瑞士媒體：中國在台灣海峽舉行大規模軍事演習

中國在台灣近海舉行大規模軍演 KEYSTONE

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。中國近日在台灣近海舉行了名為“海峽雷霆”的大規模軍演，並稱這次演習是對台灣總統賴清德的警告；美國與歐洲的關係已經降溫。迫於華盛頓的壓力，中國和歐盟可能會走得更近；比亞迪在美國特斯拉深陷危機之際進軍瑞士市場，顯現出“行銷大師”的策略。

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瑞士資訊swissinfo.ch

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我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

以下是最近一週的主要內容摘要：

中國在台灣海峽舉行大規模軍事演習

瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF於4月初報道，中國近日在台灣近海舉行了名為“海峽雷霆”的大規模軍事演習。這次演習動用了數十架中國軍用飛機和21艘軍艦，其中包括“山東號”航空母艦和四艘海岸警衛隊船隻。中國人民解放軍在台灣海峽進行空軍、海軍和飛彈部隊的聯合封鎖和精確攻擊訓練，地面部隊則在東海進行遠距離射擊訓練。

中國稱這次演習是對台灣總統賴清德的警告。因為賴清德最近曾發聲強調要加強台灣的防禦力量，並將中國視為敵對的外國勢力，這說明他將台灣視為一個獨立自主的國家。這對中國來說是一種明確的挑釁，因為中國視台灣為自己的省份，並希望在必要時採用武力收復台灣。

「除了宣布具體防禦措施外，賴清德還明確將中國描述為敵對的外國勢力，」 瑞士電視台駐東亞記者艾姆奇(Samuel Emch)

美國國防部長皮特·黑格塞斯(Pete Hegseth)日前訪問了日本和菲律賓，在訪問中他強調美國會阻止中國的侵略，並會與該地區的伙伴站在一起。最新洩漏的美國國防部長文件顯示，美國將阻止中國入侵台灣作為首要任務。

美國對烏克蘭的態度令台灣感到擔憂。台灣擔心美國也可能與其保持距離，讓台灣獨自面對中國的威脅。然而最近幾週美國發出的相關訊號在一定程度上緩解了台灣的擔憂。

近年來，中國多次在台灣週邊進行大規模軍事演習，而且呈現不斷升級的趨勢。去年，中國進行了兩次名為「亮劍2024A和2024B」的演習。因此，今年預計還會有另一場演習。 ( SRF外部链接/德)

迫於華盛頓的壓力，中國和歐盟可能會走得更近。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

川普會將歐洲推向中國的懷抱嗎？

瑞士街頭小報《20分鐘》4月4日發布的、題為《川普會將歐洲推向中國的懷抱嗎？ 》的文章指出，美國與歐洲的關係已經降溫。迫於華盛頓的壓力，中國和歐盟可能會走得更近。

文章寫道，在二月的慕尼黑安全會議上，美國副總統萬斯措辭嚴厲地批評了歐盟，但在同一會議上，中國外交部長王毅卻對歐洲讚揚有加，並建議對中歐緊張關係進行重新思考-他在演講中表達出這樣的信息：中國和歐洲都感到了來自美國的壓力。中歐關係升溫可能成為對上述壓力的回應。

據《經濟學人》報道，各國外交官們都感受到中國官員的“魅力攻勢”，中國正在以一個“有序且可預測國家”的形象，敦促歐盟和其他西方國家與自己深化關係。歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊(Ursula von der Leyen)最近也出人意料地表示，歐盟準備深化與中國的貿易和投資關係。

「在歐盟貿易專員訪華期間，沒有任何跡象表明中國有意願就『中國補貼商品流入歐洲引起憂慮』的情況做出任何改變。」 一位駐華外交官

根據皇家國際事務研究所分析，如果美國關稅戰進一步升級，對中國來說，歐洲可能成為更重要的貿易夥伴。歐洲企業也或將調整方向，轉向中國。該研究所認為，在安全政策方面，美國也並非如川普所說的獨立於歐洲。如果中國入侵台灣，美國政府對也寄望歐洲加入其製裁行列-這也是歐洲與討美國價還價的籌碼。

人們對歐盟與中國的「靠近」也並非毫無異議：根據《南華早報》報道，歐洲外交官發現很難讓中國做出讓步，例如關於中國補貼產品湧入歐洲的問題。此外，歐洲對中國貿易和技術(例如，5G電信基礎設施和港口運作)的日益依賴也帶來了重大的國家安全風險。 ( 20 Minuten外部链接/德)

比亞迪在美國特斯拉深陷危機之際進軍瑞士市場，顯現出“行銷大師”的策略。 Keystone / Ennio Leanza

多虧馬斯克：比亞迪副總裁李柯在瑞士視為“中國救星”，獲得熱情接待

瑞士最具傳統的德語日報(NZZ)4月5日發布題為《多虧馬斯克：比亞迪副總裁李柯在瑞士視為“中國救星”，獲得熱情接待》的文章，分析到，比亞迪在美國特斯拉深陷危機之際進軍瑞士市場，顯現出“營銷大師”的策略。

文章描寫道：「比亞迪副總裁、歐美市場負責人李柯在瑞士’甚為風光’…比亞迪登入瑞士的消息甚至上了瑞士電視台的每日新聞(Tagesschau)節目…李柯和她的公司在瑞士媒體上的表現卻令人刮目相看。」

《新蘇黎世報》做了一個假設：如果比亞迪在一兩年前進入瑞士市場，報道基調可能會以批評中國為主，提出「從倫理、道德和民主的角度來看，購買比亞迪汽車是否合理？」這樣的疑問。

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然而，「2025年的世界不再一如往昔。特斯拉創始人馬斯克已蛻變為美國總統川普的助手，他的汽車已從名車變成滯銷品……與此同時，比亞迪的李柯把自己定位成’，她說：『特斯拉是我們的合作夥伴。我們需要與其他電動製造商密切合作，搭橋人』，她說：『特斯拉是我們的合作夥伴。我們需要與其他電動製造商密切合作，搭橋人』」共同的敵人共同應對內燃機 共同的敵人。

文章最後分析到，孰敵孰友的觀念似乎正在以驚人的速度改變-這成為比亞迪進入瑞士市場的福音。面對馬斯克的“官僚電鋸”和川普的“關稅大戰”，中國的突然不再像之前那樣，被視為“大惡魔“。 ( NZZ外部链接/德)

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