跟踪行为在瑞士将被视作刑事犯罪

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欧盟公民前往瑞士主要目的是工作
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经济的发展离不开强有力的劳动力市场。瑞士联邦统计局的预测显示，瑞士人口增长自2035年起将完全依靠移民。联邦经济事务秘书处近日的报告也指出，瑞士的劳动力市场大门必须保持敞开。
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欧洲最快乐的退休老人住在瑞士
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如果预算充足，想在欧洲养老，选哪个国家呢？瑞士人寿保险公司的一份调查为你贴心指路。欧洲最快乐的老年人住在瑞士。他们不仅身体健康，对自己的社交娱乐生活也相当满意。
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世界上每六个人中就有一个生活在孤独中
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在数字时代，我们可以通过视频与异国他乡的亲人实时交流。但你知道吗？恰恰是这样的便利阻断了人们面对面的沟通渠道。全世界每六个人中就有一个人生活在孤独中。
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瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头
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伊韦尔东市、洛桑和沃韦等三座沃州城市一直受到毒品交易的不良影响。为此，沃韦市议会于年初提出给火车站区域安装摄像头，对违法犯罪进行打击，可当地居民并不认同。
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格劳宾登州是瑞士最宜居之地
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在网上，瑞士账户是令人羡慕的IP地址。那在瑞士境内，这个IP在哪里呢？五年一度的调查显示，格劳宾登州的居民身体健康、心情愉悦、压力小、睡眠足，是名副其实的幸福地。
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瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间
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据瑞士一项研究显示，居住密度提升为城市中心建新公寓创造了空间。然而，拆除旧建筑，兴建新公寓，租户需要搬离时，低收入家庭受到的影响通常高于平均水平。
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瑞士家庭规模日趋缩小
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在全球人口危机中，中立国瑞士也不能独善其身。根据瑞士联邦统计局的数据，2024年，瑞士人口增速继续不容乐观。女性生育子女的数量已触底历史最低纪录，家庭规模大幅缩水。
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苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首
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根据国际教育市场咨询公司QS最新发布的全球高校排名，苏黎世联邦理工学院继续稳坐欧洲境内最佳高校的位置。与去年相比，榜单中另外9所瑞士大学的排名有升有降。
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瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系
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苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。
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四分之一的瑞士人常感压力重重
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瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中，这一比例更高，已达40%。
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