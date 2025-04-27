瑞士：一个没有最高领导人的国家

伯尔尼联邦大厦，瑞士政府所在地。 Keystone / Anthony Anex

瑞士是一个很特殊的国家，尤其是在政治体系上非常特别，比如，这个国家没有最高领导人，七位联邦委员每年轮流担任联邦主席，但是这位联邦主席并没有更多权力，主席头衔只是一个外交场合的身份而已。此外，联邦政府的决策由七位联邦委员群策群力决定，采用所谓的"合议制"。

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这是一种再强不过的反差：一般情况下，在世界上最富裕、最强大的国家，一位总统上台后都会不遗余力地利用手中的每一寸权力来推行自己的政策。

而反对者不仅可能被边缘化-据报道，唐纳德·特朗普在推行他颠覆世界的关税政策之前，甚至未与支持他的人进行过磋商。

而在另一个同样富裕却权力稍逊的国家-瑞士，联邦主席及其他政府成员在进行决策时要把个人意愿放在一边。

比如，新任国防部长马丁·普菲斯特(Martin Pfister)是否会加入欧洲重整军备的计划采取任何大胆行动，就很难说。

然而，就算普菲斯特想要断绝与北约的关系或完全加入北约，他也无法独自做出这样的决定；在瑞士，没有人可以这样做。

个人决断根本不属于这个国家政府成员的职权范围，在瑞士联邦政府中，每位部长都必须遵守一个原则：合议制原则，这也是普菲斯特本人自当选以来一再强调的。

共同决策和统一的声音

《联邦宪法》第177条规定的合议原则是瑞士政治的另一个核心纲领：合议达成共识，以确保任何人都不会拥有过多的权力。

从根本上说，这意味着这个政府是集体制的，而不是等级制的：代表国家四大政党的七位部长(也就是七位联邦委员)，在地位平等的情况下共同决策。

瑞士联邦怎样做决策？ 首先要说的是瑞士政府类似是一个集体领导机构(Kollegium)，7位联邦委员的权力相等。 所以可以说，瑞士没有政府领导人，同样也没有国家领袖。 每位联邦委员负责一个部，但是决断都是由全体联邦委员共同决定。7位联邦委员每周聚首一次，就各种问题进行讨论和表决。 任何一位联邦委员如果想向议会递交一份法律草案，都必须首先得到大多数联邦委员的赞同，然后由全体联邦委员共同呈交。

瑞士政府中未设定总理职位，没有人能一人说了算。主席职位每年由七位部长轮流担任，主要负责主持各种仪式和一些协调性的工作。

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另外，同样重要的是，各位部长还都必须面对公众为他们一致或大多数人做出的共同决策进行辩护，他们的个人或党派政治观点在这种情况下都要退居次位。

例如，在2023年，政府发起了一项到2050年实现气候中和的新法律。环境部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)所在的右翼保守派瑞士人民党(SVP)对此表示反对。

罗斯蒂是瑞士人民党的前主席，上任前也与石油行业有过业务联系。如果他不是环境部长，他当然不会赞同这项法律。

在瑞士永远也不会出现这种情况：一旦政府做出了决策，就会受到公众的支持，并开始着手实施。

为了保持这种团结一致的形象，政府的会议一般都是秘密召开的，会议记录要在30年后才公布-除非在此之前被泄露给媒体……

联邦大厦穹顶上的州徽和-“人人为我，我为人人”的口号。 Keystone / Peter Klaunzer

工作保障

而对于部长们来说，坚守这样的原则可能会导致认知失调，因为为自己内心反对的政策做宣传当然不是件容易的事。

针对自己党派支持的政策进行反向宣传也并非易事，比如，2024年，社会民主党内政部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)带头宣传反对提高养老金的政府决策时，就是这种情况。

