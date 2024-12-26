瑞士媒体：瑞银集团(UBS)任命胡耀邦孙女胡知鸷为中国区业务主管

瑞银任命胡耀邦孙女胡知鸷为中国区业务主管引广泛关注 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里发布的有关中国的报道。目前中国销售的所有新车中，有一半是电动车或插电式混合动力车。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

瑞银集团(UBS)最近任命胡耀邦孙女胡知鸷(Janice Hu)为中国区业务主管引起了广泛关注；17种英国和德国零售商销售的番茄酱可能含有中国番茄成分，疑似是被囚禁的维吾尔人在不人道的条件下采摘的；目前中国销售的所有新车中，有一半是电动车或插电式混合动力车。

下面是主要内容摘要：

瑞银集团(UBS)任命胡耀邦孙女胡知鸷为中国区业务主管

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于12月18日报道，瑞银集团(UBS)最近任命胡知鸷(Janice Hu)为中国区业务主管，这一举措引起了广泛关注。胡知鸷不仅是前瑞士信贷银行(Credit Suisse)中国业务的负责人，还因其家族背景备受瞩目。她是前中共总书记胡耀邦的孙女，当年胡耀邦的去世曾引发1989年天安门广场的抗议活动。胡知鸷的任命被视为瑞银在中国复杂政治环境中寻求稳定和发展的重要一步。

在习近平领导下，中国的政治和经济环境对国际银行业务构成了挑战。自2021年以来，持续的房地产危机和政治环境的变化使得许多富豪的财富缩水，部分人将资产转移到海外。瑞银希望通过胡知鸷的人脉和经验，在这一环境中找到新的发展机会。

经济放缓对瑞银的中国业务产生了影响，资本市场交易减少，流动性降低，瑞银已经注意到了部分富裕客户将资产转移到香港和新加坡的事实。

除了房地产市场的危机外，银行家们还担心地方政府的债务和疲软的私人消费问题。 瑞银报告

瑞银观察到，中国客户与欧洲客户存在显著差异。中国客户更具竞争力，期望值高，愿意承担风险，而瑞士客户则相对保守。这与中国作为新兴市场的特性有关，人们普遍愿意承担更大的风险。

中国政治环境有着一定不可预测性。而瑞银必须适应这种不确定性，并在既定框架内开展工作。对于一家大型外资银行来说，要避免在中国引起反感需要敏锐的直觉和技巧，尤其是在习近平推动的民族主义背景下。因此胡知鸷的就职显得格外重要。(NZZ外部链接/德)

“意大利”番茄酱含有中国成分 KEYSTONE

意大利番茄酱里的“中国血统”

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)于12月初发布题为《“意大利”番茄酱含有中国成分》的文章，援引了英国广播公司BBC的一个报道：在特易购(Tesco)、阿斯达(Asda)等超市中，有17种番茄酱(大部分是英国和德国零售商销售的自有品牌)可能含有中国番茄成分，而这些番茄是“被囚禁的维吾尔人在不人道的条件下采摘的”。接受检测的超市质疑这一调查结果的可信性。

全世界约三分之一的西红柿产自中国。新疆西北部地区的气候非常适合种植这种蔬果。BBC在调查中采访了曾亲身经历新疆番茄地强迫劳动的数位见证人。后者证实那里的番茄以供出口。有人甚至因为劳动未达标而遭受毒打。而中国官方否认在新疆地区的番茄产业存在强迫劳动。

《每日导报》指出，尽管这些见证难以被核实，但其内容和联合国2022年公布的、关于新疆拘留中心的酷刑和强迫劳动状况相吻合。

目前，美国颁布了严格的法律，禁止所有来自新疆的出口产品，而欧洲做法较为温和，允许公司自我监管，以避免供应链中的强迫劳动。(TagesAnzeiger外部链接/德)

2020年 ，中国97%以上的汽车销量仍然是汽油或柴油车型。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

中国新车中有一半是电动车或插电式混合动力车

瑞士法语区权威报纸《时报》(Le Temps)于12月报道了中国汽车市场的销售趋势，指出目前中国销售的所有新车中，有一半是电动车或插电式混合动力车。

2020年 ，中国97%以上的汽车销量仍然是汽油或柴油车型。但据彭博社自今年10月以来的统计数据，中国目前销售的所有新车中有一半可以由电池驱动。文章预测，如果照此速度发展下去，中国内燃机汽车的销售很快将下降到零。

“在瑞士，汽车销售曲线要平坦得多，”《时报》写道。2020年，瑞士新注册乘用车中有14.3%可电力驱动。2023年，这一比例达到30%。而在过去的一年中，该比例甚至有所下降。

瑞士汽车协会认为，电动汽车市场发展之所以缓慢，“为租户和自住者提供的充电桩不足仍是根本问题”。瑞士目前设有14500个充电站(合每 327辆汽车有一个充电站）。中国拥有360万个充电站(即每 122 辆车就有一个充电站)。

总之，中国的能源转型比预期更快。根据国际能源机构预测，中国对燃料的需求目前达到峰值，之后将呈下降趋势。据瑞银集团分析，截至2030年，中国的燃料需求量每年将下降 3% 到 5%。(Le temps外部链接/法)

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