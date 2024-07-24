2023年瑞士职工的工作时间略超上年

与2018年相比，2023年瑞士职工平均每周的工作时间缩短了46分钟，一周的平均工作时长为40小时12分钟。 Keystone / Christian Beutler

瑞士全国在职员工2023年的工作时间比上一年略有增长，平均每周的工作时间增加了0.2%。

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然而依据联邦统计局(FSO)7月23日发表的一份报告，从长期角度来看却有着不一样的趋势：2018-2023年间，全职员工每周工作时长的缩短非常明显。

2023年，职工每周平均工作时间比2018年减少46分钟，平均每周工作时长为40小时12分钟。联邦统计局认为，这是由于合同约定的每周工作时间减少了9分钟，降至41小时43分钟，同时每周的加班时间平均减少15分钟，降至40分钟。而另一方面，平均缺勤时间则增加了22分钟，达到2小时11分钟。

缺勤率减少

生病与意外几占全年缺勤量的三分之二。2023年缺勤率大幅下降，职工平均只缺勤7.6天，低于2022年的9.3天。

缺勤率最低的是信息和通信行业，每个全职岗位的缺勤率为5.9天。银行和保险业以及艺术、娱乐、私人家庭和其他服务业的员工平均缺勤为6.0天。

缺勤时间最长的是农业和林业，为11.6天，房地产业及其他商务服务业为9.4天。

假期天数增加

而在过去这五年(2018-2013年)当中，在职员工不但平均工作时长缩短了，他们的假期天数还增加了。假期周数增加了0.3天，达到每年5.2周。年届20-49岁的青壮年员工的假期稍短(5.0周)，相比之下，年纪更轻的员工(15-19岁)可享受平均5.5周的假期，年轻更长的员工(50-64岁)则得到5.6周的假期。

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工作时间更长

若是进行国际对比，那么瑞士员工的工作时间相对更长。排除掉那些缺勤整整一周的人，瑞士全职工作的每周平均时长为42小时33分钟，为欧盟/欧洲自由贸易联盟(EFTA)国家之最。与此形成鲜明对照的是芬兰，2023年该国职工记录的周均工作时长最短，仅为36小时29分钟，紧接下来是比利时，为36小时32分钟。

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平均来看，欧盟公民每周工作38小时5分钟。不过，要是算上兼职工作的职工，那么瑞士就要排在工作时长最短的国家之列，周均工作时长为35小时30分钟。这是因为瑞士拥有数量巨大的兼职工作人员。

如果按这种算法计算的话，那么希腊的周均工作时长最长，达39小时48分钟，而荷兰的则最短，为30小时33分钟。