当然，在其他自由民主国家，政府成员也必须服从政府决策。有时，我们并不清楚他们这样做究竟是出于信念、实用主义，还是纯粹效忠于权势熏天的上司-比如唐纳德·特朗普。

但在这些民主国家，这关乎于他们的去留问题：如果他们惹了麻烦，就会被解雇；如果他们不同意政府政策，就会辞职。

或者，公民在选举中投票把他们选下去。而瑞士的部长们则不同，他们在公开场合会违背自己的意愿维护政府的决策，作为回报这会保证他们职位的稳定。

理论上，每四年瑞士议会就进行换届选举，按说这时他们有可能落选，但这种情况在瑞士几乎从未发生过。

因此，瑞士部长们的任期很长：自1848年现代瑞士联邦成立以来，部长们的平均任期都超过了10年。

是 “缺乏责任 “还是 “同命相连”？

那些认为犯了错就要受到惩罚的人，可能无法理解瑞士的这种模式。

例如，瑞士著名政治学家迈克尔·赫尔曼(Michael Hermann)就曾写道，政府的这种集体性决策以及联邦制和直接民主制等权力分担模式可能会导致”责任缺失”。

因为如果是”共同决定，而不是个人决定”，那么谁应该来承担责任呢？

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还有人认为，合议制有助于避免不可预测的政治风波。1989年-2003年担任联邦委员的卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)写道，行政权力越 “不受控制”，发生严重政治或经济崩溃的风险就越大。

他还认为，任期时间长有助于积累经验和专业知识。

另外，合议制有时还会被视为一种价值观，也就是被称为”七贤人”的联邦委员会成员的基本素质。

维利格写道，”这种发自内心的集体感，甚至是一种同命相连的感觉，最终成就了高水平的业绩。”

另一位前联邦委员迪迪埃·伯克哈尔特(Didier Burkhalter)将合议制-尤其是避免公开争议的做法-比作是保护政府工作的一堵”围墙”。

联邦委员内部会议。 Keystone / Peter Klaunzer

围墙裂缝

然而，由于七位联邦委员来自四个截然不同的党派，而政客们又都是强干的战略家，因此这堵”围墙”并不总是十分坚固。泄密、政治分歧和马基雅维利式的阴谋( machiavellistische Intrigen，指的是为了达到个人或政治目的而使用的狡诈、无情和不道德的手段)无处不在。

然而，近年来违反合议制原则的 “案例”是否有所增加，却很难断定。人们常说的是，这一原则现在“感受到了压力”。

瑞士资讯SWI swissinfo.ch在2006年就曾撰文写过，合议制”近年来因瑞士政治的两极分化而受到压力”。

最近，特别是在前国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)辞职之后，瑞士媒体又开始猜测”联邦委员会中的合议制气氛已大不如前”。

然而，这一已实行了177年的原则本身并未受到质疑。日内瓦大学教授、《牛津瑞士政治手册》合编人帕斯卡尔·斯基亚里尼(Pascal Sciarini)表示：”瑞士的政治精英们十分看重这一原则。”

斯基亚里尼说，合议制更多的是面临其他挑战，其中之一就是 “部门化”。

与1848年瑞士政府成立之初相比，世界变得复杂多了。由于瑞士政府只有七个部门，各位部长不得不越来越多地专注于自己部门的政策领域。

这会分散他们对全局的注意力，使他们无法考虑其他部门的问题。

减少工作量的方法之一是增加部门；毕竟，有的国家有几十个部门。

不过，这可能会导致意见分歧增多，团结程度降低。斯基亚里尼说：”要让七位联邦委员坚持合议制原则已经很难了。”

缺乏领导力？

斯基亚里尼认为现任瑞士政府”相当尊重合议制”。不过，他同样认为，在许多人认为对瑞士具有最重要战略意义的问题-与欧盟的关系问题上，本届政府缺乏领导力。

那么不同的政府结构是否会有更强的领导力？例如，一位拥有更多权力的联邦主席；或者一位担当更多责任的外交部长？

斯基亚里尼并不同意这种说法。在他看来，整个政府要能发表强有力的、统一的公开声明来明确自己的立场。

这样，七位联邦委员就可以采取更积极主动的态度来支持这一立场，斯基亚里尼说：”领导力与集体性并不矛盾。”

(编辑：Benjamin von Wyl/ts，编译自德文：杨煦冬/gj)