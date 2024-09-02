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瑞士机场获准使用人脸识别技术

瑞士政府表示，生物识别信息的使用可以免去乘客持纸质机票或电子登机牌的麻烦。
瑞士政府表示，生物识别信息的使用可以免去乘客持纸质机票或电子登机牌的麻烦。 Keystone-SDA

瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。

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Keystone-SDA

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上周，政府提交了《航空法》修订案草案以征求意见。

瑞士政府表示，生物识别信息的使用可以免去乘客持纸质机票或电子登机牌的麻烦。人脸识别可以运用在行李托运、值机、登机牌核对以及登机环节。

该技术也可用于工作人员出入权限控制。此外，政府表示，作为可替代方案，明确反对人脸识别的人群必须仍然拥有使用目前不涉及生物信息的业务办理程序。

政府希望通过修订案，进一步规范航空领域。此次修订共涉及22项议题，人脸识别及对现有机场的保护都包括在内。其中一些提案以议会动议为基础拟定。意见征询期将持续到11月28日。

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