Le nombre d’offres d’emploi diminue en 2024

Keystone-SDA

La faiblesse conjoncturelle pèse sur le marché du travail en Suisse. Le nombre de postes vacants a diminué en 2024 de 10% sur un an, selon le Swiss Job Market Index d'Adecco. Pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus, le bilan annuel est négatif.

(Keystone-ATS) La baisse est particulièrement marquée au quatrième trimestre 2024, où 13% d’annonces en moins ont été publiées par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’indice compilé par la société de placement Adecco et le moniteur du marché de l’emploi de l’Université de Zurich et publié mardi.

La baisse de la demande de travailleurs qualifiés entraîne un repli des offres d’emploi dans tous les groupes professionnels. Mais ce sont les métiers dits « Mint » (mathématiques, informatique, sciences naturelles, technologie) et de la santé qui ont enregistré le plus fort recul, avec 19% de postes vacants en moins. C’est nettement plus qu’en 2023 (-3%).

Les principaux facteurs à l’origine de cette baisse ont été la contraction de la demande en développeurs de logiciels et analystes. « La baisse de la demande dans les métiers de l’informatique pourrait être une indication de mutations à long terme dus aux changements technologiques, en particulier l’intelligence artificielle », analyse Johanna Bolli-Kemper, du moniteur du marché de l’emploi de l’Université de Zurich.

En outre, le faible nombre de postes vacants parmi les spécialistes des technologies de l’information et de la communication (TIC), des bases de données et des réseaux, de médecins, d’infirmières, d’ingénieurs civils et environnementaux a également contribué au déclin en 2024.

Toutes les régions affectées

A l’opposé, les cadres, les artisans et les ouvriers non qualifiés comptent parmi les professions qui ont connu la plus faible baisse des offres d’emploi en 2024, soit -3%. Depuis 2020, les postes vacants de direction ont tendance à diminuer. Quant aux artisans et ouvriers non qualifiés, ils ont enregistré le deuxième plus grand nombre de places annoncées en Suisse.

Néanmoins, le nombre total d’offres d’emploi reste supérieur au niveau d’avant la pandémie de coronavirus et à la moyenne nationale, précise Adecco.

Au niveau géographique, l’évolution négative du marché du travail en Suisse a affecté toutes les grandes régions en 2024. Zurich est particulièrement touchée, avec un recul des postes vacants de 15%, suivie de près par l’Espace Mittelland avec -14%. La Suisse centrale et le nord-ouest de la Suisse ont enregistré des baisses légèrement plus faibles de 9%. Les régions les moins impactées sont la Suisse orientale (-3%) et le sud-ouest de la Suisse (-2%).