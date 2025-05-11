谁离开？谁留下？瑞士移民结构悄然转变

瑞士在推动经济增长与维护基础设施之间力求平衡。 Keystone / Gaetan Bally

与2023年相比，瑞士去年的净移民人数大幅下降，进来的人少了，出去的人多了。外来人口的构成有哪些变化？又是什么让瑞士对移民的吸引力逐年减弱？这是否也折射出欧洲社会正在发生更深层的变化？让我们从文章中寻找答案。

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根据瑞士联邦统计局(FSO)今年2月发布的数据，2024年进入瑞士的移民人数同比下降6%，降至170’607人。与此同时，离开瑞士的人数有所上升。

这导致净迁入人数减少了15’459，下降幅度达15.6%，最终净增83’392人。

下降的原因是什么？

部分原因是前来瑞士的乌克兰难民人数减少。

2023年，瑞士政府新发放了50’600份S类许可证，允许乌克兰难民在瑞士工作生活，这也使瑞士当年人口增长创下自上世纪60年代初以来的新高。而到了去年，S类许可证的新发放数量降至9’600份。

但这并不是去年净迁入人数下降的唯一原因。去年，越来越多曾在瑞士居住的外国人决定回国，尤其是葡萄牙人。

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2008年金融危机后，瑞士的葡萄牙移民人数迅速增加。然而，近年来葡萄牙本国经济环境的好转，已令这一趋势出现逆转。

纳沙泰尔大学瑞士移民与人口研究论坛高级讲师迪迪埃·鲁丁(Didier Ruedin)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“移民流动很大程度上受经济因素驱动。如果瑞士的经济形势相较其他国家发生变化，我们就会看到移民数量随之波动。”

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“其他国家与瑞士之间的经济机会差异已经缩小。”

去年共有60’597名欧盟/欧洲自由贸易联盟(EFTA)公民离开瑞士，来自这些国家的离境外国人数量增长了5.9%。

瑞士联邦统计局指出：“在连续两年经济高速增长后，瑞士劳动力市场自2024年春季起，已经如预期般趋于平稳。”



哪些国籍的人更青睐瑞士？

欧盟和欧洲自由贸易联盟(EFTA-挪威、冰岛和列支敦士登)依然是瑞士最大的移民来源地，去年新移民中有70.7%来自上述地区。在瑞士的2’368’364名外籍人口中，来自这些地区的人口占了三分之二。

多年来，移民主要来自瑞士的邻国，比如意大利、德国，或稍远一点的欧洲国家，如葡萄牙、西班牙。而来自战乱地区(如20世纪90年代的科索沃)的难民也在瑞士形成了具有一定规模的社群。

这些年来，意大利人已成为瑞士境内最大的外籍群体，其次是德国人和葡萄牙人。

外部内容

不过，这一格局近年来悄然生变。去年，最大的移民群体(14%)来自德国。法国移民的比例也有所上升，而意大利和葡萄牙移民的比例则有所下降。

大多数来自欧盟/欧洲自由贸易联盟的移民是为了工作机会而来，来自其他国家的移民，则多是为了与在瑞士定居的家人团聚。

瑞士人如何看待外来人口？

外国人占瑞士人口四分之一以上。就像其他国家一样，对于这一现象所带来的利弊，瑞士民众意见不一。

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商界普遍对外国人的到来持欢迎态度，认为他们能够为企业填补空缺岗位，同时也为养老金体系注入了宝贵的劳动力。另一方面，工会则担心外国劳工会压低本地工资水平。

右翼政党曾多次尝试通过公投手段限制外国人数量。虽然多数公投以失败告终，但2014年的“反对大规模移民”全民公投却成功通过，那次公投一度令瑞士与欧盟之间的关系陷入紧张。

最近，瑞士人民党(Swiss People’s Party)又发起了一项新动议，主张将全国人口上限定为1’000万人(目前瑞士总人口刚刚超过900万)，不过这一动议并未获得政府支持。

该动议指出，交通和住房等基础设施很难跟上人口增长的速度，这些设施正承受着难以承受的负担。

为什么瑞士人对外国人变得更不放心？

瑞士联邦统计局每两年会就瑞士人对外国人的态度进行一次调查。数据显示，去年瑞士人对外国人的态度更加强硬。认为“外国人构成威胁”的受访者比例，从2022年的9%上升至2024年的12.2%。

外部内容

这一趋势，正好与欧洲右翼民族主义政党崛起、乌克兰战争持续以及中东地区暴力事件增多的局势相呼应。

鲁丁指出：“我们目前正处于一个不确定性加剧的时期。当人们对未来感到迷茫，甚至对原本习以为常的事物也开始产生不安时，就容易对外国人产生负面看法。”

“某些政治人物和政党也正是看准了这种找人背锅的情绪，加以操弄以达到其政治目的。”

伯尔尼大学政治学家马克·比尔曼(Marc Bühlmann)指出，3’222人的调查样本很难说能代表整个瑞士社会，而且可以从两个不同的角度来看待调查结果。

他告诉瑞士资讯：“如果只有12%的人把外国人视为威胁，其实也可以理解为一个积极信号。换句话说，瑞士绝大多数人并不认为外国人是威胁。我觉得这才是更值得注意的地方。”

在瑞士的中国籍移民 截至 2023 年底，瑞士常住外籍人口约 230 万，占全国人口 27% 左右。 其中持中国护照者的规模约为 2.1万 ，比十年前增长近四成，虽在各国移民中排名靠后，但增速快于欧盟内多数国家籍群体。 瑞士联邦统计局 (FSO) 数据显示：中国人分布以德语区为主。苏黎世、巴塞尔及苏黎世湖畔的楚格因金融、制药与“定额税”(lump sum taxation)政策吸引了高收入专业人士与企业家。法语区日内瓦及沃州则因联合国机构与理工院校聚集，拥有大量科研人员与留学生。近 5 年中国籍人口净流入主要集中在这些州，反映出瑞士对高技能人才的需求。

(编辑：Marc Leutenegger/sb，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)