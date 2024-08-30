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数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性

数字化加剧了文化专业人士的不确定性。
数字化加剧了文化专业人士的不确定性。 Keystone-SDA

数字化可能进一步恶化创意艺术家的法律和社会处境。根据一份新的报告，社会保险、版权法及个人权利的保护都远远滞后于目前的发展。

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Keystone-SDA

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瑞士技术评估基金会(The Foundation for Technology Assessment ,TA-SWISS)在8月27日公布的报告中指出，社会保险没有充分考虑到文化专业人士越来越多的非典型工作模式。人工智能的飞速发展也会引发之前悬而未决的个人权利及版权保护等问题。

不过，报告也补充道，数字化亦可带来机遇。比如，它为表达和传播开辟了新途径。

瑞士技术评估基金会表示，为了抓住这些新机遇，政治决策者、文化机构和艺术家必须积极支持数字化发展。只有与虚拟世界的优势结合，数字领域才能发挥长处，造福艺术创作。

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