件是否真如《新苏黎世报》近日标题所称，堪称苏黎世”最荒诞的争议之一”，却很难断言。

法规的支持者们迅速指出，苏黎世在吹叶机问题上的做法并非“异类”。瑞士第二大城市日内瓦早已有类似规定。在美国，已有超过100座城市禁止或限制使用汽油动力吹叶机；加利福尼亚州更是全面淘汰了所有汽油动力的园林机械。直接投票在这一议题上也并非闻所未闻：2025年3月，佛罗里达州温特帕克(Winter Park，人口3万)的选民就推翻了一项禁止吹叶机的法律。

与此同时，“噪音”这一问题本身也绝非小事。瑞士一向不以“喧闹”著称。《每日邮报》(Daily Mail)甚至曾错误声称，这里晚上10点后禁止冲马桶。但瑞士也并非全是宁静的阿尔卑斯山谷。2020年的一项研究发现，全国有一百万人居住在受有害噪音污染影响的住所附近。投诉噪音的人数(尤其是交通噪音)正在上升，而健康风险则被“严重低估”，一位专家去年对瑞士公共广播电台SRF如此表示。如今，降噪路面、禁止改装车的规定等措施正逐步增加。

“吵闹”的历史

这也不是瑞士首次就“降低噪音”举行全民投票——而且这样的投票往往也不仅仅局限于噪音本身，还触及更广泛的政治议题。

例如2023年，伯尔尼州阿旺根镇(Aarwangen)的新居民曾投诉牛铃声夜间扰人清梦。当地民众旋即通过一项法律，确认牛铃(与教堂钟声)”无论昼夜”在此地存在的历史与传统合法性。这起事件被广泛视为，农村地区在城镇化进程中重新定义自身身份的象征性案例。

而在国家层面，2008年的公投曾就是否禁止嘈杂军用喷气机(长期困扰瑞士的噪音源)飞越旅游区进行表决。提案虽遭否决，但投票后分析显示：民众选择的关键因素并非噪音本身，而是其对瑞士军队的整体立场。当其他利益关系浮出水面时，该投票更引发争议——提案发起方基金会所有者弗朗茨·韦伯(Franz Weber)，其名下酒店正坐落于旅游小镇迈林根(Meiringen)，毗邻军用机场。

而今，烟火亦成为直接民主的瞄准目标。自去年公民动议提交要求禁止销售高声火箭炮仗与爆竹以来，选民将在未来数年对此议题行使表决权；目前议会正就此展开辩论。民调显示公众对禁令支持率颇高。

从性别中立用语到吹叶机

然而在苏黎世，由于9月28日投票前未进行民意调查，市民最终将如何表决尚不明朗。苏黎世整体偏左——从其政府构成到《新苏黎世报》的屡屡抱怨皆可见一斑——但政治倾向并非直接民主投票结果的绝对风向标。在2024年11月另一场典型的”文化战争”议题公投中，尽管结果符合当局预期，却非压倒性胜利：仅57%市民同意在官方通讯中继续使用性别中立语言。

(编辑：Marc Leutenegger/ts，编译自英语：樊桦/gj)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Armin Capaul以友好且公开的态度呼吁在《联邦宪法》中写进“给不锯牛角的农民提供财政支持”的条款。

相关内容

瑞士最奇特的7次公投

此内容发布于 纵观世界，瑞士民众每年的投票次数远远多于其他国家。有鉴于此，这里出现一些非比寻常的议案也不足为奇，比如：没有汽车的高速公路、没有战斗机噪音的旅游区，每日最高2瑞郎赌额，以及不去角的奶牛。

更多阅览 瑞士最奇特的7次公投
瑞士的全民投票

相关内容

细说瑞士的全民公投

此内容发布于 瑞士的政治体系被公认为是比较稳定和平衡的体系，直接民主是瑞士政治系统的核心元素。瑞士民众可发起公民动议举行全民投票，参与国家决策。许多国家的人都希望也能像瑞士这样经常举行全民投票。然而瑞士的这些直接民主的形式，如公民动议和公民复决到底是怎么回事；瑞士的这种政治体系又是怎么发展起来的？我们简单地做一个概述。

更多阅览 细说瑞士的全民公投
标志与杯子

相关内容

瑞士的公民动议

此内容发布于 瑞士实行直接民主制，公民动议是公民直接参与政治决策的一种途径。在一些国家，公民甚至可以提出自己的法律草案。动议内容多种多样：从限速、改善能源到教育体制变革，可谓包罗万象。

更多阅览 瑞士的公民动议

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团