Parlamentarios suizos forman un grupo de amistad entre Suiza y Groenlandia

Manifestantes de Groenlandia protestan frente al consulado estadounidense el año pasado. Keystone

Los miembros del Consejo Nacional (Cámara Baja del Parlamento suizo) han fundado un grupo de amistad entre Suiza y Groenlandia, según informa el periódico NZZ am Sonntag.

Los copresidentes del nuevo grupo parlamentario son Laurent Wehrli (Partido derechista Los Liberales), Elisabeth Schneider-Schneiter (Partido del Centro) y Fabian Molina (Partido Socialista).

Esta iniciativa responde a las repetidas demandas y amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir la isla perteneciente al Reino de Dinamarca.

Es posible que la creación de este grupo de amistad no sirva para influir mucho en Trump y las autoridades estadounidenses, pero «debemos romper el silencio ensordecedor de nuestro Consejo Federal», declaró Molina al NZZ.

Se ha previsto un viaje de parlamentarios suizos a Groenlandia para hacerse una idea de la situación sobre el terreno, añadió.

El Partido derechista UDC (Unión Democrática de Centro), que ha recibido la iniciativa con escepticismo, es el único partido parlamentario que no participa en este grupo.

«Tiene sentido que el Consejo Federal aplique una política exterior clara y coherente; de lo contrario, se crea confusión», afirmó Roland Rino Büchel, de la UDC. En su opinión, «este tipo de iniciativas siempre conllevan el riesgo de ser malinterpretadas en otros lugares».

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

