瑞士员工工作满意度下滑

根据咨询公司盖洛普(Gallup)的一项调研，瑞士职场员工的整体情绪愈发低迷。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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2024年，只有45%的受访者表示对自己的工作感到满意并充满信心。
这一比例相比前一年显著下降，2023年的工作满意度尚为54%。在新冠疫情之前，瑞士近七成员工都表示工作时很愉快。
本次调研于2024年4月至12月间进行，参与调研的22.7万名员工来自包括瑞士在内的149个国家。
员工满意度下降使瑞士在欧洲的排名从前一年的第11位跌至第22位。盖洛普指出，还有15个欧洲国家的员工情绪也出现低落，但另有17国员工的满意度和信心则较去年有所提升。
放眼瑞士周边国家，情况也并不乐观。瑞士邻国中的德国和奥地利，其员工满意度与瑞士几乎持平。
如同去年的调研结果，芬兰(81%)、冰岛和丹麦(均为77%)、瑞典和荷兰(均为69%)继续位居员工满意度排名前列。
“瑞士员工满意度的下降可归因于多种因素，”盖洛普高管马尔科·宁克(Marco Nink)在一份声明中表示。“联邦政府的数据显示，生活成本明显上升，民众对体制的信任下降，同时对经济前景感到担忧。这些因素都会影响人们的情绪。”
除上述原因外，人们对瑞士政局和经济状况的不满情绪也在上升。“不过，瑞士的生活水准依然较高，愤怒、孤独和悲伤的情绪总体上较为温和，”宁克补充道。
与上次调研相比，员工对雇主的情感依附度也进一步下滑。仅有8%的员工表示对直属上司有情感归属感(前一年为9%)。员工对上司的低评价使瑞士在欧洲排名位居倒数第二，与几个邻国的情况类似。
瑞士的大多数员工(83%)仅是“勉强投入”，只完成最基本的工作任务。此外，“9%的受访者甚至已处于‘精神离职’(internal resignation)状态”。
这种“精神离职”不仅影响个别企业的绩效和竞争力，也对整体经济构成威胁。盖洛普估计：“在瑞士，由于员工缺乏情感投入，每年造成的生产力损失约为899亿瑞郎(约合人民币7336亿元)，相当于国民经济产出的12%。”
与此同时，瑞士员工主动求职的意愿仍然不高：只有22%的员工表示正在寻找新工作(较上一年上升1%)。不过，在职场压力方面，瑞士表现尚可：30%的员工表示感到有压力，相较于欧洲整体的38%，比例还算较低。
盖洛普(Gallup)是一家国际知名的调研与咨询公司，长期关注全球职场现象与员工心理状态。其年度《全球职场调查报告》(State of the Global Workplace)通过对全球多个国家员工的深入访问，揭示工作满意度、情绪健康、投入程度以及经济影响等多方面趋势。
该报告覆盖149个国家和地区，调研时间通常跨越数月，涵盖超过20万名在职员工。瑞士作为调查样本之一，其数据常被用作高福利、高生活水准国家的职场参照指标。
盖洛普报告不仅提供全球对比，也细致呈现各国职场文化的差异与变化。近年来，报告越来越关注“精神离职”、员工情感投入与经济损失之间的关系，引发了企业、媒体和政策制定者的广泛关注。
资料来源：盖洛普2025年《全球职场调查报告》外部链接
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