世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除

巴塞尔城市州警察局的一名员工因在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)上做出希特勒敬礼，近日被警方解雇。这一丑闻进一步加剧了该警察机构的内部危机。
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据巴塞尔城市州警察局发言人鲁文·布吕克尔(Rooven Brucker)向瑞士新闻通讯社Keystone-SDA证实，由于一名员工在世界经济论坛期间做出严重失当行为，该局已将此人解雇。此前，《巴塞尔日报》曾报道过此事。
Keystone-SDA掌握的一封在警局内部传达的信息函中，警察管理层指出，该员工具有侵犯另一名女警尊严的行为，“以马斯克的方式做出纳粹礼”以及性骚扰同事等问题。
美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的就职典礼恰逢世界经济论坛举行期间。科技亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)在一次演讲中，曾做出一个被认为类似纳粹礼的手势。
警察机构陷入危机
巴塞尔城市州警察局如今正深陷危机。2024年6月，行政法专家马库斯·谢弗(Markus Schefer)发表的一份报告揭示，该机构内部问题严重。多位接受调查的警员抱怨警局内的“恐惧文化”、对管理层信任的缺失，以及种族主义和性别歧视现象等。
作为首项应对措施，巴塞尔安全事务主管斯特凡妮·艾曼(Stephanie Eymann)已解除了警察局局长马丁·罗斯(Martin Roth)的职务。
2024年6月21日，巴塞尔大学法学院的马库斯·谢弗教授提交了一份关于巴塞尔城市警察局(Kapo Basel-Stadt)人事状况的报告(德)外部链接。该报告揭示了警察局在领导、内部沟通和组织结构等方面存在的多重问题。
报告指出，警察领导层在决策和执行方面存在缺陷，导致内部信任缺失和士气低落。信息在各层级之间传递不畅，导致决策执行效率低下，员工对管理层决策的理解和支持不足。而现有的组织结构过于复杂，缺乏灵活性，阻碍了高效运作和适应变化的能力。
报告建议对警察局的领导方式、沟通策略和组织结构进行全面改革，以提高内部效率和员工满意度。
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