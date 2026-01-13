瑞士议员成立瑞士-格陵兰岛友好小组
据《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)报道，瑞士议会国民院议员已组建瑞士-格陵兰岛友好小组。
该议会小组由劳伦特·韦尔利(Laurent Wehrli，自由民主党)、伊丽莎白·施奈德-施奈特 (Elisabeth Schneider-Schneiter，中间党)及法比安·莫利纳(Fabian Molina，社会民主党)共同出任主席。
该小组的成立是对美国总统唐纳德·特朗普多次威胁收购丹麦王国自治领地——格陵兰岛行为的回应。
莫利纳 在接受《新苏黎世报》采访时表示，尽管友好小组的成立可能无法撼动特朗普及美国政府的野心，但“我们必须打破瑞士联邦委员会装聋作哑的沉默。”
他随后补充称，瑞士议会代表团正在筹备前往格陵兰岛实地考察当地情况。
瑞士人民党作为唯一未派代表参加友好小组的议会政党对其成立持怀疑态度。
瑞士人民党议员罗兰·里诺·布切尔 (Roland Rino Büchel)认为：“应由瑞士联邦委员会制定清晰一致的外交政策，否则将带来混乱。这样的举动很可能令外界产生误解。”
2026年1月9日，联合国外部链接就美国总统唐纳德·特朗普多次表达要将美国权力延伸至丹麦王国自治领地——格陵兰岛的意愿重申了立场：“我们坚信成员国领土完整的神圣性，无论是索马里、丹麦（包括格陵兰地区）、乌克兰还是其他国家，这始终是我们的立场。”，并介绍了有关格陵兰岛问题的来龙去脉。以下为信息概要：
格陵兰的治理
因纽特人在格陵兰生活数千年，但1729年丹麦(重新)征服该岛时，当地尚无国家架构。在中世纪末期的近五个世纪当中，北欧殖民者曾在此定居。1979年，格陵兰正式成为丹麦王国的自治领地，拥有内部事务管理权，但国防、外交政策及货币事务仍属丹麦主权管辖。此后通过多次公投逐步增强自治权，尤其在2009年《格陵兰自治法案》颁布后，独立前景日益明朗。格陵兰当局与丹麦政府达成的这项历史性协议，在国际法层面承认格陵兰人为独立民族，赋予其在多数民众决议支持下脱离丹麦王国的权利。
稀疏的人口和巨大的采矿潜力
格陵兰岛当地居民极少，该岛人口仅5.7万。然而，格陵兰岛是世界最大岛屿，面积约220万平方公里，相当于丹麦国土的50倍。同时，格陵兰蕴藏着巨大的采矿潜力，尤其拥有丰富的稀土元素矿藏。这些稀土元素是生产风力涡轮机、电动机、电池和手机的必需原料。该地区还蕴藏着丰富的锂、钴、金、红宝石、钻石、镍、铜及其他贵重矿产。
美国对格陵兰的兴趣由来已久
自19世纪美国总统亚伯拉罕·林肯时期从俄罗斯购得阿拉斯加以来，格陵兰对美国的战略重要性便已得到认可。
二战期间美国曾占领格陵兰，此后一直在岛上维持军事基地。1951年丹麦与美国签署的防务协议赋予美方在岛上广泛的军事通行权。
1945年，美国曾向丹麦提出以1亿美元(相当于2026年的近18亿美元)收购格陵兰岛，但遭丹麦政府拒绝。自2019年首任任期起，特朗普总统便公开表达“购买格陵兰岛”的意愿。该提议立即遭到丹麦及格陵兰自治区的驳回，双方重申该领土不可出售。
