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跟踪行为在瑞士将被视作刑事犯罪

在瑞士，跟踪骚扰也将被纳入刑事犯罪范畴。
在瑞士，跟踪骚扰也将被纳入刑事犯罪范畴。 Keystone-SDA

在瑞士，跟踪行为将明确受到法律制裁。瑞士议会于6月26日达成一致，将跟踪骚扰行为纳入《刑法典》。

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瑞士议会联邦院一致通过了该调解提案。就跟踪骚扰该如何起诉进行了漫长的讨论后，瑞士议会国民院也于6月25日做出了相同决定。

鉴于此类犯罪在婚姻关系中最为常见，议会希望，在上述犯罪发生时，自动对犯罪人员提起公诉。议会联邦院和政府要求，不论案件性质如何，跟踪骚扰行为受害者必须提起控告。

6月25日，Philippe Nantermod议员在委员会是表示，议会成员一致认同，需要受害者在犯罪事实证明过程中全力配合。

截至目前，中国尚未将 “跟踪骚扰”单独列为一项刑事犯罪。在中国，该犯罪行为的界定主要体现在《中华人民共和国治安管理处罚法》和《中华人民共和国刑法》中。

根据目前法律规定，只要行为人的行为方法和结果未达到刑法所规定的严重情节，一般不构成犯罪，而具体行为是否违法则应视情节而定。《治安管理处罚法》对跟踪骚扰行为的处罚主要集中在对公民隐私权的侵犯，例如偷窥、偷拍、窃听等，可以处以行政拘留和罚款。《刑法》则主要针对情节严重、构成犯罪的跟踪骚扰行为，例如，以跟踪、骚扰等方式，构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪等，可以追究刑事责任。﻿

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