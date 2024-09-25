为了苹果更完美我们要付出何等代价？

果农在测量苹果大小。 Keystone / Gian Ehrenzeller

我们总能在货架上找到果形漂亮、毫无瑕疵的水果，这是因为在果树种植业中已大量使用了生长激素。但科学家们还不知道这会给人类健康造成多大影响。

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苹果是瑞士人最爱的水果，没有之一，所以本地的菜篮子里少不了它。那么瑞士的女士、先生们平均每年要吃掉多少个苹果呢？100个!这是瑞士果农的同业公会-瑞士果业协会提供的数据。

但许多“苹果迷”并不知道的是：他们的心头好竟可能被喷洒过对健康有潜在威胁的植物激素(生长调节剂)，这才长得又大又红。

这类化学物质也被称作生长调节剂或美容农药，瑞士果园每年的使用量大概在300公斤，可满足苹果种植总面积83%的需求。

使用这类激素还可以控制收成，也被称作“化学间苗”。一棵树结的果子越少，它结的果子也就越大。

外部内容

苏黎世联邦理工大学(ETH)的Lucca Zachmann对此进行了学术研究，他说：“在超市里，一个苹果的颜值决定着它能否被卖掉。价格、品种、种植方法、产地都能对购买决定造成影响，但消费者并不会掌握那么多的信息。”

风险未知

当人们还在孜孜不倦地研究传统农药对人类健康的威胁时，生长调节剂的使用已经在不知不觉间增长，而我们对其危害一无所知。

翻阅科技文献(英)外部链接的结果显示，有些生长调节剂其实就是内分泌干扰素，会刺激荷尔蒙的分泌，所以会生成性激素，并可能影响生殖能力。

这些成分在食物和人类尿液中(英)外部链接都有检出，那么问题来了：它们对从事农业生产的人和消费者的健康有什么影响呢？

瑞士联邦食品安全和兽医局(BLV)通过电子邮件回复了瑞士资讯swissinfo.ch的问题，“市场准入的杀虫剂，这其中也包括生产调节剂，在许可用量内(也就是说在允许的条件和使用准则下)，应该不会对人类健康构成有害影响”。

外部内容

与欧盟相同，瑞士也将生长调节剂列为农药，所以它同样要在标识、最大残余量等方面履行规定义务、遵循官方的批准程序。同所有农药一样，生长调节剂也对人类健康构成了潜在威胁。

世界卫生组织(WHO)在《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)这一规范性文件中，将25种生长调节剂列为“致命剂量可对小鼠构成风险(一种标准化检测物质毒性的方法)”的类别。

虽然没有任何一种生长调节剂被列入“极高风险”或“高风险”类别，但仍有8种物质被列为“中风险”(风险等级3-5)。

在这8类物质中有4类是在瑞士允许使用的(矮壮素、甲哌鎓、萘乙酸和多效唑)，而欧盟仅允许使用2类(多效唑和甲哌鎓)。

虽然到目前为止瑞士的环保组织“善待自然”尚未针对生长调节剂展开专门的宣传，但他们认为这也是在向大自然释放污染物。该组织要求对这类物质的使用作出限制。

该组织发言人Nicolas Wüthrich说：“我们必须减少周遭环境和我们的身体对这类化学物质的吸收。所以让消费者习惯于完美的水果和蔬菜外形是不利的”。

欧洲非政府组织“Foodwatch”正致力于到2035年让所有的农药和生长调节剂在欧盟的市场上消失不见。

第一刀要“砍向”谷物、玉米等人工栽培作物，因为它们的农药使用范围最广，禁令可以以最小代价、最快得以实施。“Foodwatch”也把他们的目光对准了水果，但其实施过程会长一些。

“酒业和水果种植业需要更长的过渡期，因为这类经济作物要面对的病虫害很有挑战性，”发言人Sarah Häuser说。

“就算农作物也应该慢慢转向不使用农药。特别当使用农药只是为了改善颜值的时候！”

靠视觉分类

Zachmann于5月发布的研究成果其课题就是瑞士为改善苹果外观而使用生长调节剂。

作为研究内容的一项，有200名果农接受了问卷调查，他们所经营的苹果种植面积占瑞士的1/4。

调查显示，23.5%的果农仅为了改善水果的视觉效果而使用美容农药；还有59.2%的果农是为了间苗。

通过调查得知，农民们使用生长调节剂的情况并非整齐化一。那些将果实出售给中间商的农民更倾向于使用这些化学剂，而直接售卖给消费者的则少些。

在第一个群体中，29.6%的人承认他们是因为审美之故倾向于使用生长调节剂，23.9%的人是为了对果树进行化学间苗，以优化果实的大小及颜色。造生这一差异的主要是经济原因。

“那些将果实卖给中间商的农民，如果他的苹果没被划为优质果，那么他将蒙受重大经济损失，”Zachmann说。

根据他的计算，那些卖货给中间商的农民，如果其苹果因卖相较差而被划为2类果，那么其出售价格仅为品控严格的一类果的41%。但如果将二类果直接出售给消费者，那么其销售收益可以达到一类果的67%。

这样的后果是谁造成的呢？是谁让不自然、但完美的苹果变得更有利可图、让农民不得不使用生长激素呢？

瑞士最大的连锁超市经营商米格罗(Migros)肯定地说，他们不会出于美学角度而给水果定价。米格罗的发言人Tristan Cerf明确表示：米格罗给生产者所付的价格，遵循的是不同农业行会给出的指导价格。”

水果的指导价格主要由瑞士果业协会和瑞士水果、蔬菜、土豆贸易联合会(Swisscofel)决定。

瑞士果业协会在其指导方针中将苹果分为三类：特等、一等和二等，其分类仅以外表进行划分。

特等苹果不允许出现外表瑕疵，除非是不影响外观的微小蹭痕。

小疤或表面疤痕总面积不超过1平方厘米的苹果属于一等苹果；不超过 2.5平方厘米的属于二等苹果，此外还有一些最低要求。

禁止的后果很严重

除这些对水果外观的严格要求以外，瑞士果业协会还出台了一些其他规定，也激励着果农们给苹果进行“美容喷洒”。

副主席Edi Holliger称，生长调节剂可以让未售出的苹果维持一个较好的状态，以便储藏之后再减价售出。

“水果无论是里面还是外面都要有个好品质，这样才能让果树种植业长期发展，”Holliger说。

“我们需要敏锐的感觉以让收成保持稳定。如果一年的产量太少，那么就没有存货、水果也会过大；而如果下一年的产量过多，那么不采取措施的话，水果又会过小。如果禁用生长调节剂或对其使用严加控制，那么果农就要遭受金融灾难，”他对此确信不疑。

“如果不采取措施，果农的果园就不能赢利，那么这样的生产就不能持续，风险难以估量，”Holliger警告说。

尽管如此，农药的使用在瑞士也面临着越来越大的压力。2023年政府主动定了一个目标，到2027年要将农业中有害化学物质的使用量(德)减少一半。 善待自然(Pro Natura)组织希望将生长调节剂的使用也纳入到该目标中。

“只要尚未出具危害分析报告，那么就应谨慎小心，”善待自然的发言人Wüthrich说：“对那些已使用生长调节剂的产品来说，我们可以援引(Lucca Zachmann)报告，建议减少用量。生长调节剂也应被纳入减少农药用量的名单中。”

(编辑：Nerys Avery，编译自德语：宋婷/gj)