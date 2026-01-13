瑞士议员成立瑞士-格陵兰岛友好小组

2026年1月9日，联合国外部链接就美国总统唐纳德·特朗普多次表达要将美国权力延伸至丹麦王国自治领地——格陵兰岛的意愿重申了立场：“我们坚信成员国领土完整的神圣性，无论是索马里、丹麦（包括格陵兰地区）、乌克兰还是其他国家，这始终是我们的立场。”，并介绍了有关格陵兰岛问题的来龙去脉。以下为信息概要：

格陵兰的治理

因纽特人在格陵兰生活数千年，但1729年丹麦(重新)征服该岛时，当地尚无国家架构。在中世纪末期的近五个世纪当中，北欧殖民者曾在此定居。1979年，格陵兰正式成为丹麦王国的自治领地，拥有内部事务管理权，但国防、外交政策及货币事务仍属丹麦主权管辖。此后通过多次公投逐步增强自治权，尤其在2009年《格陵兰自治法案》颁布后，独立前景日益明朗。格陵兰当局与丹麦政府达成的这项历史性协议，在国际法层面承认格陵兰人为独立民族，赋予其在多数民众决议支持下脱离丹麦王国的权利。

稀疏的人口和巨大的采矿潜力

格陵兰岛当地居民极少，该岛人口仅5.7万。然而，格陵兰岛是世界最大岛屿，面积约220万平方公里，相当于丹麦国土的50倍。同时，格陵兰蕴藏着巨大的采矿潜力，尤其拥有丰富的稀土元素矿藏。这些稀土元素是生产风力涡轮机、电动机、电池和手机的必需原料。该地区还蕴藏着丰富的锂、钴、金、红宝石、钻石、镍、铜及其他贵重矿产。

美国对格陵兰的兴趣由来已久

自19世纪美国总统亚伯拉罕·林肯时期从俄罗斯购得阿拉斯加以来，格陵兰对美国的战略重要性便已得到认可。

二战期间美国曾占领格陵兰，此后一直在岛上维持军事基地。1951年丹麦与美国签署的防务协议赋予美方在岛上广泛的军事通行权。

1945年，美国曾向丹麦提出以1亿美元(相当于2026年的近18亿美元)收购格陵兰岛，但遭丹麦政府拒绝。自2019年首任任期起，特朗普总统便公开表达“购买格陵兰岛”的意愿。该提议立即遭到丹麦及格陵兰自治区的驳回，双方重申该领土不可出售。