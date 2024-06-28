瑞士最具价值品牌：雀巢蝉联榜首

雀巢(Nestlé)在瑞士最具价值的50个品牌中位列榜首。 Keystone/Laurent Gillieron

总部位于伦敦的英国品牌评估咨询公司“品牌金融”(Brand Finance)近日公布的最新品牌排名显示，雀巢公司(Nestlé)品牌价值略高于185亿瑞郎(约合人民币1504亿元)，在瑞士最具价值的50个品牌中仍位列榜首。

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然而，根据相关新闻稿，受宏观经济形势不利的影响，雀巢的品牌价值与前一年相比下降13%，减少约20亿瑞郎(约合人民币162亿元)。

与上一年相同，品牌金融将制表大亨劳力士(Rolex)评为瑞士第二大最具价值品牌。据估计，其品牌价值已升至123亿瑞郎(约合人民币1000亿元)。增长的主要驱力来自更高的销售预期。

瑞银集团(UBS)以109亿瑞郎(约合人民币886亿元)的品牌价值位居第三。新闻稿中提到：“尽管瑞士信贷的收购意味着一个声名显赫但颇具争议的品牌就此离开了历史舞台，但收购赋予瑞银集团更积极的品牌形象，其品牌价值也跟着飙升。”

苏黎世保险超越罗氏制药

榜单第四和第五名的品牌有所变化：苏黎世保险集团(insurance group Zurich)的品牌价值提升了四分之一以上，从前一年的排名第五跃升至榜单第四位。该集团品牌价值增长最快。品牌金融表示，苏黎世保险集团在国际市场上的成功，尤其是亚太地区业务的增长以及印度市场的进入，对推动品牌价值提升起了关键作用。

去年排在第四的罗氏制药(Roche)被挤到第五位。

瑞士十强中的另5强企业及其品牌价值分别是：瑞士电信(Swisscom)(60亿瑞郎，约合人民币488亿元)、嘉能可(Glencore)(53亿瑞郎，约合人民币431亿元)、瑞士再保险公司(Swiss Re)(51亿瑞郎，约合人民币415亿元)、ABB集团(50亿瑞郎，约合人民币406亿元)和雀巢咖啡(Nescafé)(40亿瑞郎，约合人民币325亿元)。