瑞士招聘：远程办公岗位创历史新高

远程办公岗位招聘启示数量占比创下新纪录。 Keystone-SDA

瑞士企业继续以远程办公吸引潜在员工。最新研究显示，瑞士提供灵活工作选项的岗位招聘数量创下新高。

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目前，瑞士13.8%的招聘广告提供全部或部分远程办公选项。年初时这一比例为12.8%，与新冠疫情前相比几乎增长了四倍。

这一数据来自招聘平台Indeed周一(4月28日)发布的研究。分析基于广告中包含“远程办公”或“混合办公”等关键词的信息。

据Indeed统计，今年第一季度，瑞士从事远程办公的员工实际比例达到了13.9%，自2019年开始统计以来首次达到这一高度。在国际对比中，瑞士遥遥领先：美国(7.9%)、法国(12.3%)、意大利(10.5%)等经济大国都落后于瑞士。

相比之下，奥地利(16.5%)、英国(15.9%)、德国(15.2%)和加拿大(14.1%)的灵活办公地点比例更高，但今年第一季度远程办公岗位比例的增长幅度都不及瑞士。

到岗岗位更具稳定性

新闻稿写道，远程办公已成为众多企业现代工作方式的组成部分，远不只是疫情期间的临时现象。尤其是在信息技术行业，远程办公极为普遍；而在法律、银行与金融、会计等领域，近三分之一的招聘广告也提供定期远程办公机会。

与之形成对比的是，必须亲自到岗的职业，如护理(4%)、零售、技工和机械(均为6%)等行业，远程工作的机会相对较低。

然而，Indeed指出，这种“劣势”在经济不确定时期反而可能成为优势。这些需要现场作业的职业被认为是系统性关键岗位，受经济波动影响较小，因此在危机时期表现出更强的稳定性。反观传统办公室职业，尤其是科技行业，最近对招聘员工的需求出现了明显下降。