瑞士职位空缺率下降，IT行业尤为突出

经济低迷正对瑞士的就业市场造成影响。Adecco瑞士就业市场指数显示，2024年瑞士的职位空缺数量较上一年减少了10%。这是自新冠疫情以来首次出现年度下降。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据Adecco与苏黎世大学劳动力市场监测服务机构(Job Market Monitor)联合发布的报告，2024年第四季度的降幅尤为显著，招聘广告发布量与去年同期相比减少了13%。
对技术工人的需求减少令所有行业的职位空缺均出现减少。然而，受冲击最大的领域是所谓的“MINT”职业(数学、计算机科学、自然科学、技术)以及医疗行业，这些领域的职位空缺减少了19%。这一降幅远高于2023年的3%。
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职位空缺减少的主要原因是对软件开发人员和分析师的需求减少。苏黎世大学劳动力市场监测服务机构的约翰娜·博利-凯姆珀(Johanna Bolli-Kemper)解释说：“IT职业需求的下降可能预示着技术变革-特别是人工智能-带来的长期转变。”
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此外，信息与通信技术(ICT)、数据库与网络、医生、护士以及土木和环境工程师领域的职位空缺数量偏低，也进一步加剧了2024年的下降趋势。
苏黎世职位空缺减少尤为突出
相比之下，管理人员、工匠和非技术工人职位空缺数量的下降幅度最小，仅为3%。管理职位的空缺数量自2020年以来持续减少，而工匠和非技术工人则成为瑞士职位空缺数量第二高的群体。
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希望赴瑞工作的外籍人士必须了解适用于其原籍国的不同规定。而瑞士就业市场有许多特殊性，应聘者有必要了解。
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尽管如此，据Adecco统计，总体职位空缺数量仍高于疫情前水平和全国平均值。
从地理分布来看，2024年瑞士所有主要地区的就业市场均呈现下降趋势。苏黎世受影响最为显著，职位空缺数下降了15%，紧随其后的是广大的中部高原地区，降幅为14%。瑞士中部和西北部的降幅略小，为9%。降幅最小的地区是瑞士东部(3%)和西南部(2%)。
作为瑞士最大贸易伙伴的欧盟，2024年的职位空缺率也呈现下降趋势。根据欧盟统计局外部链接(Eurostat)的数据，在2024年第二季度，欧盟的职位空缺率为2.4%，较前一季度的2.6%有所下降。从行业来看，制造业的职位空缺率降至2%以下，显示出该领域的职位需求有所减少。2024年中国就业市场则呈现出复杂的局面。
据路透社报道外部链接，中国城镇新增就业人数达到1256万人，超额完成了全年新增就业1200万人的目标。
路透社报道外部链接称，2024年中国16至24岁青年群体的失业率在7月份达到17.1%。从行业来看，信息技术、金融等领域的就业形势外部链接较为严峻。
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