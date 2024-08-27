瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍

瑞士工会联盟Unia：最高与最低薪酬之间的差距正在拉大。 Keystone-SDA

瑞士工会联盟Unia的一项调研显示，去年，瑞士高管的平均薪酬是最低工资员工的143倍。薪酬差距日渐拉大。

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本周一(8月26日)，Unia在瑞士雇主协会(Swiss Employers’ Association)伯尔尼办公室附近举行的一场宣传活动中公布了一份工资调研报告，其中写道，2022年，最高与最低工资之间的薪酬差为1:139。该工会组织发现，最大的收入差距在瑞银集团内部，高达1:267。

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瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti)9个月的收入是1440万瑞郎(约合人民币1.2亿元)，日薪高达84’000瑞郎(约合人民币71万元)。据Unia推算，其总年薪为1920万瑞郎(约合人民币1.6亿元)，比前任首席执行官拉尔夫·哈默斯(Ralph Hamers)高出了50%。

埃尔默蒂一天的收入是瑞银集团收入最低员工年薪的1.5倍。

首席执行官与股东最受益

总体来看，最高薪酬在持续上涨：五位首席执行官的收入均超过1000万瑞郎(约合8410万元)。以诺华集团(Novartis)首席执行官万思瀚(Vasant Narasimhan)为例。其目前薪酬1620万瑞郎(约合人民币1.4亿元)，这也意味着，与前一年相比，他的薪资几乎翻了一番。排在第三位，即将离任的雀巢公司(Nestlé)首席执行官乌尔夫·马克·施奈德 (Mark Schneider)，收入1120万瑞郎(约合人民币9420万元)，较上一年涨薪近100万瑞郎。

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股东也是瑞士大型企业利润的受益者。与前一年的443亿瑞郎(约合人民币3725亿元)相比，分发给股东的红利高达450亿瑞郎(约合人民币3785亿元)。仅罗氏制药(Roche)和雀巢公司两家企业就各有分红80亿瑞郎(约合人民币673亿元)。股东还从股票回购中获益。

工会呼吁加薪

Unia表示，这足以证明有足够的资金可用于提高最低工资。然而，工资几乎毫无变化。相反，由于医疗保险支付和房租等生活成本一再上升，最低工资的支付能力更差了。根据通货膨胀率调整后的平均工资也是如此。

一周前， 瑞士雇员伞形组织瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁明年大幅提高薪水，建议涨幅4%。Unia计划于9月21日，在伯尔尼举行一次大规模的薪酬示威活动。

瑞士工会联盟对瑞士36家大型企业的工资进行了调研。