瑞士联邦总检察长因国际足联面临弹劾程序

2020年5月20日，迈克尔·劳贝尔到达聆讯现场。 (Keystone / Peter Klaunzer)

瑞士联邦总检察长迈克尔·劳贝尔(Michael Lauber)因其对国际足联(FIFA)腐败行为调查过程中的操作处理行为，而面临弹劾程序。这在瑞士联邦检察官办公室史上尚属首次。



瑞士议会司法委员会于5月20日对联邦总检察长迈克尔·劳贝尔(Michael Lauber)进行了长达两小时的聆讯，以评估是否有合理理由来怀疑他主观故意或因严重过失而在行使职权时曾实施渎职行为。



议会司法委员会负责人安德烈·卡罗尼(Andrea Caroni)于当日晚些时候公布了最终以13票赞成、4票反对通过的决议。根据决议，该委员会可提交动议，要求罢免劳贝尔目前所担任的瑞士联邦总检察长职务。议会将最快于今年9月对该动议做出投票表决。

劳贝尔表示，他与议会司法委员会进行的聆讯会”进展顺利“。

身为联邦总检察长的劳贝尔，因其所掌舵的总检察长办公室在国际足联腐败行为调查的过程中的具体处理方式和行为，以及与国际足联主席詹尼·因凡蒂诺(Gianni Infantino)多次举行无记录在册的会议，而受到审查。

作为惩戒，独立的监督机构-”针对瑞士总检察长办公室的监督机构“(AB-BA，Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft，多语)外部链接将劳贝尔在接下来一年之内近30万瑞郎(折合人民币约为220万元)的年薪削减了8%。



劳贝尔随即向联邦行政法院提起上诉。他声称，作出减薪决议的监管机构犯有诸多程序性错误，超越了其本身的职权范围，并且对他个人存有偏见、有失偏颇。



此前，尽管对劳贝尔在国际足联腐败案上的处理行为争议颇多且持续数月之久，但瑞士议会依然在去年9月再次推选劳贝尔连任第三届联邦总检察长一职。

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