瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍

瑞士工会联盟Unia的一项调研显示，去年，瑞士高管的平均薪酬是最低工资员工的143倍。薪酬差距日渐拉大。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
本周一(8月26日)，Unia在瑞士雇主协会(Swiss Employers’ Association)伯尔尼办公室附近举行的一场宣传活动中公布了一份工资调研报告，其中写道，2022年，最高与最低工资之间的薪酬差为1:139。该工会组织发现，最大的收入差距在瑞银集团内部，高达1:267。
相关内容
相关内容
加薪：瑞士工会和雇主的期望大相径庭
此内容发布于
瑞士多家工会纷纷呼吁将员工工资最高增加5%，以补偿连续数年来日常消费、能源和医疗保健服务价格持续攀升给员工带来的压力。在物价高企、员工薪资待遇已备受世人艳羡的瑞士，这些诉求是否合理？
更多阅览 加薪：瑞士工会和雇主的期望大相径庭
瑞银集团首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti)9个月的收入是1440万瑞郎(约合人民币1.2亿元)，日薪高达84’000瑞郎(约合人民币71万元)。据Unia推算，其总年薪为1920万瑞郎(约合人民币1.6亿元)，比前任首席执行官拉尔夫·哈默斯(Ralph Hamers)高出了50%。
埃尔默蒂一天的收入是瑞银集团收入最低员工年薪的1.5倍。
首席执行官与股东最受益
总体来看，最高薪酬在持续上涨：五位首席执行官的收入均超过1000万瑞郎(约合8410万元)。以诺华集团(Novartis)首席执行官万思瀚(Vasant Narasimhan)为例。其目前薪酬1620万瑞郎(约合人民币1.4亿元)，这也意味着，与前一年相比，他的薪资几乎翻了一番。排在第三位，即将离任的雀巢公司(Nestlé)首席执行官乌尔夫·马克·施奈德 (Mark Schneider)，收入1120万瑞郎(约合人民币9420万元)，较上一年涨薪近100万瑞郎。
相关内容
相关内容
瑞士高薪幻觉：生活成本高企，警钟敲响
此内容发布于
“你是瑞士人，就一定很有钱！”有能力轻松支付账单和享受生活。这就是外界对瑞士薪资收入的看法。然而，生活成本持续上升正在迫使普通家庭求助于食物银行。福利制度拥护者和经济学家纷纷发出警告。
更多阅览 瑞士高薪幻觉：生活成本高企，警钟敲响
股东也是瑞士大型企业利润的受益者。与前一年的443亿瑞郎(约合人民币3725亿元)相比，分发给股东的红利高达450亿瑞郎(约合人民币3785亿元)。仅罗氏制药(Roche)和雀巢公司两家企业就各有分红80亿瑞郎(约合人民币673亿元)。股东还从股票回购中获益。
工会呼吁加薪
Unia表示，这足以证明有足够的资金可用于提高最低工资。然而，工资几乎毫无变化。相反，由于医疗保险支付和房租等生活成本一再上升，最低工资的支付能力更差了。根据通货膨胀率调整后的平均工资也是如此。
一周前， 瑞士雇员伞形组织瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁明年大幅提高薪水，建议涨幅4%。Unia计划于9月21日，在伯尔尼举行一次大规模的薪酬示威活动。
瑞士工会联盟对瑞士36家大型企业的工资进行了调研。
相关内容
瑞士人口老龄化仍在继续
此内容发布于
瑞士老年人口数量持续攀升。瑞士联邦统计局的确切数据显示，2023年瑞士人口中65岁以上老人的比例增加了2.3%。
更多阅览 瑞士人口老龄化仍在继续
相关内容
反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
此内容发布于
瑞士巴塞尔城市州2020年7月开始实施喂鸽禁令，但警方至今只开出八张罚单。该州政府在上周五(8月23日)发表的声明中承认，要实施这项禁令可谓困难重重。
更多阅览 反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
相关内容
瑞士2023年最受追捧的新生儿名字：米娅和诺亚
此内容发布于
去年，瑞士最受欢迎的新生儿名字是米娅(Mia)和诺亚(Noah)。米娅取代爱玛(Emma)成为首选女孩名，诺亚则保持了在男孩名中最受青睐的地位。
更多阅览 瑞士2023年最受追捧的新生儿名字：米娅和诺亚
相关内容
瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草
此内容发布于
瑞士政府提议，禁止进口残忍方式制造的皮草制品，并在瑞士境内禁止此类商品的交易。
更多阅览 瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草
相关内容
虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长
此内容发布于
过去十年里瑞士实体零售商铺的数量有所增长。不过，网上零售业的发展更为迅猛。
更多阅览 虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长
相关内容
瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀
此内容发布于
瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键性作用。
更多阅览 瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀
相关内容
瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢
此内容发布于
得益于对美国和日本市场的大规模出口抵消了中国大陆及香港地区对高端及奢侈腕表需求的再度下滑，瑞士腕表出口在7月份略有增长。
更多阅览 瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢
相关内容
瑞士起泡酒本地需求增长
此内容发布于
面对葡萄酒销量下降，农业研究看到了瑞士起泡酒的商机。在一项调查中，半数消费者表示愿意花更多的钱购买本地而非进口产品。
更多阅览 瑞士起泡酒本地需求增长
相关内容
购房再度受到瑞士人青睐
此内容发布于
受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。
更多阅览 购房再度受到瑞士人青睐
相关内容
瑞士央行下调利息上限
此内容发布于
瑞士央行将降低活期存款(sight deposits)的利息阈值系数，对商业银行存放在央行的资金所能获得的利息进行小幅调整。
更多阅览 瑞士央行下调利息上限
阅读更多
相关内容
瑞士高薪幻觉：生活成本高企，警钟敲响
此内容发布于
“你是瑞士人，就一定很有钱！”有能力轻松支付账单和享受生活。这就是外界对瑞士薪资收入的看法。然而，生活成本持续上升正在迫使普通家庭求助于食物银行。福利制度拥护者和经济学家纷纷发出警告。
更多阅览 瑞士高薪幻觉：生活成本高企，警钟敲响
相关内容
加薪：瑞士工会和雇主的期望大相径庭
此内容发布于
瑞士多家工会纷纷呼吁将员工工资最高增加5%，以补偿连续数年来日常消费、能源和医疗保健服务价格持续攀升给员工带来的压力。在物价高企、员工薪资待遇已备受世人艳羡的瑞士，这些诉求是否合理？
更多阅览 加薪：瑞士工会和雇主的期望大相径庭
相关内容
首席执行官薪酬：瑞士同美国有的一拼吗？
此内容发布于
瑞士的各位首席执行官领到的薪酬在欧洲名列前茅，可是与美国同行相比，他们的薪酬却显得并不高。瑞士制药业的一些人将之视作一个问题。
更多阅览 首席执行官薪酬：瑞士同美国有的一拼吗？
相关内容
华而不实的瑞士高薪
如果您是男性银行家，瑞士外交官或常住瑞士的外籍首席执行官，那么您很可能靠六到七位数的薪水过上舒适的生活。但是对于许多其他人来说，瑞士的高薪则有些华而不实。
更多阅览 华而不实的瑞士高薪
相关内容
瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧
此内容发布于
7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。
更多阅览 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。