世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除

一名巴塞尔警察在世界经济论坛上行纳粹礼后被解雇。 Keystone-SDA

巴塞尔城市州警察局的一名员工因在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)上做出希特勒敬礼，近日被警方解雇。这一丑闻进一步加剧了该警察机构的内部危机。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss police officer dismissed after Hitler salute at WEF 更多阅览 Swiss police officer dismissed after Hitler salute at WEF

Deutsch de Basler Polizist nach Hitlergruss am World Economic Forum entlassen 原版 更多阅览 Basler Polizist nach Hitlergruss am World Economic Forum entlassen

相关内容

据巴塞尔城市州警察局发言人鲁文·布吕克尔(Rooven Brucker)向瑞士新闻通讯社Keystone-SDA证实，由于一名员工在世界经济论坛期间做出严重失当行为，该局已将此人解雇。此前，《巴塞尔日报》曾报道过此事。

Keystone-SDA掌握的一封在警局内部传达的信息函中，警察管理层指出，该员工具有侵犯另一名女警尊严的行为，“以马斯克的方式做出纳粹礼”以及性骚扰同事等问题。

美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的就职典礼恰逢世界经济论坛举行期间。科技亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)在一次演讲中，曾做出一个被认为类似纳粹礼的手势。

警察机构陷入危机

巴塞尔城市州警察局如今正深陷危机。2024年6月，行政法专家马库斯·谢弗(Markus Schefer)发表的一份报告揭示，该机构内部问题严重。多位接受调查的警员抱怨警局内的“恐惧文化”、对管理层信任的缺失，以及种族主义和性别歧视现象等。

作为首项应对措施，巴塞尔安全事务主管斯特凡妮·艾曼(Stephanie Eymann)已解除了警察局局长马丁·罗斯(Martin Roth)的职务。