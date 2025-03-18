瑞士的稳定来自于民众对政府的信任

2020年，疫情期间，瑞士一个小村的民众在室外投票。 Keystone

2025年，全球地缘政治格局发生重大变化。民粹主义在多个国家崛起，传统联盟不再稳固。美国首富埃隆·马斯克将其颠覆性理念带入政府，而瑞士在全球动荡的局势中，却保持了一如既往的稳定。

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当民粹主义、颠覆思想和专制主义开始抬头的时候，瑞士却相对保持了稳定。为什么？我们的记者Benjamin von Wyl做出了分析。

2025 年，我们的世界面临重大变动。在地缘政治方面，传统意义上的结盟似乎不再稳固。去年民粹主义人士在许多国家的选举中都获得了民众的支持，甚至被选入执政层。在美国，世界首富埃隆·马斯克(Elon Musk)居然能够将他带有颠覆性的理念植入到了政府机构。

而在瑞士，自1959年以来的大部分时间，政府的权力都是由四大政党分担。

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每当面向国际受众讲解瑞士的民主时，往往都免不了要从稳定的历史开始，突出瑞士的光辉形象，然后再将灰色的阴暗面一笔带过。

但是必须强调的是，总体来讲，瑞士的政治和体制给人留下了正面的印象。

瑞士：对政府很高的信任度

我们生活的时代，政治机构面临信任危机，尤其是在国家、甚至超越国家的层面更是如此。例如，在美国，2023年只有不到三分之一的人信任国会，但却有超过三分之二的人信任地方政府，部分原因可能是地方政治家更熟悉；他们的政绩也更容易被看到：修了道路、操场、停车场等。

在经合组织2024年7月公布的一项调查结果中，参与调查的国家中只有不到40%的受访者信任本国政府。

而瑞士在这项调查中取得了最佳成绩：信任政府的比例最高；缺乏信任的比例最低。

外部内容

在这项2023年11月进行的调查中，61.9%的瑞士人对政府的信任度为：高或较高；只有23.6%的人对政府持较低信任度或不信任政府；13.1%的人在这个问题上态度中立；1.4%的人不确定自己的立场。

信任带来稳定

不久前，瑞士资讯SWI swissinfo.ch的民主团队一起探讨了瑞士人对政府信任度较高的原因。

是因为许多瑞士人相对富裕？还是因为在瑞士政府领导人可以像普通人一样坐火车的文化氛围？又或者是因为这里的直接民主制度？

我们写过很多这方面的文章，但每篇文章都只关注了一个方面，最后由这些方方面面构成了一幅复杂的拼图。

今天，当我尝试将所有这些碎片拼凑在一起时，我得出了一个个人的结论：信任创造了稳定，稳定又带来了信任。

没有稳定，就不可能形成信任。然而在一个民主社会中，稳定并不意味着不做出任何改变。

民众敲起的”警钟”

要想让民主制度正常运转需要一个可靠、透明的政治体系。

瑞士曾出现过在大选中伪造签名的丑闻，揭露这一丑闻并开启调查行动的是公民动议服务中心负责人诺埃米·罗滕(Noémie Roten)。

所以，如果罗腾对瑞士的政治体制有些不满，也是可以理解的。但她在接受我的采访时说，她并不认为这种“警钟”对一个民主国家来说是件坏事，这要看后续怎么处理这样的问题。

重点是，要看是否采取了措施？批评的声音是不是只是简单粗暴地被驳回？是否透明地进行了沟通？

尽管2023年的选举结果有误，但信任度依然很高

经合组织的那项调查于2023年10月25日- 11月中下旬在瑞士进行。

当时瑞士刚刚进行了联邦议会选举，签名造假事件就发生在这次选举中，官方机构后来公开了选举结果有误这一事实。三个州的选举结果受到影响，政府于10 月25日纠正了错误数据。

可能也是出于偶然，这一错误结果并未给议员席位分配带来影响，从而也未在民众中招致很大不满，这也可能是因为官方明确公开了错误，并开诚布公地说明了错误出现的原因。

专制社会的稳定

但仅有稳定并不能创造信任。

众所周知，一些专制社会也非常稳定。或许正是因为对稳定的渴望，现在许多国家越来越多的人投票支持专制政党，而这些政党的领导人有时候却是臭名昭著的骗子。

能够赢得信任的人往往不太可能是喜欢制造混乱或民粹主义者。实际上来自社会的信任才能带来民主的稳定。

最近的一项调查再次显示，瑞士绝大多数人认为瑞士的半直接民主制度是世界上最好的制度。因为在瑞士，民众可以参与到政治辩论中来，并在这一过程中确切地体会政治讨论背后的意义。

有时候公民动议权和公民复决对社会凝聚力的作用会被误解。全民公决之所以受到重视，首先是因为它能够让社会就某个问题展开辩论，然后做出决定。人们往往怀着这种心态：好吧，我们就某个问题进行了讨论，但怎么决定，就由大多数说了算。

少数人的不满

然而实际上在就直接民主而言，对社会凝聚力影响最大的并不是多数人的决定，而恰恰相反：少数人起了更大作用。因为少数人可以将他们的不满表达出来，而社会要面对这些不满找出解决办法。

那么直接民主对于政治上的少数派到底有多重要，政治学家朱利安·雅克(Julien Jaquet)在其论文中分析了瑞士和美国各州的直接民主。

他的研究表明，尤其是民主国家的共和党选民特别看重全民公决。雅克的结论是，公民的权益越得不到满足，全民公决的次数就越多。因为当某一群体的公民在社会上的代表性不足，全民投票则可以作为一种手段来填补这一不足。

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持不同政见者的权利

所有公民-无论是保守的伯尔尼高原地区议会中的社会民主党人人士，还是左翼城市比尔的右翼公民-都可以发起公投。

他们的心愿有可能不会被当地持不同意见的多数人支持，但他们的意见也有可能受到关注并带来妥协的解决办法；另一种可能是，这些少数人的愿望会被接受。

就算他们的想法未被接受，地方政府至少会在工作中小心谨慎，避免犯错。因为持不同意见的人有权利，随时使用他们的权利，而且这些权利是受到保障的。

层层相关

总体来讲，在瑞士，人们对政府部门的信任度很高，因为民众知道民主是一个体系，媒体在其中发挥着与志愿工作、协会和工会同样重要的作用。

在瑞士，公民和政府都可以对国家产生影响。在某些时候，公民发挥的影响力还会更大。比如，当公民在投票时会给政府的提案投反对票，让政府重新考虑对策。所以在瑞士，这种投票结果，也被叫做给政府贴“备忘便条”(Denkzettel)。

同时，在瑞士也可以感受到地方、州和国家政治之间的关联。信任地方政府的人不一定意味着他们也完全理解和信任联邦议会和政府，但有一点他们非常明确，就是他们知道地方政府是与联邦和议会是一体的。在瑞士，就信任而言，指的是各个层面之间的相互作用和协调一致。

(编辑：Giannis Mavris，编译自德文：杨煦冬/gj)

本文根据瑞士资讯SWI swissinfo.ch记者本杰明·冯·维尔(Benjamin von Wyl)于2025年3月在图恩政治论坛(Politforum Thun)上的发言整理而成。

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